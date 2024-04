Menos visibilidad, falta de control o soporte técnico limitado: cómo superan las empresas estos desafíos del teletrabajo

Hace unos días en MCPRO examinábamos algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas que quieren poner en marcha una estrategia de trabajo híbrido. Os hablábamos en aquella ocasión, de obstáculos como la importancia de la seguridad en una infraestructura cada vez más extendida y dispersa, el tener que lidiar con cuellos de botella y falta de rendimiento, o afrontar unos costes que pueden ser superiores a los inicialmente esperados.

Además y es lo que vamos a tratar a continuación, en una situación en la que una parte importante de la plantilla de la empresa desarrolla habitualmente su actividad a distancia, nos encontramos otros desafíos que no son precisamente menores: la falta de una visión completa de los dispositivos que se integran en la red de la empresa, la falta de visión que puede propiciar el crecimiento del Shadow IT, un soporte técnico menos eficaz o la necesidad de poner en marcha nuevas acciones de capacitación para los empleados.

Visibilidad

Para los responsables de TI, en una plantilla dispersa, puede ser difícil identificar problemas de rendimiento, seguridad o compatibilidad si no se tiene una visión completa de todos los dispositivos, aplicaciones y redes que se utilizan. Al mismo tiempo, se dificulta la resolución eficiente de problemas si no se tiene una comprensión clara de la causa raíz del problema, lo que a su vez, dificulta la toma de decisiones informada.

Esta falta de visibilidad puede además acarrear otra serie de consecuencias negativas, como el hecho de que los problemas puedan pasar desapercibidos durante más tiempo, que redes y dispositivos no estén protegidos de forma adecuada o que como consecuencia de lo anterior, se incrementen los costes de IT.

Falta de Control

Esa falta de visión va de la mano de un control sobre los dispositivos, que especialmente en escenarios de trabajo remoto, puede ser limitado por el auge de Shadow IT. En este sentido, resulta mucho más habitual de lo que muchos responsables de IT están dispuestos a admitir, que muchos trabajadores accedan a información y recursos de la empresa desde dispositivos personales o redes no seguras.

Además también es relativamente frecuente que utilicen aplicaciones no autorizadas para su trabajo, lo que puede poner en riesgo la seguridad de la información; o incluso, especialmente en una modalidad de trabajo híbrido, que se pierdan (o roben) dispositivos que contienen información confidencial.

Soporte técnico limitado

Pese a que las soluciones de soporte técnico han mejorado enormemente en los últimos años, es cierto que los empleados que trabajan a distancia pueden tener más dificultades a la hora de acceder a la asistencia técnica que necesitan, comparados con los que tienen la oportunidad de asistir a la oficina, lo que puede afectar a su productividad y satisfacción laboral.

Y es que pese a que el software esté disponible, a distancia parecen multiplicarse los problemas de comunicación, acceder a los dispositivos de los empleados funciona en el 95% de las ocasiones (lo que genera una gran frustración en ese 5% en donde no es posible hacerlo) y puede llevar más tiempo resolver problemas técnicos para empleados que trabajan de forma remota que para empleados que trabajan en la oficina.

Formación

Sin la formación adecuada, los empleados pueden tener dificultades para utilizar las herramientas que les permiten trabajar en remoto de forma eficaz. Esto puede llevarles a emplear más tiempo en completar sus tareas, cometer más errores en el uso que hacen de las nuevas tecnologías y sentirse frustrados e insatisfechos con su trabajo.

En «Computación para un mundo híbrido» analizamos con más profundidad estos desafíos y mostramos las tecnologías más interesantes que lo habilitan. En este documento técnico que ya te puedes descargar de forma completamente gratuita, analizamos con detalle cuestiones como: