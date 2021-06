Guía MCPRO: los mejores auriculares para teletrabajar

Desde hace casi un año, tengo un gran compañero de trabajo: los auriculares inalámbricos Jabra Evolve2 85. No podía estar más contento. Ofrecen audio de gran calidad, cancelación activa de audio, integración nativa con plataformas como Microsoft Teams y son extremadamente cómodos de llevar.

Si cuento esto es porque no es hasta que te encuentras en esa necesidad de trabajar realmente concentrado, cuando valoras el poder contar un unos auriculares que te permitan dar un «paso más», aislarte del mundo y disfrutar de la mejor música, ruido blanco, o cualquier otra experiencia de audio que te permita mejorar tu productividad. A esos compañeros de trabajo le dedicamos hoy nuestro artículo especial. Estos son los auriculares que os pueden ayudar a dar el máximo en vuestro trabajo en el departamento IT.

Bose QuietComfort 35 II

Cuando se trata de trabajar varias horas frente a una pantalla, los profesionales no solo valoran la calidad del audio, sino muy especialmente, la comodidad que pueden ofrecer sus auriculares. Y si lo que buscamos en comodidad, los Bose QuietComfort 35 II nos la ofrecen a raudales.

La marca, que no necesita de grandes presentaciones, incluye en estos auriculares tres niveles de cancelación de ruido para una óptima experiencia de escucha en cualquier entorno, un sistema de micrófono dual con anulación de ruido para un sonido y captación de la voz nítidos en nuestras videoconferencias, conectividad tanto Bluetooth como NFC e integración con Amazon Alexa o el asistente de Google.

Precio: Desde 200 euros en Amazon.

Sony WF-1000XM4

Para muchos y desde luego especialmente si nuestro sistema productivo se basa en los dispositivos de Apple, los auriculares AirPods Pro se encuentran entre los más recomendables, tanto por su tecnología de cancelación de ruido, como su conectividad transparente con los dispositivos de la marca.

Esto no quiere decir que no haya marcas que no hayan hecho muy bien los deberes y estén a la altura o incluso superen, a lo mejor de Apple en este terreno. Una de las más destacadas es desde luego Sony, que vuelve con fuerza con sus WF-1000XM4 que llegan con mejoras como resistencia al agua y al sudor IPX4, un nuevo estuche que permite la carga inalámbrica y nuevos niveles de cancelación activa de ruido, contando para ello con dos micrófonos ANC en cada auricular.

Además tienen otra característica llamativa como es speak-to-chat que llevan la experiencia de uso a otro nivel. Podemos estar escuchando música y en el momento que comencemos a hablar se silenciará el tema.

Precio: Desde 300 euros

Sennheiser HD 660 S

Si además de querer trabajar concentrado eres un auténtico audiófilo, los auriculares dinámicos abiertos Sennheiser HD 660 S, se encuentran desde luego entre los que tienes que considerar.

Estos son unos auriculares especialmente diseñados para los que de verdad van a disfrutar de la mejor música lossless por lo que para empezar cuentan con un juego versátil de cables esenciales, cada uno con una impedancia combinada con una capacitancia ultrabaja, que favorece el balanceo de audio entre ambos auriculares.

Para responder a las exigencias de los más audiófilos, utilizan un transductor completamente renovado y una unidad de transmisión especialmente ventilada para permite escuchar hasta el último detalle de cualquier composición. Lo último de Sennheiser incorpora su clásica bobina móvil de aluminio, diafragma de 38 mm y una malla de acero pensada para controlar constantemente el movimiento de aire y reducir posibles turbulencias.

Precio: Desde 400 euros en Amazon.

Jabra Evolve2 30

No siempre necesitamos gastarnos mucho dinero para poder acceder a unos auriculares de gran calidad, que nos permitan disfrutar del mejor audio mientras mantenemos altos nuestros niveles de productividad y nos comunicamos con eficacia en cualquier videoconferencia.

Es el caso de estos Jabra Evolve2 30, en el que se combinan las funciones empresariales para los profesionales más exigentes, con la calidad suficiente como para poder disfrutar del mejor audio. Son unos auriculares especialmente pensados para conectarse a un ordenador y apuesta en este sentido por un puerto USB.

Disponen de un micrófono retractable por lo que cuando queremos dejar de hablar o ponernos en silencio durante una conversación o videoconferencia simplemente lo plegaremos. En este terreno cuentan además con la certificación Open Office de Microsoft, que mide la supresión de ruido para que puedan ser utilizados en un entorno de oficina con más personas y cuentan con un botón dedicado para su integración con soluciones de comunicaciones unificadas como Teams, Alcatel Lucent, Avaya, o Cisco.

Estos auriculares equipan unos drivers de 28 milímetros que dan una buena respuesta no solamente en videoconferencias sino también con música con un rendimiento sorprendente para el uso al que en principio están destinados.

Precio: Desde 80 euros en Amazon.

Anker Soundcore Liberty Air 2

Los enamorados del factor de forma de los AirPods Pro de Apple y que además quieran gastarse menos de la mitad de lo que cuestan los auriculares de la compañía de Cupertino sin perder en calidad, tienen una gran alternativa a considerar en estos Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro.

Los nuevos auriculares de Anker ofrecen tres modos de cancelación de ruido activa, con perfiles optimizados para el uso de interiores, exteriores e incluso, transporte público. Permiten reproducir música durante siete horas con una única carga y la duración se multiplica hasta las 26 horas si se acompaña con su estuche.

Incluye su tecnología Diafragma PureNote, con la que según la marca, se consigue un incremento de los graves del 45% y un ancho de banda de frecuencia un 30% superior en comparación con diafragmas normales.

Precio: Desde 130 euros en Amazon