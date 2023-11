Fin del culebrón: Sam Altman vuelve a ser el CEO de OpenAI y la junta se renueva

Por fin termina el culebrón de OpenAI, con Sam Altman regresando a la empresa como CEO. También vuelve a ella Greg Brockman, aunque todavía no está claro si seguirá siendo su Presidente, y habrá cambios en la Junta Directiva.

El propio Altman se ha encargado de confirmar la noticia a través de sus redes sociales, asegurando que cuando estos días de atrás decidió unirse a Microsoft era el mejor camino para él y el equipo dada la situación. Pero que ahora «con la nueva junta y con el apoyo de Satya«, espera volver a OpenAI, y «crecer a partir de nuestro fuerte acuerdo con Microsoft«.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…

