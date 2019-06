Google confirma que abandona el mercado de los tablets

Ni con Android, ni con Chrome OS. Google ya no quiere hacer más tablets. Así que los que estaban esperando en los próximos meses que la compañía de MountainView lanzara una Pixel Slate 2 o una Pixel C 2, van a tener que recurrir a otras compañías a la hora de renovar sus dispositivos en este segmento.

Aunque la noticia pueda parecer sorprendente, no lo es tanto si tenemos en cuenta el escaso éxito que han tenido sus últimos lanzamientos. Muy lejos de lo que cabe esperar para una empresa como Google, ni Pixel Slate ni Pixel C han conseguido cumplir con los objetivos de venta. Además, a diferencia de las buenas impresiones que si han conseguido transmitir con su nueva línea de smartphones e incluso, con sus portátiles Chrome OS, la de tablets se ha mostrado en los últimos años como una división «deslavazada» a la que no se le ha prestado demasiada atención.

Atendiendo a las últimas informaciones que se han publicado al respecto, un portavoz de Google ha declarado que «Chrome OS ha crecido en popularidad en una amplia gama de dispositivos. Seguiremos trabajando con nuestro ecosistema de partners en la presentación de portátiles y tablets. Nuestros esfuerzos de hardware se centrarán en próximos portátiles Chrome OS, pero seguiremos siendo compatibles con Pixel Slate.»

En otras palabras, Google admite su fracaso a la hora de producir sus propias tablets y deja en manos de sus socios el que sigan adaptando los últimos desarrollos de la compañía en este segmento.

Lo cierto es que en parte por su propia naturaleza y en parte por el desinterés de los desarrolladores, Android nunca ha supuesto un rival para iOS en el mercado de las tablets. Por otro lado Chrome OS ha demostrado tener mucho más sentido en portátiles y no ha acabado de encontrar su hueco en el terreno tablet.

Algunos rumores apuntan sin embargo a que la multinacional se estaría preparando para lanzar dos nuevos dispositivos a lo largo de este año. Estaríamos hablando en este caso de un nuevo Pixelbook «tope de gama», además de otro equipo portátil basado en Chrome OS destinado a «marcar el paso» en las gamas medias.