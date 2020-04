Drones para detectar el COVID-19: combatiendo virus desde los cielos

Suena a película de ciencia ficción, pero los drones para detectar el COVID-19 ya se están probando en Australia y podrían llegar a otros países buscando detener la propagación del coronavirus. En la oleada actual de la pandemia o en las próximas que lleguen por las características estacionales que las primeras investigaciones apuntan.

El fabricante de drones Draganfly, ha estado trabajando en una tecnología que incluye sensores térmicos especializados a bordo de un drone y un sistema inteligente de visión por computadora para controlar la temperatura, el corazón y las frecuencias respiratorias de humanos a distancia. También puede detectar personas que estornudan en grandes multitudes o lugares donde grupos de personas trabajan o se congregan.

Draganfly anunció que había sido seleccionado como el integrador exclusivo de sistemas globales para The Vital Intelligence Project, una plataforma para monitorización de la salud que ha puesto en marcha la Universidad del Sur de Australia y el Departamento de Defensa de Australia.

Los calificados como «drones pandémicos» se desplegarán para detectar personas con afecciones infecciosas y respiratorias como el COVID-19, ayudando así a detener la propagación. La detección precoz y el aislamiento de las personas afectadas es una medida esencial para frenar cualquier pandemia. El problema actual es que no existen kits de diagnóstico suficientes para toda la población.

«Habíamos imaginado que esta tecnología con drones se utilizaría en expedición de socorro a algún lugar lejano. Ahora, sorprendentemente, vemos la posibilidad de su uso en nuestra vida cotidiana de inmediato, ayudando a garantizar que nuestra investigación pueda salvar vidas», dicen los responsables del proyecto.

Estos pequeños aviones no tripulados podrán detectar cuadros de febrícula desde una distancia de hasta 60 metros, lo que significa que no tendrán que acercarse demasiado para detectar enfermedades. No se ha informado del grado de efectividad científico y de los falsos positivos que puede alcanzar esta tecnología, y seguramente los positivos necesiten confirmación mediante medios más especializados, pero sobre el papel es un proyecto interesante.

Los drones ya han sido utilizados en países como España para controlar el aislamiento o avisar del mismo a personas localizadas en la vía pública, pero no para tareas de detección. Esta pandemia está abriendo el uso de alta tecnología para combatirla y hemos visto proyectos de inteligencia artificial, física cuántica, química computacional y computación en la nube, que darán sus frutos en ésta o en las siguientes enfermedades similares.

En proyectos más prácticos, los respiradores mecánicos creados con impresión 3D salvarán vidas, al igual que los robots médicos que en primera línea de batalla reducirán las infecciones entre el personal sanitario.