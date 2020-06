Se cumplen 25 años de la primera versión de PHP

Hace 25 años, el 8 de junio de 1995, el programador Rasmus Lerdorf anunciaba el lanzamiento de «Personal Home Page Tools» o lo que es lo mismo: la primera versión de PHP. Transcurrido un cuarto de siglo, PHP está presente en casi el 80% de las páginas que precisan de programación del servidor.

Desarrollos tan conocidos como WordPress, la Wikipedia o Facebook, están basados en buena medida en PHP. Esto por no hablar de que hablamos de uno de los lenguajes más implementados por las empresas de hosting, al ofrecer a sus clientes herramientas como PHPMyAdmin para la administración de bases de datos MySQL.

¿Por qué se desarrolla PHP? En primer lugar, porque como afirmaría en 2017 Ledorf en su charla para WeAreDevelopers «en 1993, programar para la web era un asco». Así que simplemente, se puso a trabajar en el desarrollo de PHP como un mero hobby personal, mientras atendía sus responsabilidades profesionales en Yahoo! y Etsy.

Como recuerda en esa charla, antes de PHP, la programación web se basaba en su mayor parte en CGI escrito en C y «hasta para realizar el más pequeño de los cambios tenías que cambiar el código en C y recompilarlo de nuevo». Existía también la posibilidad de programar en Perl, que según este desarrollador danés era «ligeramente mejor» pero aún así, «todavía tenías que escribir en código Perl y ‘traducirlo’ a HTML. No me gustaba nada. Lo que quería era un lenguaje sencillo que pudiese utilizarse sin problemas en un servidor web».

En realidad, su idea original pasaba por que los desarrolladores siguieran escribiendo el grueso de sus aplicaciones web en C y que solo utilizaran PHP como lenguaje de plantillas. Sin embargo, al poco tiempo descubrió que «nadie quería desarrollar aplicaciones web en C y solo querían utilizar el lenguaje que yo había desarrollado». No era algo con lo que se mostrara especialmente de acuerdo. Según recuerda, «a medida que PHP evolucionaba, los primeros desarrolladores empezaban a pedir más y más características, mientras que yo intentaba redirigirles a otros lenguajes de programación que podían servir para lo que necesitaban».

El motor de la web

Pero tal y como apuntábamos antes, tanta es la importancia que con el paso de los años ha adquirido PHP, que según Lerdorf, más de 2.000 millones de webs en el mundo, que se asientan sobre 10 millones de servidores, utilizan este lenguaje. Tan importante, que para el desarrollo de PHP 7 comenzó a tomarse en cuenta su impacto en el cambio climático.

En este sentido, se calcula que si todas las máquinas que cuentan con PHP 5.0 migrasen a PHP 7, se obtendría un ahorro energético global de 15.000 millones de kilovatios-hora cada año, evitando la emisión de 7.500 millones de kilos de dióxido de carbono a la atmósfera.

Así que sí, aunque PHP no es desde luego una de esas tecnologías con las que hablar con los amigos (a menos que sean desarrolladores), se ha convertido en el auténtico motor de la web. Entre otras cosas porque gracias a su naturaleza flexible y dinámica, también es fácil de utilizar, siendo uno de los lenguajes de programación más indicados para los que empiezan.

Una de las curiosidades en que originalmente no contaba con ninguna especificación formal sobre su uso y en su página oficial sigue siendo descrito como un «work in progress». No es un lenguaje compilado y la orientación hacia objetos se ha implementado como una suerte de addon en lugar de formar parte de su core, como ocurre en el caso de Java, C# o Ruby. Y es que en realidad todos saben que está ahí, pero no resulta para nada atractivo hablar de «lo último de PHP». La máxima en su caso sigue siendo la misma: «mientras funcione, no toques nada».

Dicho lo anterior, PHP cuenta con ventajas importantes que explican su popularidad y longevidad, entre las que destaca la personalidad de un Lerdorf que sigue dirigiendo el proyecto de una forma bastante pragmática. Su carácter Open Source ha posibilitado además que PHP cuente con una amplia comunidad formada por miles de colaboradores y desarrolladores que le garantizan un largo futuro por delante.