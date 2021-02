Epic Games pide a Europa que libere a Fortnite y demanda a Apple

La «guerra» que libran Epic Games y Apple trae causa de un choque frontal que se produjo entre ambas hace cosa de seis meses, y Fortnite estaba en el centro de una polémica que, al final, no fue exclusiva de la App Store, sino que se extendió a la Google Play Store.

Seamos sinceros, Epic Games no hizo bien las cosas, de hecho, poco después de conocerse que tenían la intención de ir a por todas contra Apple, descubrimos que el propio Tim Sweeney había pedido trato de favor a Tim Cook, y que querían abrir su propia tienda de aplicaciones en la App Store sin tener que dar nada a cambio. Era una petición tan abusiva que pecaba de ridícula, y resulta totalmente normal que Apple hiciera caso omiso.

Pongamos esa petición en contexto, si lo trasladamos al mundo físico sería como si Apple permitiera a Microsoft vender su línea de productos Surface dentro de sus Apple Store, y sin recibir ninguna compensación especial a cambio. Sí, es un absurdo, pero a Epic Games le parecía justo y necesario.

Hablando de cosas justas y necesarias, nótese la ironía en mi expresión, Epic Games ha extendido su pugna legal contra Apple, y la ha llevado a territorio europeo lanzando una petición directa a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea: liberad a Fortnite de Apple.

Epic Games habla de la libre competencia y argumenta que Apple ha creado iOS, y la App Store, como una plataforma cerrada que solo sirve a su propio beneficio. Creo que los miles de desarrolladores que obtienen ingresos millonarios a través de la App Store podrían decirle un par de cosas a la compañía de Tim Sweeney, pero al final no es necesario complicar tanto la cosa.

En su momento, Epic Games aceptó una serie de reglas imprescindibles para entrar en la App Store. Como empresa, tienes acceso a una plataforma segura que te brinda todo lo que necesitas, y que te permite llegar a cientos de millones de usuarios, y tú tienes que pagar, a cambio, una comisión que conoces de antemano, y que no cambiará en función de las ventas que realices. Era simple, pero Epic Games decidió saltarse las normas y no atendió a razones, así que es normal que Apple tomase medidas.

Después de que Apple tomase dichas medidas, Epic Games lo consideró todo una injusticia, se victimizó y empezó a interponer demandas, algo a lo que la propia Apple respondió con una contrademanda. Me sorprende que una empresa del calibre de Epic Games no entienda que las normas están para cumplirlas, si crees que no son justas puedes tomar las medidas oportunas, pero si pides un trato de favor y dejas de cumplirlas porque se te niega, debes estar dispuesto a aceptar las consecuencias.