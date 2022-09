El Synology DiskStation DS1522+ es el último dispositivo NAS comercializado por uno de los grandes especialistas mundiales en este tipo de soluciones. Este modelo se encuadra en la versátil serie «Plus» del fabricante y permite su uso en diversos escenarios. Está especialmente destinado a PYMES, pero también puede mostrar su valor en oficinas en casa o para profesionales creativos que quieran almacenar de forma segura y privada sus datos.

Hay que comenzar recordando una obviedad: la cantidad de datos digitales a gestionar aumenta día a día y ello es extensivo tanto a empresas como a consumidores. En empresas, los cambios para responder a los desafíos surgidos por la pandemia del COVID van a continuar y modelos como el trabajo «híbrido», mezclando entornos laborales típicos con trabajo en casa, han llegado para quedarse y necesitan soluciones específicas para la protección de datos, administración de archivos, uso compartido de los mismos, videovigilancia o multimedia.

Y es que la gestión de los datos no ha sido ajena a la respuesta que empresas de todos los tamaños han tenido que desplegar como respuesta a la crisis sanitaria mundial por la pandemia del COVID y los informes de analistas confirman que una parte de la inversión empresarial de TI se va a dedicar a perfeccionar los planes de recuperación de desastres para adaptarse a un nuevo escenario que exige mejoras en los flujos de trabajo digitales, optimización de las operaciones comerciales e innovación para satisfacer las necesidades de un nuevo mercado.

Aquí es donde muestran su valor los NAS (Network Attached Storage). Ya te hemos hablado en nuestra guía de producto de las múltiples ventajas de este tipo de dispositivos que suman almacenamiento y red y permiten crear una nube privada centralizando el contenido en un único lugar bajo el control del cliente. Por si fuera poco, permiten un acceso total a los datos en local o desde cualquier parte vía Internet y a través de cualquier tipo de dispositivo con independencia del sistema operativo que utilicen.

El DiskStation DS1522+ es una muestra significativa del potencial de este tipo de producto. El fabricante nos ha cedido una unidad para revisión y ya te podemos adelantar que estamos ante una unidad notable para varios tipos de uso, especialmente PYMES, pero también puede usarse para oficinas en casa, por todo tipo de profesionales o incluso usuarios avanzados para centralizar los datos del hogar y muchas más funciones que veremos después.

Synology DiskStation DS1522+, especificaciones

Hablábamos arriba de la versatilidad de la serie «Plus» y es que Synology ofrece bajo la misma modelos muy diferentes en capacidad de almacenamiento, rendimiento, precio y objetivos de mercado. El modelo que nos ocupa se sitúa justamente en la mitad de la serie por capacidad y prestaciones, con cinco bahías para almacenamiento y compatibilidad con discos duros SATA de 3,5″ o 2,5″ y unidades de estado sólido M.2 2280.

Como sabes, los NAS disponen de su propio hardware y este modelo monta un AMD Ryzen R1600 con motor de cifrado de hardware (AES-NI). Además, Synology incluye una generosa cantidad de memoria RAM, 8 Gbytes de memoria de base (ampliable hasta 32 Gbytes), además de una amplia conectividad con puertos Ethernet, USB, ranuras para instalar SSD M.2 que actúan como caché de datos y extras como un PCIe Gen3 para ampliar la red. Lo verás más claro en el resumen de especificaciones:

Procesador AMD Ryzen R1600 Memoria 8 GB DDR4 ECC SODIMM (ampliable hasta 32 GB) Almacenamiento 5 bahías para HDD o SSD de 3,5 / 2,5 pulgadas Capacidad Max 15 receptáculos con doble unidad (DX517) LAN Cuatro puertos 1 GbE RJ-45 Puertos internos 2 ranuras para caché con SSD M.2 2280 NVMe – 1 PCIe Gen3 Net Puertos externos 3 USB 3.2 Gen1 – 2 eSATA Fuente Adaptador de alimentación de 120W Ventiladores Dos (92 x 92 x 25 mm) con tres modos de velocidad Dimensiones 166 mm x 230 mm x 223 mm – 2,7 kg de peso Sistemas internos Btrfs, ext4 Sistema externos Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT RAID compatibles Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID F1 Sistema operativo DiskStation Manager 7.1 Garantía 3 años de garantía de hardware

Synology entrega la unidad en una caja muy bien protegida mediante espuma dura para garantizar la integridad durante el transporte. Junto al NAS, entrega una pequeña caja de accesorios que incluye el adaptador de corriente externo, el cable de alimentación energética, dos cables RJ-45 LAN, una llave para cierre físico de las bahías, distinta tornillería y una guía de instalación rápida.

Hardware

Aunque el chasis del DS1522+ está construido en materiales de policarbonato, la sensación de robustez es la misma que la que desprenden sus hermanos mayores con chasis metálicos. En una estética identificable con otros NAS de la marca, su acabado es impecable, mientras que su tamaño, sin ser un dispositivo pequeño ni ligero es relativamente compacto teniendo en cuenta sus cinco bahías.

El acceso a ellas para incorporar las unidades de almacenamiento es tan sencillo como en todos los NAS de Synology. Cada bandeja individual se puede sacar del conjunto mediante un simple clic en su resorte y la instalación de las unidades (en nuestro caso discos duros de 3,5 pulgadas) se realiza sin necesidad de ningún tipo de herramienta.

Las bahías cuentan con un mecanismo de bloqueo que se puede activar con la llave proporcionada. No está destinada contra robos si no para protección de retiradas accidentales de las unidades. Por supuesto, no es necesario completar todas las bahías y el cliente puede incorporar las unidades a medida que necesite aumentar la capacidad de almacenamiento u obtener el tipo de RAID deseado. Cada bahía admite el intercambio en caliente y se pueden instalar modelos de cualquier fabricante, incluyendo los de Synology que también ofrece los suyos propios.

La parte frontal se completa con un botón de encendido de la unidad, un puerto USB 3.2 para conectar unidades de almacenamiento externo y los habituales indicadores LED de funcionamiento y discos.

En la parte posterior encontramos dos ventiladores de generoso tamaño, diseñados para mantener un flujo de aire activo en todo el dispositivo. El usuario puede seleccionar manualmente entre tres velocidades de rotación para disminuir el ruido emitido, aunque la configuración automática por defecto funciona realmente bien y la baja sonoridad preside el funcionamiento de este NAS.

La parte trasera incluye los cuatro conectores Ethernet LAN Gigabit y un pequeño departamento que de manera opcional permite actualizar a redes de 10 GbE de manera sencilla. No faltan otro puerto USB 3.2, dos eSATA, el conector de alimentación y un bloqueo Kensington.

La unidad dispone de dos ranuras SODIMM para memoria RAM. Synology ocupa una de ellas con un módulo de 8 Gbytes, pero puede ampliarse (como todo el resto de hardware de manera sencilla) hasta los 32 Gbytes.

Finalmente, en la parte inferior y en un acceso también sin herramientas, es donde Synology dispone las ranuras para instalar opcionalmente las SSD M.2 que actúan como caché. Nosotros hemos realizado las pruebas con una unidad de estado sólido de Kingston. Si tienes alguna disponible es recomendable de uso, porque acelerará el acceso a los datos más frecuentes.

Por lo demás, el procesador incluido es el comentado AMD Ryzen R1600. Un desarrollo más que sobrado en rendimiento para este tipo NAS, con dos núcleos y cuatro hilos de procesamiento nativo, frecuencia de trabajo de hasta 3,1 GHz, 64 bits, consumo TDP máximo de 25 vatios y motor de cifrado de hardware. Se acompaña de una cantidad de memoria RAM generosa, 8 Gbytes DDR4 ampliables por el usuario hasta los 32 Gbytes.

Sistema operativo

Este NAS funciona con la última versión del sistema operativo de Synology, DiskStation Manager versión 7. Publicado después de tres años de trabajo de rediseño y optimización, gobierna a más de ocho millones de soluciones NAS / SAN del fabricante y se entrega de manera totalmente gratuita con independencia del nivel y precio del hardware adquirido. Poco que decir que no hayamos dicho ya en otros análisis: DSM es uno de los mejores sistemas operativos para NAS del mercado y justifica por sí solo la compra de un modelo de esta compañía.

La última versión incluye mejoras en todos sus apartados, desde la administración del almacenamiento a la interfaz de usuario, y añade funciones centradas en hacer que la plataforma sea más flexible y capaz, incluida la integración de capacidades Cloud y entre ellas las propias Synology C2, el conjunto de soluciones en la nube diseñado para satisfacer las necesidades de almacenamiento, copias de seguridad, protección de datos, uso compartido de archivos y gestión de contraseñas de cualquier tipo de usuario o empresa. Funciona de manera independiente a los NAS de la compañía, pero también junto a ellos para elevar al máximo su potencial.

DSM cuenta con un asistente para su instalación y conexión lo que facilita enormemente su puesta en marcha sin una gran experiencia previa en el uso de NAS. Una vez instalado, vemos el «arsenal» de funciones a las que nos tiene acostumbrados Synology, comenzando por un panel de control desde donde podremos gestionar cualquier parámetro del dispositivo.

Una de las funciones más renovadas ha sido el administrador de almacenamiento automatizado, con el objetivo de lograr un mayor rendimiento, más fiabilidad e incrementando las opciones de mantenimiento con tal de facilitar las tareas (de la misma manera a un usuario o un administrador TI) para la puesta en marcha de los discos instalados, la creación del RAID y del sistema de archivos.

Cuenta con un monitor de recursos que ofrece información de la utilización de CPU, memoria, red o disco; una función de búsqueda universal o una completísima ayuda que explica de manera clara la configuración y funcionamiento de sus múltiples funciones.

Otra de las novedades de la versión es un «consejero de seguridad» que puede habilitarse para entornos domésticos/personales o para trabajo y negocios. En ambos casos realiza comprobaciones básicas para proteger el DSM contra ataques cibernéticos comunes, programando la exploración con reglas de seguridad y ofreciendo advertencias de malware, sistema, cuenta, red o los paquetes que estén obsoletos y necesiten actualización.

Aplicaciones

Si el sistema operativo basado en web de Synology es una maravilla en diseño y usabilidad desde su base, el complemento perfecto llega de una cantidad impresionante de aplicaciones (también gratuitas) que entrega el fabricante. Se instalan y gestionan desde un centro de paquetes y el cliente puede optar entre decenas de ellas de la propia Synology y también de terceros desarrolladores.

Estas aplicaciones son las que aprovechan el enorme potencial de un NAS. Y su gran versatilidad, porque más allá de las tareas de almacenamiento clásico, permite realizar tareas de productividad y colaboración en tiempo real en una nube privada; ejecutar instancias de Windows y Linux en un entorno virtualizado; actividades comercial; desarrollo; multimedia; vigilancia IP y seguridad, y un largo etcétera ya sea en entornos domésticos, de oficina o grandes empresas.

Teniendo en cuenta que el uso principal de un NAS como este es cubrir las necesidades de almacenamiento empresarial, copias de seguridad, protección de datos, nubes privadas, servicio de archivos, colaboración o virtualización, destacamos como ejemplo una de las aplicaciones principales, la solución de protección de datos completa y centralizada Active Backup for Business (ABB).

ABB es un software de copia de seguridad y recuperación instantánea que se incluye de forma gratuita con los NAS de Synology y permite a los administradores proteger equipos PC Windows al completo de forma remota y realizar copias de seguridad de datos y configuraciones esenciales.

También permite realizar copias de seguridad de servidores físicos Windows y Linux, de máquinas virtuales VMware o Hyper-V, así como la migración de servicios para continuar las operaciones en caso de interrupciones. Y todo ello desde una consola central que cuenta con opciones de restauración y recuperación flexibles que ayudan a mantener los servicios esenciales en funcionamiento ante cualquier problema.

El NAS ofrece otras aplicaciones de copia de seguridad y colaboración, como las destinadas a las suites de productividad Microsoft 365 (Active Backup for Microsoft 365) o la de Google (Active Backup for Google Workspace), que proporcionan una interfaz centralizada, administración, copia de seguridad continua y funciones de restauración para prevenir la pérdida de datos.

A nivel cliente, también nos permite realizar copias de seguridad de documentos y multimedia, con tareas de copia de seguridad automáticas para proteger las carpetas importantes de un PC Windows o MacOS con Synology Drive. Y en dispositivos móviles, se puede guardar automáticamente copia de las fotos y vídeos, organizarlos y compartirlos de manera sencilla a través de Synology Photos.

Otro de los usos posibles de este Synology DiskStation DS1522+ es para tareas de vigilancia integral, con gestión de vídeo para hasta 40 cámaras conectadas en una selección de más de 8.300 compatibles, grabaciones locales protegidas mediante el cifrado AES-256, supervisión de transmisiones en directo o grabaciones desde un navegador web, cliente de escritorio o app móvil DS cam. Y todo ello desde un sistema operativo que, repetimos, es fantástico.

Solo son ejemplos de las infinitas posibilidades de un NAS que cuenta con aplicaciones para usos de servidor multimedia, de audio, correo, productividad, colaboración, copia de USB, visor de documentos y PDF, utilidades de CMS y otra buena cantidad para desarrollo de software. La lista es interminable, no para de mejorar y crecer, y es el complemento ideal para extraer todo el potencial del hardware.

Experiencia de uso

La puesta en marcha del Synology DiskStation DS1522+ es tan sencilla como otros NAS de la marca. En muy pocos minutos y sin necesidad de herramientas alojamos las unidades de almacenamiento en sus bahías como paso previo. Cada bandeja individual se puede sacar del conjunto mediante un simple clic en su resorte y la instalación de las unidades (en nuestro caso dos discos duros de 3,5 pulgadas modelos de WD de la serie especializada para NAS, Red) se realiza sin necesidad de ningún tipo de herramientas gracias a unas sujeciones que la mantienen de forma segura en los accesorios.

Igual de sencillo es instalar la SSD M.2 que vamos a emplear como unidad de caché. No es obligatorio para usar el NAS, pero si tienes alguna unidad disponible te recomendamos su uso porque vas a notar una mejora de rendimiento en el acceso a los datos más utilizados. Solo nos queda conectar los cables Ethernet (para las pruebas usamos dos de los cuatro disponibles) y la fuente de alimentación.

Encendido el NAS, accedemos al mismo vía web desde un navegador mediante su dirección IP para iniciar el asistente de instalación del sistema DSM. Iniciamos con la cuenta por defecto «admin» (después podremos asignarle nombre y contraseña) y se instalará la última versión disponible del sistema operativo. El asistente detectará tanto instalaciones nuevas como con discos duros que ya hayamos usado en otros dispositivos de Synology en cuyo caso podremos realizar una «migración» y completar la puesta en marcha inicial aún de manera más rápida.

En cualquiera de los casos tendremos en marcha el NAS en pocos minutos, una vez que el asistente prepare los discos instalados con el RAID y sistema de archivos seleccionados. Si quieres obtener el acceso a los archivos desde el explorador del sistema anfitrión (en nuestro caso Windows 10) y el NAS no aparece en el explorador puedes seguir esta guía de configuración.

A partir de aquí se abre todo un mundo de posibilidades gracias a las aplicaciones disponibles y funciones que vimos anteriormente. En nuestro caso revisamos las opciones de la cuenta, del panel de control y el consejero de seguridad antes de acceder al Centro de paquetes e instalar las aplicaciones que nos interesen. La verdad es que no puede ser más sencillo e intuitivo.

En cuanto a rendimiento, Synology promete velocidades de transferencia de datos de 736/796 Mbytes por segundo en lectura/escritura secuencial. Dependerá de la red usada (1 GbE por defecto y 10 GbE si instalamos el módulo de actualización opcional), del tipo de unidad disco duro o SSD y de la caché disponible con los dos módulos M.2 que pueden instalarse. Para que tengas una idea, Synology compara la nueva unidad con otros de sus modelos en varios escenarios:

Rendimiento secuencial con HDD (64KB) – SMB 1 GbE

Rendimiento secuencial con carpetas compartidas cifradas y HDD (64KB) – SMB 1 GbE

Transferencia de archivos de Windows con HDD – SMB 1 GbE

Hay que decir que en nuestras propias pruebas hemos alcanzado los valores asignados por el fabricante e incluso superiores. Si necesitas más, el simple uso de una red SMB de 10 GbE con el módulo opcional te permitirá casi duplicar la velocidad de las transferencias y alcanzar cotas cercanas a los 800 Mbytes por segundo.

Conclusiones, disponibilidad y precio

El Synology DiskStation DS1522+ es un NAS que aprovecha por completo las tecnologías de almacenamiento y red de este tipo de soluciones y gana con merecimiento nuestro logo de producto recomendado por capacidad de almacenamiento, prestaciones y potencial de uso.

A destacar como resumen:

Sus cinco bahías que permiten una gran capacidad de almacenamiento, ampliables gracias al ecosistema de Synology.

Un fiable procesador AMD Ryzen que ofrece prestaciones superiores a los ARM que se usan en modelos más básicos.

Su alta capacidad de memoria de hasta 32 GB.

Los cuatro conectores LAN, los puertos adicionales USB y eSATA y la sencilla actualización a redes de 10 GbE.

Los conectores para SSD M.2 que actúan como caché.

Un sistema operativo DSM excepcional en diseño, usabilidad y desempeño, que vale por sí mismo la apuesta por los NAS de este fabricante.

Enorme número de aplicaciones, para copia de seguridad, soporte de virtualización, productividad, colaboración, vigilancia IP, actividades comerciales, desarrollo, multimedia y todo lo que busques en un NAS moderno.

El Synology DiskStation DS1522+ está disponible en España a través de integradores de sistemas, distribuidores y minoristas con precio oficial de 645€ sin impuestos (780,45 euros IVA incluido). Una gran oferta de valor y una inversión de futuro para proteger los preciados datos y otras tareas posibles por la gran versatilidad de estos NAS.