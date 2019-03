Apple celebrará el WWDC 2019 en junio ¿Qué esperamos de esta conferencia?

WWDC 2019, la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, se celebrará en el McEnery Convention Center de San José del 3 al 7 de junio, tal y como te habíamos adelantado y acaba de confirmar la compañía.

Será la trigésima edición de esta conferencia que la misma Apple califica como su evento más importante de todos los que celebra a lo largo del año. Ciertamente, el encuentro anual con desarrolladores es cada vez más relevante para las grandes tecnológicas, como también sucede con la BUILD de Microsoft o el Google I/O. Ambos se celebrarán antes que el de Apple.

“La WWDC es el evento de Apple más importante del año. En ella se reúnen miles de los desarrolladores más creativos y entregados del mundo con más de mil ingenieros de Apple para conocer mejor las últimas innovaciones en nuestras plataformas y conectar como una comunidad”, ha explicado Phil Schiller, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple en el anuncio.

Los desarrolladores pueden solicitar entradas desde hoy y hasta el 20 de marzo a las 17:00 (hora del Pacífico) en el sitio web de la WWDC. Las entradas se asignan mediante un proceso de selección al azar, y los solicitantes recibirán una notificación sobre el resultado antes del 21 de marzo. Las entradas son muy caras, pero aún así se agotarán en poco tiempo como ha sucedido en anteriores ediciones. Entendiendo que los estudiantes son una parte fundamental de la comunidad de desarrolladores de Apple y el año pasado asistieron futuros desarrolladores de 41 países, para esta edición Apple ofrecerá 350 becas con entrada y alojamiento gratuito.

¿Qué esperamos del WWDC 2019?

En una conferencia con y para desarrolladores el software será la estrella de la conferencia. Apple ofrecerá una presentación de sus últimas novedades y nuevas herramientas, celebrando sesiones técnicas, actividades prácticas y ponencias de invitados en ámbitos diversos, como el aprendizaje automático, la realidad aumentada, la salud y la forma física, entre otros.

Apple ha anunciado que en la actualidad hay activos 1.400 millones de dispositivos bajo su ecosistema. Y hay que alimentarlos, por lo que esperamos presente novedades para sus próximos sistemas operativos, iOS 13 para dispositivos móviles; la renovación del macOS Mojave para ordenadores Mac y las variantes para wearables, watchOS 6 y el destinado a gestionar su streamer y contenido multimedia, tvOS 13. Interesante será comprobar si Apple seguirá unificando aplicaciones de iOS y macOS lo que abriría el camino para un Mac con ARM.

También es seguro que aprovechará el evento para presentar las novedades de sus plataformas de desarrollo y las relacionadas con la App Store y con sus servicios, cada vez más importantes y con más ingresos. En este sentido, el 25 de marzo ha programado un evento dedicado donde esperamos que presente en sociedad su esperadísimo servicio en streaming.

¿Presentará novedades en hardware? No es seguro, si bien las especulaciones hablan de una importante actualización. Dejando a un lado los nuevos iPhones que no llegarán hasta septiembre, lo más interesante sí está confirmado por Apple para lanzamiento en 2019 y se refiere a la nueva estación de trabajo Mac Pro. Otros no confirmados son un Mac Pro de 16 pulgadas y un monitor 6K, todos para el mercado profesional. En consumo, las novedades podría llegar de los nuevos iPads que buscarían recuperar ventas en el segmento tablet.

Muy interesante en cualquier caso este MWC 2019 al que le dedicaremos una amplia cobertura y que podrá seguirse en directo desde la app de la WWDC para el iPhone, iPad y Apple TV o desde el sitio web de Apple Developer.

Agenda MWC 2019