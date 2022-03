La serie ASUS ExpertBook se ha convertido, por méritos propios, en todo un referente dentro del sector profesional, gracias a ese valor diferencial que ha sabido inferir ASUS en todos y cada uno de los equipos que integran dicha serie, y a sus constantes esfuerzos por innovar y por mejorar la experiencia de uso sin que ello conlleve ningún tipo de sacrificio para el usuario.

Ese matiz es muy importante porque, al final, cuando queremos mejorar la potencia de un portátil, por poner el ejemplo más clásico, normalmente hay que sacrificar autonomía y movilidad, y también puede que se vean afectados otros aspectos importantes, como el nivel de ruido al trabajar a plena carga o el diseño y la línea del equipo

Con la serie ASUS ExpertBook, el gigante taiwanés siempre ha mantenido su apuesta por el equilibrio, lo que significa que nunca ha introducido mejoras que obliguen al usuario a renunciar a otras claves importantes, o a hacer sacrificios, como hemos dicho al principio del artículo. He probado varios modelos de la serie ASUS ExpertBook durante los últimos años, así que puedo dar fe de esa acertada apuesta por el equilibrio.

Recientemente se produjo una importante renovación dentro de la serie ASUS ExpertBook con el lanzamiento de los B3 Flip y B5 Flip, dos modelos que, gracias a ASUS España, he tenido la oportunidad de probar, y debo decir que mi experiencia con ambos ha sido realmente buena.

Normalmente los analizaría de forma individualizada, pero dado que ambos tienen muchas cosas en común he preferido unirlos en un solo artículo para que podáis compararlos de una manera más directa, sencilla y clara. Como siempre, si tras leer el análisis tenéis cualquier tipo de duda podéis dejarla en los comentarios.

ASUS ExpertBook B5: Primer contacto

El ASUS ExpertBook B5 es un portátil de tamaño moderado que mantiene a la perfección el diseño clásico de la serie ExpertBook. Esto quiere decir que nos encontramos con una línea marcadamente angulosa que presenta algunos matices geométricos en la zona del teclado, los cuales generan un contraste muy llamativo que rompe la monotonía de un acabado eminentemente plano.

Si ponemos todo esto en conjunto, la conclusión es muy clara. A nivel estético el ASUS ExpertBook B5 adopta un diseño elegante, discreto y atemporal que, sin embargo, no pasa desapercibido. Tenlo claro, el ASUS ExpertBook B5 quedará bien en cualquier escritorio, y en cualquier espacio de trabajo.

Como no podía ser de otra forma, ASUS ha cuidado al máximo la calidad de construcción del ExpertBook B5. Su chasis está fabricado en aleación de magnesio y aluminio, lo que se traduce en un acabado premium que se deja notar al tacto y que reduce su peso de una manera considerable. Este portátil pesa 1,25 kilogramos en su configuración base, lo que lo convierte en un ultraligero de pleno derecho, con todas las ventajas que esto representa en materia de movilidad y comodidad cuando tengamos que llevarlo con nosotros.

Las sensaciones que transmite al tacto el ASUS ExpertBook B5 son muy particulares, y la solidez del equipo queda patente desde el momento en el que lo sacamos de la caja. Al abrirlo, nos encontramos con una pantalla de grado IPS con un tamaño de 14 pulgadas. Esto quiere decir que ofrece unos ángulos de visión perfectos en un ángulo de 178 grados.

Los bordes de la pantalla se han reducido para conseguir una relación pantalla-cuerpo del 85%, y en el marco superior tenemos una cámara integrada con resolución HD. Dicha cámara viene acompañada de un obturador que podemos activar de forma manual con un simple deslizamiento, y que supone una capa de seguridad adicional, ya que bloquea por completo la lente.

Y hablando de seguridad, el ASUS ExpertBook B5 cuenta con un lector de huellas dactilares integrado en el botón de encendido, que está situado en el lateral, así como con un chip TMP 2.0, es compatible con el reconocimiento facial de Windows Hello y está diseñado para funcionar a la perfección con Windows 11 Pro.

El teclado del ASUS ExpertBook B5 es todo un referente dentro de los equipos de su categoría, y no solo por su comodidad, también por su calidad. ASUS ha optado por un teclado de tipo chiclet con retroiluminación en color blanco, lo que nos permite trabajar sin problemas incluso en entornos donde la iluminación ambiental sea nula.

Cada tecla tiene un tamaño y una separación bien ajustada, lo que facilita la escritura y reduce el riesgo de pulsaciones erróneas, incluso cuando escribimos con rapidez, y el recorrido de 1,5 mm nos deja una experiencia de escritura mucho más cómoda que la que podemos encontrar en otros equipos similares. Si no entiendes por qué es tan importante no te preocupes, ya te lo digo yo: una pulsación con un mayor recorrido tiene un efecto positivo por la retroalimentación que ofrece al escribir, y normalmente nos ayuda a reducir los errores que cometemos.

El teclado es resistente a los derrames, y la almohadilla táctil no solo tiene un tamaño generoso, sino que además integra el NumberPad de ASUS, una característica muy útil ya que nos permite convertirla en un pad numérico táctil al instante. Si eres de los que trabaja a diario con números, créeme, vas a agradecer esa función. La bisagra ErgoLift es otro de los pilares centrales del ASUS ExpertBook B5, ya que mejora la ergonomía y la refrigeración.

La «guinda al pastel» la pone la certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar, toda una garantía para los profesionales más aventureros, ya que significa que el ASUS ExpertBook B5 está diseñado para resistir golpes, sacudidas, caídas desde 1,20 metros, presión sobre el panel y sobre el teclado, temperaturas adversas y derrames sobre el teclado, como ya hemos comentado anteriormente. Su bisagra ha superado 50.000 ciclos de apertura y cierre, y sus puertos fueron sometidos a 15.000 ciclos de conexión y desconexión.

Especificaciones del ASUS ExpertBook B5

Portátil profesional ultraligero.

Chasis construido en aleación de magnesio y aluminio.

Certificación de resistencia de grado militar MIL-STD 810H.

Procesador Intel Core i7-1195G7 de cuatro núcleos y ocho hilos a 2,9 GHz-5 GHz, modo normal y turbo.

32 GB de memoria RAM DDR4 a 3.200 MHz (modelo analizado), ampliable a 48 GB.

Unidad de almacenamiento SSD de alto rendimiento PCIE NVMe PCIE Gen4 x4 de 1 TB (modelo analizado, ampliable a 2 TB).

Admite dos unidades SSD PCIE NVMe configuradas en modo RAID.

GPU integrada Iris Xe con 96 unidades de ejecución.

Pantalla de 14 pulgadas con resolución FHD (1.920 x 1.080 píxeles).

Panel IPS con ángulos de visión perfectos en 178 grados, reproduce el 100% del espacio de color sRGB, tiene una terminación antirreflejos y certificación TÜV Rheinland, que garantiza que la pantalla tiene una baja emisión de luz azul y que está libre de parpadeos.

Dos conectores Thunderbolt 4 un conector USB 3.2 Gen 2 Type-A, un USB 2.0 Type A, una salida HDMI 1.4b, conector jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono, conector RJ45, ranura de seguridad Kensington y lector de tarjetas microSD.

Conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.

Lector de huellas dactilares integrado en el botón de encendido.

Cámara frontal HD (720p) con infrarrojos, compatible con reconocimiento facial en Windows Hello y equipada con obturador para una mayor privacidad y seguridad.

Chip TPM 2.0 para disfrutar de una experiencia perfecta, y segura, con Windows 11.

Dos altavoces y dos matrices de micrófonos.

Batería de 63 Wh con hasta 12 horas de autonomía por carga. Compatible con recarga rápida: consigue hasta un 50% de capacidad en solo 39 minutos.

Teclado de tipo chiclet retroiluminado, resistente a las salpicaduras y con un recorrido de 1,5 mm por pulsación.

Tratamiento antibacteriano ASUS BacGuard.

Almohadilla táctil con NumberPad integrado.

Tecnología de cancelación de ruido bidireccional apoyada por inteligencia artificial con aprendizaje automático.

Software opcional: Centro de Control de ASUS, aplicación MyASUS y ASUS Business Manager.

Peso: desde 1,25 kilogramos.

Medidas: 32,34 x 22,31 x 1,79 cm.

3 años de garantía.

Sistema operativo Windows 11 Pro preinstalado.

ASUS ExpertBook B5: Experiencia de uso y rendimiento

Mi primer contacto con el ASUS ExpertBook B5 fue comparable al reencuentro con un viejo amigo. Ya pude analizar modelos anteriores de este equipo, así que estoy seguro de que entenderéis perfectamente esa sensación. Personalmente, debo decir que es algo bueno, ya que esto implica que ASUS ha sabido mantener todo lo que ha hecho grande a la serie ExpertBook, y ha logrado potenciar algunos aspectos.

El ASUS ExpertBook B5 es un portátil ultraligero que ofrece una calidad de construcción tan buena que roza la perfección. La aleación de aluminio y magnesio nos deja un tacto totalmente premium, y la línea angulosa que ha utilizado ASUS da forma a uno de los portátiles profesionales más atractivos y más elegantes que existen actualmente. Las interacciones con el teclado son muy cómodas y totalmente naturales, y gracias a la ergonomía que consigue la bisagra ErgoLift podemos trabajar durante horas con total comodidad.

Quiero volver a destacar un tema que toqué anteriormente por encima, y es que el recorrido de 1,5 mm del teclado consigue una experiencia de escritura superior a la que podemos encontrar en otros ultraportátiles, y marca una diferencia sustancial. No es habitual encontrar un recorrido tan largo en el teclado de un portátil tan pequeño y ligero, pero sin duda es algo que se agradece, ya que mejora el feedback por pulsación, y esto nos permite escribir más rápido y cometer menos errores. En la imagen adjunta podéis ver el resultado de una prueba de mecanografía que hice en mi primer contacto con el ASUS ExpertBook B5, sin estar totalmente acostumbrado a su teclado (ppm son palabras por minuto).

La almohadilla táctil tiene un tamaño notable, algo que unido a su total precisión hace que podamos trabajar de forma fluida sin tener la obligación de conectar un ratón. El NumberPad integrado en la almohadilla táctil, que podemos habilitar y deshabilitar con una simple pulsación en la esquina superior derecha, también representa un claro valor añadido.

Gracias al lector de huellas dactilares disfrutamos de una capa de seguridad añadida que nos permitirá, además, olvidarnos de las contraseñas. He utilizado este recurso como sistema de autenticación biométrica en mis pruebas, y la respuesta que ha ofrecido ha sido, en general, muy buena. Personalmente, me resulta más cómodo que el reconocimiento facial, aunque este es una opción que también está presente en el ASUS ExpertBook B5.

La calidad de la pantalla que trae el ASUS ExpertBook B5 es simplemente fantástica. Tenemos una buena reproducción del color, un brillo elevado que nos permitirá trabajar sin problemas en cualquier lugar, y unos ángulos de visión perfectos en 178 grados, lo que significa que podremos mostrar nuestros proyectos y trabajos a compañeros en grupos sin que los que se encuentren en los laterales se pierdan ningún detalle.

El ASUS ExpertBook B5 es un equipo muy compacto y ligero, ya que tiene un peso, en su configuración base, de solo 1,25 kilogramos. Esto se traduce en una alta movilidad y supone, para cualquier usuario, una mayor comodidad en su día a día. Es muy fácil de entender, ya que no es lo mismo tener que ir cargado con un mamotreto de 3 kilos a la oficina que llevar un equipo de 1,25 kilogramos.

Podríamos pensar que, para reducir tanto el peso, ASUS ha tenido que hacer sacrificios en materia de rendimiento, pero nada más lejos de la realidad. Windows 11 Pro vuela sobre el ASUS ExpertBook B5, y la configuración del modelo que hemos probado ofrece un rendimiento tan bueno que puede hacer frente a una gran cantidad de tareas. Vamos a ver algunos datos de rendimiento concretos para entender mejor de qué es capaz este ultraligero.

CPU-Z confirma una configuración de memoria en doble canal, y un rendimiento excelente en monohilo. En multihilo, tenemos potencia más que suficiente para afrontar con garantías cualquier tarea que no requiera de un alto grado de paralelizado.

Cinebench R23 confirma esos buenos resultados que hemos visto en CPU-Z. El Intel Core i7-1195G7 que monta el ASUS ExpertBook B5 raya a un buen nivel, algo significativo si tenemos en cuenta que el equipo es muy silencioso incluso a plena carga, y que las temperaturas que registra son totalmente óptimas, como veremos más adelante.

En PassMark el procesador, el SSD y la memoria del ASUS ExpertBook B5 son los componentes que mejor puntuación obtienen, como podemos ver en la imagen adjunta. Su GPU logra un resultado más que aceptable para tratarse de una solución integrada. Por otro lado, debemos recordar una vez más que estamos ante un ultraligero que pesa solo 1,25 kilogramos.

La captura de GPU-Z confirma que la GPU integrada tiene acceso a memoria RAM configurada en doble canal. Esto, unido a la frecuencia de 3.200 MHz de la memoria RAM, significa que la GPU dispondrá de un mayor ancho de banda, y podrá ofrecer un rendimiento superior.

Saltamos ahora a la prueba de rendimiento del SSD, y esta no deja lugar a dudas, la unidad que monta el ASUS ExpertBook B5 no solo tiene capacidad suficiente para cubrir las necesidades de cualquier perfil de usuario, sino que además es una de las más rápidas que hemos visto en un ultraportátil.

En cuanto a la autonomía, el ASUS ExpertBook B5 puede alcanzar sin problemas una media de entre 8 y 9 horas de uso por carga de la batería con tareas poco exigentes, siempre que utilicemos el modo de ahorro de energía y reduzcamos el brillo de la pantalla. Esto equivale prácticamente a una jornada de trabajo, pero si tenemos que recurrir a un enchufe no tendremos nada de lo que preocuparnos, ya que gracias a su tecnología de recarga rápida podremos cargarlo casi a la mitad en tan solo media hora. Otro valor importante, ya que reducirá las esperas y los tiempos de inactividad.

Para terminar, vamos a echar un vistazo a las temperaturas de trabajo. La GPU se mueve entre los 60 y los 65 grados cuando realizamos tareas gráficas intensivas, unos valores que, obviamente, son muy buenos. El procesador fluctúa entre los 39 y los 42 grados cuando estamos en el escritorio de Windows 11 Pro sin hacer nada, y alcanza un valor máximo de 85 grados con un núcleo al 100% de carga. En esas condiciones, el modo turbo supera los 4,9 GHz.

Con una carga de trabajo del 100%, es decir, con todos los núcleos activos, la temperatura alcanza un pico de 90 grados durante el primer impulso del modo turbo, pero luego se estabiliza en 76 grados. Con esa carga, el modo turbo escala dinámicamente entre los 2,8 GHz y los 3,5 GHz en todos los núcleos.

ASUS ExpertBook B3 Flip: Primer contacto

El ASUS ExpertBook B3 Flip es un convertible que mantiene muchas de las claves que hemos visto en el ASUS ExpertBook B5, aunque este modelo está más enfocado a los profesionales que quieran desarrollar su lado más creativo, ya que cuenta con una pantalla táctil, tiene una bisagra capaz de girar en 360 grados y es compatible con lápiz óptico. También podemos interactuar directamente con la pantalla utilizando los dedos.

En líneas generales, podemos definir al ASUS ExpertBook B3 Flip como un convertible profesional asequible, ya que el modelo base tiene un precio de 929 euros. Sin embargo, ASUS no ha hecho sacrificios importantes ni en calidad de construcción ni en fiabilidad, y tampoco en rendimiento, ya que el ASUS ExpertBook B3 Flip mantiene todas las claves que diferencian a la serie ExpertBook, y que suponen un valor añadido.

Todo lo que acabo de decir se nota desde el momento en el que sacamos el ASUS ExpertBook B3 Flip de la caja. Este equipo combina una terminación en metal y policarbonato que transmite unas sensaciones muy buenas al tacto. Es algo más grueso y pesado que el ASUS ExpertBook B5 (pesa 1,61 kilogramos), pero se mantiene dentro del nivel propio de los ultraligeros, con todo lo que ello supone en términos de movilidad y de comodidad.

En términos de diseño, el ASUS ExpertBook B3 Flip mantiene la esencia de la familia ExpertBook, lo que significa que apuesta por un acabado discreto y elegante, con tintes minimalistas, y por una línea con matices angulosos bastante marcados. Esto se traduce en una terminación atemporal que aguantará mucho mejor el paso del tiempo, y las futuras renovaciones de diseño.

La pantalla del modelo más económico, que es el que hemos podido probar, tiene un tamaño de 14 pulgadas y es de tipo táctil, como adelantamos. El panel que utiliza es de tipo IPS, lo que significa que ofrece unos ángulos de visión perfectos en 178 grados. Tiene formato 16:9, resolución de 1.920 x 1.080 píxeles y una relación pantalla-cuerpo del 80%. Reproduce un 45% del espacio de color NTSC, y alcanza un brillo máximo de 250 nits. En general, la calidad de la pantalla es buena teniendo en cuenta el precio del equipo.

En el borde superior de la pantalla del ASUS ExpertBook B3 Flip nos encontramos con una cámara HD para videollamadas que integra, además, un obturador. Es muy fácil de utilizar, solo tenemos que deslizarlo a la derecha y listo, la cámara quedará totalmente bloqueada. Esto representa una capa de seguridad muy útil que se ve reforzada por la presencia de un lector de huellas dactilares situado al lado del botón de encendido, y por un chip TPM 2.0 opcional.

El teclado es, sin duda, uno de los puntos fuertes del ASUS ExpertBook B3 Flip. Este equipo mantiene el teclado de tipo chiclet que vimos en el ASUS ExpertBook B5, y también el recorrido por tecla de 1,5 mm. Las sensaciones que transmite al tacto son ligeramente distintas a las de aquel equipo, especialmente por la textura de las teclas, pero al final lo importante es que mantiene una experiencia de escritura excelente, gracias a ese generoso recorrido por pulsación.

Y hablando del teclado, justo en la parte superior tenemos una cámara secundaria de 13 MP que nos permitirá hacer fotos, grabar vídeo y descubrir nuevas maneras de trabajar y de estudiar. Así, por ejemplo, podemos colocar el ASUS ExpertBook B3 Flip en modo exposición, como vemos en la imagen adjunta, y utilizar la cámara situada en el teclado para grabar y visualizar una clase, una reunión o una videoconferencia.

La almohadilla táctil del ASUS ExpertBook B3 Flip ofrece un tacto muy suave y tiene una respuesta fluida y precisa. El modelo que hemos probado es el de entrada, el más económico, lo que significa que no viene con la función NumberPad. Creo que, para un convertible como este, que se centra más en desarrollar el lado creativo y las interacciones con la pantalla, dicha función no es imprescindible, así que no me parece un problema. Son más importantes el teclado y la almohadilla táctil, y en ambos casos el ASUS ExpertBook B3 Flip cumple con nota.

El teclado del ASUS ExpertBook B3 Flip es resistente a los derrames, y el equipo cuenta con la certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar, lo que significa que está preparado para trabajar sin problemas en entornos donde las condiciones climáticas sean adversas, y que puede sobrevivir sin problemas a caídas desde 1,20 metros, así como a una presión de hasta 25 kilogramos en la tapa y en la parte inferior sin que se produzcan daños. ASUS ha probado, además, la resistencia de la bisagra y de los puertos con ciclos de apertura y cierre, y de conexión y desconexión, de 30.000 y 15.000 respectivamente.

ASUS ExpertBook B3 Flip: Especificaciones

Convertible profesional ultra ligero.

Chasis fabricado en aluminio y policarbonato.

Certificación de resistencia de grado militar MIL–STD 810H.

Procesador Intel Core i5-1135G7 a 2,4 GHz-4,2 GHz modo normal y turbo. Configurable con hasta un Intel Core i7-1165G7.

GPU integrada Intel Iris Xe con 80 unidades de ejecución.

8 GB de memoria RAM a 3.200 MHz (modelo analizado) ampliable a 48 GB.

SSD M.2 NVMe PCIE Gen3 de 256 GB. Hasta 1 TB opcional.

Pantalla táctil de 14 pulgadas con resolución de 1.920 x 1.080 píxeles.

Panel IPS táctil con ángulos de visión perfectos en 178 grados certificado por TÜV Rheinland, lo que garantiza una baja emisión de luz azul. Reproduce el 42% del espacio de color NTSC, y es compatible con lápiz óptico.

Bisagra capaz de girar hasta en 360 grados, lo que permite utilizar el ASUS ExpertBook B3 Flip en diferentes posiciones.

Dos conectores Thunderbolt 4, un conector USB 3.2 Gen 1 Type-A, un conector USB 2.0 Type-A, una salida HDMI 2.0a, un conector RJ45, una ranura para tarjetas microSD y nano-SIM (opcional), un jack de 3,5 mm y una ranura de bloqueo Kensington.

Cámara HD para videollamadas con obturador y tecnología de reducción de ruido, cámara de 13 MP en el teclado orientada al exterior (opcional).

Conexión Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0.

4G LTE con cuatro antenas (opcional).

Dos altavoces y dos micrófonos con cancelación bidireccional de ruido apoyada por inteligencia artificial.

Teclado de tipo chiclet con un recorrido por pulsación de 1,5 mm y resistencia a líquidos. Retroiluminación opcional.

Tratamiento antibacteriano ASUS BacGuard.

Certificación de resistencia de grado militar MIL-STD 810H.

Lector de huellas dactilares.

Chip TPM 2.0 para una seguridad mejorada y una mejor experiencia con Windows 11 Pro.

NumberPad opcional (integrado en la almohadilla táctil).

Lápiz óptico y espacio dedicado con función de recarga opcional. Ofrece una autonomía de hasta 45 minutos y carga en solo 15 segundos.

Software opcional: Centro de Control de ASUS, aplicación MyASUS y ASUS Business Manager.

Batería de 50 Wh.

Peso: 1,61 kilogramos.

Medidas: 32,9 x 22,40 x 1,93 cm.

3 años de garantía.

ASUS ExpertBook B3 Flip: Experiencia de uso y rendimiento

Nada más sacar el ASUS ExpertBook B3 Flip me sorprendió para bien la buena calidad de acabados que ha mantenido ASUS en este equipo. Es importante recordar que estamos ante un modelo que tiene un precio, en su configuración base, de 929 euros, una cifra bastante económica teniendo en cuenta todo lo que ofrece. Al abrirlo, seguí «toqueteando» tanto el teclado como sus alrededores, y mis impresiones fueron muy positivas.

ASUS ha hecho un buen trabajo con el ASUS ExpertBook B3 Flip en términos de diseño y de calidad de construcción. La terminación en aluminio se deja notar, y obviamente la resistencia a líquidos del teclado y la certificación de resistencia de grado militar son toda una garantía de que este equipo está hecho para durar. La solidez que presenta en la zona de la pantalla, y en la bisagra, también es muy buena, y esto hace que podamos utilizar el equipo con total tranquilidad.

Al encender el ASUS ExpertBook B3 Flip nos encontramos con una pantalla nítida y equilibrada. Lo primero que hice fue probar la respuesta de la interfaz táctil, y esta cumplió de sobra con mis expectativas. Los toques se registraban de forma precisa, sin ningún tipo de retraso que pudiera afectar a la experiencia de uso. Los ángulos de visión son perfectos, como cabía esperar de un panel de grado IPS, y la reproducción del color es buena para tratarse de un convertible premium asequible.

El teclado es uno de los puntos fuertes del ASUS ExpertBook B3, y la razón principal es la misma que os di al hablar del ASUS ExpertBook B5, su recorrido de 1,5 mm. Este teclado presenta un tacto suave y tiene una pulsación bastante marcada, lo que unido a ese amplio recorrido de 1,5 mm genera una retroalimentación que mejora la experiencia al escribir. No solo nos permite escribir más rápido, también nos ayuda a cometer menos errores, y reduce el tiempo de adaptación.

La almohadilla táctil tiene también un tacto muy suave, pero responde con total precisión, tanto en los movimientos del cursor como en los clics. No obstante, contar con una pantalla táctil mejora las interacciones con el equipo, ya que en ocasiones responderemos de forma instintiva tocando directamente la pantalla para realizar ciertas acciones. Esto representa un valor añadido, y complementa a la perfección a la almohadilla táctil, que ofrece una experiencia a la altura del conjunto.

Como en el caso anterior, quise probar mi velocidad y mi precisión escribiendo con el teclado del ASUS ExpertBook B3 Flip, y lo hice en el mismo día para evitar que mi cuerpo se acostumbrara. De esta manera, la prueba fue realmente un primer contacto con el ASUS ExpertBook B3 Flip, como podéis ver el resultado fue muy bueno, de hecho, estuvo casi al mismo nivel que el que obtuve con el ASUS ExpertBook B5. Esto confirma lo que os he dicho anteriormente, que el teclado de ambos equipos raya a un gran nivel.

El lector de huellas dactilares tiene una respuesta perfecta, de hecho, me sorprendió ver que en todos los días que estuve utilizándolo nunca mostró el mensaje de «tenemos problemas para reconocerte». También hay que destacar que viene situado en una posición muy cómoda.

La pantalla táctil del ASUS ExpertBook B3 Flip nos permite escribir, dibujar y dar rienda suelta a nuestro lado más artístico de forma directa, y aprovechar numerosas aplicaciones creativas. Incluso con la configuración de solo 8 GB de RAM que hemos probado el rendimiento fue muy bueno, algo digno de mención ya que Windows 11 Pro es más exigente en lo que a memoria RAM se refiere. Está claro que en este sentido ha influido el buen rendimiento del procesador, y también el SSD, aunque sobre ello profundizaremos más adelante.

Lo importante es que, en general, el ASUS ExpertBook B3 Flip ofrece una experiencia de uso sobresaliente. Windows 11 Pro funciona con una fluidez total, nuestras acciones se realizan sin retrasos y siempre tenemos la sensación de que el equipo ofrece una respuesta inmediata, sin parones y cargas.

Pasamos ahora a ver los resultados que hemos obtenido en nuestras pruebas de rendimiento. Como podéis ver en CPU-Z, el ASUS ExpertBook B3 Flip viene equipado con 8 GB de memoria RAM en canal único, y funciona a 3.200 MHz. El Intel Core i5-1135G7 tiene un alto IPC, y a pesar de que se trata de un chip de bajo consumo logra superar al Core i7-7700K en monohilo, y queda muy cerca de este en multihilo.

En Cinebench R23 se mantienen las claves que habíamos visto en CPU-Z. El Intel Core i5-1135G7 posiciona en lo más alto en rendimiento monohilo, y raya a un buen nivel en rendimiento multihilo. Esto significa que tenemos potencia más que suficiente para nuestro día a día, y para prácticamente cualquier desafío.

Saltamos ahora a ver los resultados de PassMark. La configuración del ASUS ExpertBook B3 Flip que hemos probado es, como anticipamos, una de las más económicas, pero como podemos ver a pesar de todo su rendimiento a nivel de CPU y de SSD está por encima de la media. Esto explica por qué este equipo es capaz de ofrecer esa experiencia de uso tan buena.

En la siguiente captura de pantalla vemos las especificaciones completas de la GPU, una solución integrada Intel que es capaz de ofrecer un rendimiento similar al de una tarjeta gráfica dedicada de consumo ultra bajo. Concretamente, se sitúa a medio camino entre la NVIDIA MX 230 y la NVIDIA MX 250.

Por último, tenemos las pruebas de rendimiento SSD. Como habíamos anticipado, este componente es uno de los más importantes de cara a conseguir esa fluidez, esa sensación de que todo vuelva, y en el ASUS ExpertBook B3 Flip nos encontramos con un modelo PCIE Gen3 que cumple en términos de rendimiento, y que dobla la capacidad mínima recomendad para equipos profesionales, ya que cuenta con 256 GB.

Por lo que respecta a la autonomía, el ASUS ExpertBook B3 Flip es capaz de aguantar casi siete horas por cada carga de batería realizando tareas sencillas, como reproducción de vídeo o edición de texto con música en segundo plano, con un brillo de pantalla reducido. Si realizamos tareas más complejas, o si subimos el brillo de la pantalla, la autonomía se reducirá, obviamente. El lápiz óptico puede cargarse en el espacio dedicado a ello, y con solo 15 segundos de carga podemos conseguir hasta 45 minutos de autonomía.

Sus temperaturas de trabajo son bastante buenas. La GPU se mantiene en la franja de los 65 grados cuando trabaja a plena carga. El procesador registró un pico máximo de 90 grados en Cinebench R23 trabajando al 100% de carga, es decir, con todos sus núcleos activos, pero dicha temperatura se va ajustando de forma dinámica con el modo turbo, y al final se estabiliza por debajo de los 80 grados. Con una carga de trabajo monohilo intensiva, es decir, con un núcleo al 100% de carga, el pico máximo de temperatura fue de 75 grados.

Notas finales y conclusiones

Los ASUS ExpertBook B3 Flip y ASUS ExpertBook B5 son dos portátiles que parten de una misma familia y que, por tanto, tienen unos valores similares: diseño minimalista, atemporal y elegante; alta calidad de construcción, alta resistencia, movilidad y autonomía, seguridad y versatilidad. Sin embargo, cada uno apuesta por un cierto grado de especialización, y por ello son ideales para perfiles profesionales diferentes.

El ASUS ExpertBook B5 es uno de los mejores ultraportátiles profesionales de su categoría. Es extremadamente ligero, tanto que podemos moverlo con una mano sin hacer apenas esfuerzo, tiene una calidad de construcción y un grado de resistencia excepcional, su rendimiento es fantástico y cuenta con uno de los mejores teclados que he podido probar en un equipo de su clase. En líneas generales ofrece un valor sobresaliente.

Por su parte, el ASUS ExpertBook B3 Flip es un convertible profesional que está dirigido tanto a profesionales creativos como a estudiantes, gracias a su pantalla táctil con soporte de lápiz óptico. Cuenta también con un teclado de primer nivel, nos permite estar conectados a Internet sin tener que depender de una red Wi-Fi (si optamos por la configuración con soporte de 4G LTE), y la experiencia de uso que ofrece es, en general, muy buena.