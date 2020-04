Cinco libros tecnológicos para pasar la Semana Santa en cuarentena

España comienza mañana la Semana Santa y por primera vez en muchas décadas, no habrá «operación salida». Confinados en casa, sin teletrabajo hasta el próximo lunes (o martes en algunas comunidades) y sin levadura en los supermercados, la lectura se perfila como nuestra mejor aliada para superar estos días.

En MCPRO nos sumamos a esta causa y por este motivo os recomendamos cinco libros «tecnológicos» a los que podéis hincar el diente esta semana. Todos los libros que recomendamos podéis encontrarlos tanto en su versión física como en formato eBook. ¡No los dejes pasar!

«Haz clic aquí para matarlos a todos» (Bruce Schneier)

Tu casa y tu coche son cada vez más inteligentes. Y según Bruce Schneier, pronto estarán preparados para matarte. Y esto es así porque coches autónomos, termostatos, neveras inteligentes y drones están equipados con algoritmos de comportamiento que pueden caer en las peores manos.

En este texto, Bruce Schneier, voz autorizada donde las haya en seguridad de Internet alerta sobre al auge del nuevo terrorista digital de vanguardia: ese que pronto provocará que los coches se salgan de la carretera, los marcapasos dejen de funcionar, la seguridad de tu casa se desactive o que las impresoras biológicas lleguen a imprimir algo peor que el COVID-19.

En el libro, Schneier explora los riesgos y las implicaciones de afrontar problemas del siglo XXI con mentalidad del siglo XX y legislación del siglo XIX.

«El arte de la invisibilidad» (Robert Mitnick)

Actualmente, cada uno de nuestros movimientos está siendo observado y analizado. Se roban las identidades de consumidores, y cada paso de la gente es rastreado y almacenado. Lo que en algún momento se pudo clasificar como paranoia, ahora es una dura realidad y la privacidad es un lujo que sólo unos pocos pueden entender y permitirse.

En este libro, Kevin Mitnick, uno de los hackers más famosos del mundo, ahora reconvertido en experto en seguridad informática, proporciona tácticas y métodos, tanto en la vida real como la virtual, para protegernos con instrucciones paso a paso, utilizando incluso las que denomina técnicas de «élite» que, usadas adecuadamente, pueden maximizar la privacidad.

Service Games: el auge y caída de Sega (Sam Pettus)

Desde sus humildes comienzos en 1951 hasta su retirada como fabricante de consolas a principios de los 2000, o lo que es lo mismo, desde sus primeras máquinas recreativas hasta Dreamcast. A lo largo de su historia Sega fabricó una docena de sistemas domésticos y participó en cuatro guerras de consolas.

Como no podía ser de otra manera, este libro trata a fondo la más famosa de todas ellas: Mega Drive vs SNES / SEGA vs Nintendo, pero no se queda ahí, sino que también profundiza en las guerras de 8, 32 y 128 bits y rinde el merecido respeto a contendientes como Sony, NEC, Atari o The 3DO Company.

«Service Games: El Auge y Caída de SEGA» trata todos estos temas, pero no solo se centra en la compañía del erizo, sino que otorga igual importancia a todos los sistemas, personajes y compañías implicadas, dando cuenta de los hechos desde un punto de vista histórico, comercial, del marketing y del propio consumidor.

Contra el rebaño digital (Jaron Lanier)

«Contra el rebaño digital» es uno de los libros que más han dado que hablar en los últimos tiempos: un aviso contra nuestra obsesión por la tecnología y, en concreto, por Internet, escrito por uno de los expertos más estimulantes y visionarios. La temprana dedicación de Lanier a la realidad virtual y el desarrollo de tecnologías en red son legendarias, así como sus artículos, que atacan muchas de las cuestiones que el mundo de la tecnología considera sagradas.

En este manifiesto, Lanier apunta contra lo que ha bautizado como la cultura nerd de Internet o el «maoísmo digital», es decir, la tendencia de la comunidad tecnológica de primar la plataforma sobre el contenido y los ordenadores sobre las personas. En total contraste con los que saludan el triunfo del contenido generado por los usuarios, Lanier ve una Internet desinformada y tediosa, en la que la cantidad se impone a la calidad y las buenas ideas son acalladas a base de gritos.

La búsqueda del algoritmo (Ed Finn)

Ed Finn explica de manera pormenorizada cómo Internet ha cambiado nuestra cultura y ha abierto nuevas posibilidades creativas: el uso de Google, la confianza en las recomendaciones supuestamente arbitrarias de Spotify o la manera en que compañías como Netflix se sirven de la gestión masiva de datos para dar con productos televisivos de éxito son solo una pequeña parte de un profundo cambio de paradigma que no ha hecho más que empezar.

¿Qué buscan los algoritmos? Sus primeros efectos ya son notorios: el desarrollo de una nueva humanidad, abierta a un proceso de experimentación que se sostiene en el análisis creativo de la información. Ahora bien, ¿queremos realmente lo que los algoritmos quieren para nosotros?