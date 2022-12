La FTC presenta una demanda para intentar evitar que Microsoft compre Activision

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha presentado una demanda para bloquear la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, una operación en la que los de Redmond quieren invertir 68.700 millones de dólares. La FTC alega que esta compra «dañará a la competencia» entre los fabricantes de videoconsolas, como Sony y Nintendo.

En el texto de la demanda, la FTC ha señalado que Microsoft ha usado compañías que ha comprado antes, como ZeniMax Media, para convertir varios títulos de alto nivel, como Starfield o Redfall, exclusivos para dispositivos con su software. Según Holly Bedova, Directora de la Oficina de competencia de la FTC, «Microsoft ya ha mostrado que puede, y que apartará contenido de sus rivales en juegos. Queremos evitar que Microsoft consiga controlar son un estudio líder independientes y lo use para dañar a la competencia en muchos mercados de juegos dinámicos y de crecimiento rápido«.

La FTC lo cree así a pesar de que los directivos de Activision u Microsoft llevan semanas asegurando a su audiencia y a varias entidades reguladoras del mundo que Microsoft no abusará de su posición como uno de los mayores editores de videojuegos y fabricante de la consola Xbox. Pero Sony, y en concreto su división de consolas PlayStation, ha mostrado su preocupación sobre el acuerdo tanto a los reguladores de Estados Unidos como a los de otros países, señalando que no es suficiente con que Microsoft asegure que hará que títulos como Call of Duty estén disponibles para la PlayStation.

Así, el Presidente de Microsoft, Brad Smith, ha contestado en Twitter al anuncio de la demanda de la FTC señalando que llevan «comprometidos desde el primer momento con dar respuesta a las preocupaciones de competencia, ofreciéndose incluso a principios de esta semana a hacer las concesiones propuestas por la FTC. Aunque creíamos que íbamos a tener la fiesta en paz, confiamos completamente en nuestro caso, y aceptamos la oportunidad de presentar nuestro caso en los tribunales«.

We have been committed since Day One to addressing competition concerns, including by offering earlier this week proposed concessions to the FTC. While we believe in giving peace a chance, we have complete confidence in our case and welcome the opportunity to present it in court.

— Brad Smith (@BradSmi) December 8, 2022