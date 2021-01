Microsoft presenta el Surface Pro 7 Plus para estudiantes y empresas

Microsoft ha presentado en sociedad el Surface Pro 7 Plus. Una nueva versión de su 2 en 1, el dispositivo estrella de su línea de hardware que en esta ocasión está destinado específicamente para el segmento empresarial y educativo.

Hacía semanas que se venía rumoreando un Surface Pro 8 y Microsoft se ha quedado a medio camino con una actualización del hardware interno del modelo actual, pero manteniendo la misma pantalla, diseño base, chasis de magnesio. También elementos distintivos como el soporte trasero para la pantalla y unos acabados por otra parte excelentes.

Ello no quiere decir que el Surface Pro 7 Plus no sea interesante porque ha sido muy bien renovado con el último hardware disponible. Especialmente por la presencia de los procesadores de undécima generación Core de Intel, plataforma Tiger Lake. Microsoft ofrecerá opción de equipar versiones Core i3, Core i5 y Core i7 para cubrir distintas necesidades de rendimiento.

Estos procesadores incluyen las nuevas gráficas Intel Xe y podrán acompañarse de hasta 32 Gbytes de memoria RAM LPDDR4. Para almacenamiento interno hay novedades, al incluir una SSD M.2 extraíble (hasta 1 Tbyte de capacidad) como las que tienen los nuevos Surface Pro X o Surface Laptop 3.

La renovación del hardware interno ha incluido la actualización del modelo de diseño térmico (TDM), lo que ha dejado espacio para aumentar el tamaño de la batería hasta los 50,4 Wh. También hay novedades en conectividad, con el soporte para la norma inalámbrica Wi-Fi 6 o la opción de LTE Advanced integrado gracias a un módem Snapdragon X20, para soportar las redes de banda ancha móviles con SIM física o eSIM.

Surface Pro 7 Plus mantiene la compatibilidad con Bluetooth, un jack para auriculares, puertos USB-C, altavoces estéreo Dolby, Firmware TPM y un conjunto de cámaras donde destaca la calidad para videoconferencia y el potencial del sensor IR para autenticación y tareas de seguridad con Windows Hello.

Surface Pro 7 Plus, versiones y precios

El nuevo 2 en 1 Surface estará disponible a partir del 15 de enero para clientes empresariales y del sector educativo en EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y países europeos como España en las siguientes versiones: