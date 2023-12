Los 6 mejores libros tecnológicos de 2023 para regalar estas navidades

Las navidades ya están a la vuelta de la esquina, y con ellas, los regalos. Da igual si a tu casa los traen Papá Noel, Olentzero, el Tió o los Reyes Magos. Te traerán regalos, pero tu también tendrás que «encargarles» que lleven otros regalos a tus seres queridos. En muchos casos, nada mejor que un libro para que descubran algún aspecto nuevo de la tecnología, o para que amplíen conocimientos sobre técnicas o descubrimientos nuevos. Incluso sobre la influencia de la geopolítica en el mundo del hardware.

A lo largo de este año se han publicado multitud de títulos en castellano relacionados con la tecnología. De ellos hay seis que, bien por su temática o profundización en ciertos temas, merecen tenerse en cuenta para que tus seres queridos los reciban como regalo estas navidades.

1 – La ola que viene: Tecnología, poder y el gran dilema del siglo XXI (Editorial Debate).

El autor de este libro, Mustafá Suleyman, es uno de los creadores de una de las compañías pioneras en desarrollo en Inteligencia Artificial de este siglo, DeepMind, que en la actualidad es propiedad de Google. Suleyman, que es uno de los principales expertos del mundo en sistemas inteligentes, expone que no tardaremos mucho en vivir rodeados de una IA que se encargue de la realización de todo tipo de tareas complejas.

Estas tareas van desde la gestión de un negocio hasta la producción ilimitada de contenido digital. Pero también será responsable de temas tan críticos como la dirección y gestión de servicios públicos básicos o el mantenimiento de infraestructuras. Además, surgirán nuevos sistemas y dispositivos, como los ordenadores cuánticos y los robots para asistencia. Pero con ellos llegarán otros sistemas avanzados para hacer el mal, como armas autónomas. Se trata por tanto de una transformación radical en el mundo y la sociedad tal como la conocemos.

Suleyman trata en este libro cómo van a posibilitar cambios enormes en la próxima década, marcada por novedades tecnológicas que se expandirán con rapidez, impulsadas además por todo tipo de incentivos empresariales y estratégicos. Con ellas se podrán afrontar mejor todo tipo de retos, y serán fuentes de generación de riqueza.

Pero también serán el foco de muchas protestas y revueltas, e incluso pueden amenazar las bases del orden en el mundo. Algo para lo que, en su opinión, no estamos preparados, aunque tendremos que enfrentarnos a los efectos de la exposición incontrolada a la IA si no se toman medidas, y a la amenaza de una vigilancia abusiva. Además de abundar en todo esto, Suleyman se pregunta si seremos capaces de salir bien librados de la situación.

2 – La Guerra de los Chips (Editorial Península)

Chris Miller ofrece en este libro todas las claves de la guerra en torno a los chips y su fabricación y avance que están librando varias de las principales potencias del mundo. Puede parecer un mero enfrentamiento entre varias potencias de primer nivel, pero lo cierto es que es un conflicto que tiene mucho peso en la geopolítica mundial actual.

Todas las tecnologías actuales, o casi, funcionan con chips actualmente. Por lo tanto, la economía mundial y el desarrollo mundial, así como el equilibrio de poderes y la supremacía de unos países sobre otros dependen de que se estén produciendo constantemente.

No ha pasado mucho tiempo desde que EEUU esta su principal productor, pero en los últimos años ese papel se lo ha arrebatado Asia, y en particular China, muy por delante en fabricación de chips de Taiwan y Corea del Sur. Pero China se lleva la palma, con un gobierno que inyecta cada vez más dinero e invierte más esfuerzo en su fabricación, así como en I+D. Todo para superar a EEUU, en una pugna que no solo busca la supremacía tecnológica, sino también la militar.

El autor del libro, además, relata cómo los procesadores han revolucionado todo tipo de sectores y hecho avanzar la historia. Pero también por qué la lucha por ser el país que más y mejor los fabrica e investiga puede llevar a una escasez peor incluso que la experimentada en los últimos años, sino también a una guerra soterrada por ser el primero. Se trata por tanto de un libro esencial para comprender todas las implicaciones de la fabricación de chips en el entorno político y económico mundial actual y futuro.

3 – La verdad sobre Facebook (Editorial Deusto)

Después de que una antigua trabajadora de Facebook hiciese públicos datos que confirmaban que Facebook tenía conocimiento de los efectos dañinos que provocaba en la sociedad, y que no tenía intención de poner remedio a la situación, llovieron las críticas a la compañía creadora de la red social, y llevaron incluso a la apertura de investigaciones oficiales.

Primero de manera anónima, a través de un reportaje en el New York Times en septiembre de 2021, y pocas semanas después ya fuera del anonimato, Frances Haugen fue exponiendo todos los datos que tenía sobre el asunto, además de acusar a la empresa de poner por delante sus beneficios económicos en detrimento del bienestar y la seguridad de quienes tienen una cuenta de usuario de Facebook.

No solo lo hizo en los medios, sino que también testificó ante el Senado de Estados Unidos. Esta exingeniera de Meta, que trabajó en la sección de vigilancia de desinformación y discursos de odio de Facebook, desveló, como hace ahora en este libro, los informes e investigaciones que avisaban del impacto de la plataforma en la sociedad.

En el libro cuenta, con todo lujo de detalles cómo Facebook impacta en la salud mental de los jóvenes, además de incentivar la expansión de noticias falsas y bulos. También permite que tengan presencia en la red todo tipo de negocios ilegales. En definitiva, se trata de un texto que pone el foco sobre los algoritmos de las plataformas, y cómo promueven el extremismo y amplifican los contenidos polémicos y polarizadores, que incluso llegan a incitar a la violencia.

4 – Un mundo de mentira: el estado de la verdad en tiempos de la revolución tecnológica (Editorial Gestión 2000)

Xurxo Torres explica en este libro cómo por qué, a pesar de estar más conectados que nunca, nos sentimos cada vez más solos en Internet. Las razones para ello son varias, pero para Torres la mayor parte de culpa la tienen la confusión relacionada con los avances tecnológicos, las redes sociales y la fatiga que provocan tantos avances tan rápido.

Esto, unido a una cierta desazón por la globalización y el desencanto por el futuro, llevan a que muchos tengan la necesidad de creer en algo, y a dar por ciertas noticias que no lo son en absoluto, de las que cada vez se ven más en redes sociales.

Su publicación y expansión no se hacen con fines altruistas precisamente. Tampoco en clave de humor. Se publican y expanden a conciencia, para manipular la opinión pública y causar confusión y desinformación. Pero en vez de culpar a otros de su expansión, Torres analiza por qué somos nosotros los que hemos pasado a creernos y a expandir bulos. En ciertos casos, incluso sabiendo que lo son.

Este texto invita al lector a plantearse por qué la sociedad se ha convertido en permeable a bulos y fake news, que tiene como objetivo fomentar el pensamiento crítico y reclamar más herramientas y sistemas para acabar con la situación. También exige que las empresas que crean y mantienen las plataformas en las que se difunden estas fake news tengan que controlar obligatoriamente sus contenidos y acabar con los perfiles falsos y la reproducción de noticias falsas.

5 – La supervivencia de los más ricos (Editorial Capitán Swing)

El teórico sobre tecnología, cultura y sociedad Douglas Rushkoff aborda en este polémico libro las fantasías que los multimillonarios tienen en cuanto a un apocalipsis futuro y cómo podrían sobrevivir al mismo, pero dejando al resto de la sociedad atrás. Rushkoff se encontró de lleno ante esta situación cuando varios de ellos le convocaron a un evento exclusivo para mantener una charla privada con él.

A la vista de las preguntas y soluciones que le plantearon, Rushkoff dedujo que pensaban de una manera muy particular, común entre ciertas élites de Silicon Valley. A estos pensamientos, el autor los denomina sencillamente «la mentalidad», y se basan en que las élites tecnológicas y quienes los rodean pueden romper cualquier tipo de ley económica y social vigente para escapar de un desastre que, encima, ellos mismos habrían creado. Eso sí, son conscientes de que para poder hacerlo necesitan contar con la tecnología adecuada y tener el suficiente dinero para poder utilizarla.

Lo que hace Rushkoff es indagar en los orígenes de este pensamiento y su expresión hace unos años, y cómo se manifiesta actualmente en creencias como los viajes a Marte, el metaverso o el futuro que plantea la Inteligencia Artificial. También muestra cómo personas con mucho poder para cambiar la deriva que lleva el mundo no están interesados en ello, y cómo sortear esta mentalida para apoyarnos en la comunidad y ayudarnos unos a otros.

6 – La historia de los ordenadores (Editoriales Capitan Swing y Nordika)

Rachel Ignotofsky recorre en este libro, que destaca por sus cuidadas y atractivas ilustraciones, la historia de los ordenadores, desde sus antecedentes en la antigüedad hasta el mundo actual. Además, va mostrando cómo poco a poco han cambiado cómo interactuamos con nuestro entorno y realizamos nuestro trabajo o nos formamos. También la importancia creciente que tiene en las comunicaciones que mantenemos.

El texto está acompañado por detalles divertidos y curiosos, y a través de información accesible y curiosa narra cómo aparecieron los primeros sistemas para contar elementos y en qué aparatos derivaron. Ya en la actualidad, trasciende lo que es físicamente un ordenador para mostrar qué son los algoritmos que impulsan la Inteligencia Artificial, e incluso cómo ha llevado la tecnología hasta los viajes al espacio, y por supuesto el papel de los ordenadores en ellos.

Además, también habla del nacimiento y desarrollo de la tecnología portátil, que ha permitido reducir tanto el tamaño de los ordenadores que ahora, en cada smartphone, llevamos un auténtico ordenador de bolsillo, mucho más potente que los primeros ordenadores personales de sobremesa.