Más bajas para el MWC: Intel, Vivo, NTT DoCoMo y Gigaset tampoco van

Van pasando los días, y sigue el goteo de empresas que confirman que no asistirán a la próxima edición del Mobile World Congress, que debería celebrarse en Barcelona, si todo va según lo previsto, del 24 al 27 de febrero próximos. A las ya anunciadas de HP, LG, Nvidia, Ericsson, Amazon y Sony se han ido uniendo varias más en las últimas horas. Así, la operadora japonesa NTT DoCoMo, Gigaset, Vivo e Intel han anunciado ya que no participarán este año en el MWC. TCL, el fabricante de los móviles de Alcatel y BlackBerry, ha anunciado que sí acudirá, pero que no celebrará su evento de prensa planeado.

Mientras, Movistar, Vodafone, Orange y BT se van a reunir, según Vozpopuli, para decidir si participan o no en la feria. Además, la organización de la feria, la GSMA, ha convocado una reunión de urgencia para este próximo viernes, en la que tal como apunta La Vanguardia, valorarán la situación y tomarán una decisión sobre el evento.

En un comunicado del que se ha hecho eco Reuters, NTT Docomo, que es la principal operadora japonesa, apunta como principal razón de la cancelación de su presencia en la feria la seguridad de sus clientes, partners y empleados. Por ahora no se ha confirmado si su CEO, Kazuhiro Yoshizawa, que iba a participar como ponente en una de las charlas del evento, tiene previsto acudir al MWC.

Otra de las principales tecnológicas que ha cancelado su asistencia al Mobile World Congress es Intel, que también ha emitido un comunicado del que se han hecho eco en Venture Beat, y en el que cita «la seguridad y bienestar de nuestras empresas y partners es nuestra principal prioridad, y nos hemos retirado del Mobile World Congress de este año por precaución. Estamos agradecidos a la GSMA por su comprensión y esperamos acudir y apoyar futuros eventos del Mobile World Congress«. Se espera, aun así, que la compañía haga diversos anuncios de productos por las mismas fechas en las que se celebre la feria, aunque no tendrá empleados en el recinto ferial. Mientras, Xiaomi ha confirmado que sí asistirá.

La compañía de telefonía alemana Gigaset es otra de las que no acudirá a la feria. Así lo ha asegurado la compañía, según Europa Press, en un comunicado. La empresa ha valorado las «implicaciones y riesgos que supone el brote de coronavirus, y tras un análisis pormenorizado de su impacto«, han decidido no acudir al evento. Según Felipe Martín, Director General de Gigaset Communications Iberia, pese a que han asistido en las ediciones pasadas al MWC este año han considerado «prioritario el bienestar y salud de nuestros empleados, partners, clientes y asistentes«.

Aunque en principio parecía que sí iba a acudir, el fabricante de móviles chino Vivo ha decidido no acudir tampoco al Mobile. Según Cntechpost, a pesar de que previamente había enviado invitaciones a la presentación de sus novedades, Vivo ha decidido finalmente cancelar su presentación y exposición en la feria. La compañía ha tomado esta decisión después de seguir atentamente el desarrollo de la epidemia de neumonía provocada por el coronavirus y su impacto.

Así, «a la vista de la extensión y alcance de la epidemia en este momento, para mantener la salud y la seguridad pública de sus empleados, Vivo ha decidido cancelar la exposición y las actividades de lanzamiento relacionadas con el Mobile World Congress«. Desde Vivo aseguran, eso sí, que sus lanzamientos previstos se producirán en un futuro cercano, sin concretar más las fechas. Mientras, Oppo sí ha confirmado, también según Cntechpost, su asistencia a la feria.

A estas bajas se unen otras de empresas no tan conocidas, como la china Ulefone, que ha acudido a su cuenta de Twitter para publicar el comunicado en el que anuncia su retirada de la edición de este año de la feria. Tampoco acudirá el proveedor de software AmDocs, tal como ha manifestado su CEO, Shuky Sheffer, en un comunicado en el que reconoce que aunque aprecian «las medidas de precaución puestas en marcha por el orgnizador, la GSMA, creemos que la opción más segura es no acudir al MWC 2020 en Barcelona«. En cuanto a la operadora noruega Telenor, está planeando reducir el número de empleados que acudirán al evento, además de rebajar su presencia.