Guía de compras: cómo escoger la Microsoft Surface que mejor se adapta a tus necesidades

Con el estreno hace ocho años de la línea Surface, Microsoft tomó una de las decisiones más importantes de las últimas décadas: competir de tú a tú con las grandes empresas de hardware, a costa incluso, de sus propios socios OEM.

De forma tímida en las primeras generaciones y mucho más descarada en los últimos años, los de Redmond han conseguido construir un portfolio de productos con personalidad propia y que se han convertido en la referencia para disfrutar de las novedades que periódicamente se introducen en Windows 10.

Tantos, que los usuarios que por primera vez se asoman a la línea Surface, pueden tener dificultades para escoger el equipo que mejor se ajusta a lo que necesitan. Y es que salvo a que incluyen la palabra «Surface» en su nombre, dispositivos como el Surface Laptop 3 y el Surface Pro X, no tienen demasiado en común. En esta pequeña guía te mostramos algunas claves que tienes que tener en cuenta.

Si lo que buscas es un buen portátil: Surface Laptop 3

Un portátil potente y ligero con el que poder trabajar todo el día sin problemas. La mayoría de las personas no necesitan más. Es la idea que ha conseguido que el MacBook Air de Apple se haya convertido en uno de los equipos más populares de la historia y es lo que vas a encontrar en el Microsoft Surface Laptop 3.

El ultraportátil de Microsoft dejó muy buenas sensaciones en su paso por nuestro laboratorio técnico hace unos meses. Como el resto de la línea Surface, el Laptop 3 destaca por un diseño cuidado al extremo, el uso de materiales de primerísima calidad y una pantalla espectacular que se traduce en este caso en una resolución de 2496 x 1664 en 15″.

Que Microsoft haya optado por una disposición 3:2 indica que estamos ante una máquina pensada por y para la productividad y de ponerle un pero, tendríamos que destacar unas opciones de conectividad que se presentan algo limitadas, ofreciendo únicamente un puerto USB-C y un puerto USB-A. Como arquitectura, Microsoft nos ofrece la posibilidad de escoger entre AMD e Intel. Si necesitamos un extra de potencia, nuestra recomendación es Intel, aunque el equipo nos va a costar un poco más.

Precio: a partir de 1.220 euros.

Para los que necesitan movilidad total: Surface Pro 7

Con el lanzamiento de Microsoft Surface Pro 2, en Redmond empezaron a entrever un futuro prometedor para su casi recién estrenada división de hardware profesional. El producto no solo era de calidad sino que empezaba a gustar entre los directivos, que encontraban en el 2 en 1 de Microsoft un producto realmente interesante, capaz de combinar potencia y portabilidad.

La crítica se rendiría finalmente a Microsoft con el lanzamiento de la Microsoft Surface 4 para, a partir de ese modelo, apostar por un diseño continuista que luce de maravilla en este Microsoft Surface Pro 7 que os recomendamos.

Ideal para los profesionales que tienen más necesidades de movilidad y que no quieren renunciar a las posibilidades que ofrece una tablet, lo último de Microsoft en este segmento introduce grandes novedades de hardware con respecto a la generación anterior. Entre las más importantes, destaca el salto a a los procesadores Intel Core de décima generación (Ice Lake en 10 nm) y la inclusión del ansiado puerto USB Type-C. La configuración base de este dos en uno incluye un Core i3-1005G1, 8 GB de memoria RAM y un SSD de 128 GB, aunque podemos ampliarlo hasta montar un Core i7-1065G7, 16 GB de RAM y un SSD de 1 TB.

Precio: a partir de 899 euros.

Para los que necesitan toda la potencia: Surface Book 3

Si antes comparábamos el Surface Laptop 3 con el MacBook Air, el Surface Book 3 podría competir sin problemas con el más potente de los MacBook Pro, contando con varios puntos interesantes que además inclinan la balanza a su favor, como son una pantalla desmontable y uno de los mejores teclados que hemos probado hasta la fecha en un portátil.

Surface Book 3 utiliza los procesadores «Ice Lake» de décima generación Core, modelos de bajo voltaje serie «U». Es la arquitectura más avanzada de Intel y la única de la compañía que hasta el momento se fabrica en procesos tecnológicos de 10 nanómetros. Es un procesador ideal para un dispositivo híbrido que vamos a usar en movilidad y en el escritorio y que no renuncia a un ápice de potencia.

Sus 32 Gbytes de memoria RAM LPDDR4x y la unidad de estado sólido PCIe NVMe para almacenamiento interno instalados, son toda una garantía de rendimiento, mientras que la gráfica dedicada de NVIDIA situada en la base nos permite trabajar con fluidez en el escritorio, para tareas informáticas, entretenimiento, edición, desarrollo y también juegos…con una autonomía que, si nos limitamos a lo básico, puede llegar hasta las quince horas.

Precio: a partir de 1.799 euros.

Para estudiar y navegar: Surface Go 2

Microsoft Surface Go 2 es el dispositivo más económico que puedes encontrar en la línea Surface y está pensado para todos aquellos usuarios que no le piden demasiado a su portátil: que sea ligera, que tenga una buena autonomía y que cumpla con nota en tareas básicas como ofimática, correo electrónico y navegación en Internet. Si no necesitas nada más, enhorabuena, la Surface Go 2 es de lo mejor que puedes encontrar en este nicho de mercado. Si además quieres completar la experiencia con una tablet, no te lo pienses más.

Surface Go 2 es la mejor experiencia en tablets con Windows que podrás encontrar. Su calidad de construcción y acabados es fantástica, muy por encima de la media del segmento y al nivel de otros modelos Surface. Ligero y delgado, puede transportarse a cualquier parte y su pantalla es de gran nivel tanto en calidad de imagen como en respuesta.

Microsoft comercializa el Surface Go 2 en varias configuraciones de hardware, comenzando con una versión base compuesta por un procesador Intel Pentium 4425Y, 4 Gbytes de memoria RAM y 64 Gbytes de capacidad de almacenamiento. Con el mismo procesador, puedes optar por una versión que incluye 8 Gbytes de RAM y 128 Gbytes para almacenamiento interno.

Precio: a partir de 459 euros.

Para los que arriesgan: Microsoft Surface Pro X

Este año la arquitectura ARM aterrizó en Windows de la mano de Microsoft Surface Pro X, un «experimento» para early adopters que sin embargo nos dejó muy buenas sensaciones.

Frente a frente, por la calidad de los materiales empleados, por diseño y construcción y por características técnicas, la Surface Pro X compite directamente contra el iPad Pro de Apple. Y lo hace realmente bien: con una velocidad sorprendente, gran potencia para procesar gráficos y una autonomía muy similar a lo que podemos esperar del equipo de Apple. Y si compite en prácticamente todos los terrenos con el iPad Pro, ofreciendo además un sistema operativo de escritorio, también lo hace (y creemos con casi la mejor nota posible) con todo el segmento de convertibles e incluso ultraportátiles de Windows.

¿Cuál es el problema entonces? Que los experimentos hay que pagarlos. Y con un precio de partida que arranca en los 980 euros, esperaríamos más compatibilidad con todo tipo de aplicaciones y en estos momentos, no son tantos los desarrolladores que se han «atrevido» a portar sus programas a la arquitectura ARM. Pero si tras estudiar el «panorama» descubrimos que nuestras necesidades están cubiertas, que nadie lo dude: lo que Microsoft nos entrega es una máquina fantástica.

Precio: a partir de 977 euros.