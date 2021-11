IBM presenta su procesador cuántico Eagle, de 127 qubits, y da detalles sobre IBM Quantum System Two

IBM ha anunciado su procesador cuántico Eagle, con 127 qubits, y ha mostrado los diseños previos, además de dar algunos detalles, del que será el siguiente sistema cuántico de la compañía: IBM Quantum System Two. Es el primer procesador cuántico de IBM, según Zdnet, en sobrepasar los 100 qubits y tal como apunta Bob Sutor, Vicepresidente de Inteligencia Artificial, Blockchain y Soluciones cuánticas de IBM, «Eagle marca el punto en el que estamos, y que todo sigue según lo previsto«.

Eagle, del que no se han fabricado grandes cantidades, se ha desarrollado completamente en instalaciones de IBM. Este procesador utiliza técnicas nuevas, que sitúan a los componentes de control en diversos niveles físicos. Eso sí, tiene todos los qubits en una sola capa. Eagle incorpora una arquitectura de empaquetado 3D, y tal como ha confirmado Sutor, no hay ningún ordenador convencional que pueda simularlo por completo.

Para el desarrollo de su arquitectura, en IBM han tenido que combinar varias técnicas ya utilizadas en el desarrollo generaciones anteriores de los procesadores IBM Quantum y basarse en ellas. Finalmente consiguieron una arquitectura que incluía técnicas avanzadas de empaquetado 3D.

Eagle está basado en un diseño hexagonal, visto en un primer momento en el procesador Falcon, en el que los qubits conectan con otros dos o tres vecinos formando hexágonos con los qubits en sus esquinas y bordes. Este tipo de conectividad redujo los potenciales fallos ocasionados por las interacciones entre qubits vecinos y, por tanto, impulsando y flexibilizando el desarrollo de procesadores funcionales. Eagle estará disponible a partir de este próximo mes de diciembre para determinados miembros de la red IBM Quantum.

Pero no ha sido el único anuncio de IBM, que también ha dado algunas pistas sobre cómo será su ordenador cuántico de la siguiente generación: IBM Quantum System Two. Está diseñado ya para que sea capaz de trabajar con procesadores que tengan más de 1.000 qubits, y será más modular que el Quantum System actual. Además será capaz de integrar y refrigerar varios procesadores en un único sistema. No solo los modelos de IBM Osprey y Condor, que aparecerán próximamente, sino los que la compañía lance en un futuro más lejano.

Este ordenador incorporará una nueva generación de controles electrónicos de qubits escalables, con mayor densidad de componentes criogénicos, así como de cableado. Además, desde IBM están trabajando con Bluefors Cryogenics para rediseñar la plataforma criogénica, y mejorarla con su modelo Kide Crypgenic, dotada de una huella hexagonal para optimizar el espacio en el refrigerador, lo que mejora la compatibilidad hardware del ordenador con procesadores más potentes.

Su arquitectura permitirá a los clientes manipular y probar partes del sistema sin que el resto perciban siquiera de que hay pruebas en marcha en ellas. Si todo sale según las fechas que tiene previstas IBM, estará listo para entrar en funcionamiento a lo largo de 2023.