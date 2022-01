AMD presenta la Radeon Pro W6400, especificaciones

El gigante de Sunnyvale ha ampliado su catálogo de tarjetas gráficas profesionales con la Radeon Pro W6400, un modelo que se encuadra dentro de lo que podemos considerar como gama económica, y que mantiene las claves más importantes de la arquitectura RDNA2 de AMD, incluyendo la presencia de hardware dedicado para acelerar trazado de rayos.

A nivel externo, la Radeon Pro W6400 tiene un diseño que mantiene todas las claves que hemos visto en la serie Radeon Pro de AMD, incluyendo el color azul con toques en blanco. El sistema de refrigeración que utiliza esta tarjeta gráfica es muy sencillo, y está formado por un radiador de pequeño tamaño y un ventilador.

La Radeon Pro W6400 es una tarjeta gráfica que cuenta con todas las certificaciones, y el soporte en aplicaciones profesionales, que tiene la serie Radeon Pro de AMD. Esto es importante, ya que implica que, aunque estemos ante un modelo económico, no se pierden esos valores a los que acabamos de hacer referencia. Por tanto, esta tarjeta gráfica está preparada para trabajar con tareas clásicas de CAD en 2D, Autodesk y otras cargas de trabajo relativamente ligeras que no requieran de una elevada potencia 3D, aunque esto no quiere decir que no sea capaz de moverse bien en entornos tridimensionales, y con dichas cargas.

Para ayudar a los consumidores a elegir la solución que mejor se adapta a ellos, y coincidiendo con la presentación de la Radeon Pro W6400, AMD ha compartido una sencilla gráfica donde recoge los modelos que recomienda en función de la carga de trabajo que queramos sacar adelante. Así, por ejemplo, si vamos a realizar tareas de CAD en 3D, deberíamos optar por una Radeon Pro W6600.

Volviendo a la Radeon Pro W6400, vamos a repasar al detalle sus especificaciones, ya que esto nos permitirá hacernos una idea mucho más clara de lo que ofrece.

Núcleo gráfico Navi 24 en 6 nm.

768 shaders.

48 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

12 unidades de aceleración de trazado de rayos.

Bus de 64 bits.

3,54 TFLOPs de rendimiento en FP32.

16 MB de caché infinita.

4 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz.

AMD Secure Processor integrado.

Interfaz PCIE Gen4 x4.

Dos conectores DisplayPort (podemos utilizar dos pantallas a la vez).

Consumo: hasta 50 vatios.

La Radeon Pro W6400 tiene un diseño «single slot», lo que significa que ocupa una única ranura PCIE, y tiene además un tamaño muy compacto, ya que tiene casi la misma longitud que un bolígrafo (mide 69 mm de altura y 16,8 cm de largo, como podemos ver en la imagen).

AMD ha confirmado que la Radeon Pro W6400 estará disponible este trimestre con un precio de 229 dólares, una cifra bastante asequible teniendo en cuenta lo que ofrece, y que estamos ante un modelo de nueva generación con todos los avances de la arquitectura RDNA2. En términos de rendimiento este modelo representa, como podemos ver en las gráficas adjuntas, un salto importante frente a su rival directo.

Junto a la Radeon Pro W6400, AMD también presentó dos nuevas soluciones para portátiles profesionales, la Radeon Pro W6500M y la Radeon Pro W6300M. La primera es una solución de gama media económica, y la segunda es un modelo de gama baja. Ambas utilizan la arquitectura RDNA2 y están fabricadas en proceso de 6 nm. Antes de terminar, vamos a repasar sus claves.

Especificaciones de la Radeon Pro W6500M

Núcleo gráfico Navi 24 en 6 nm.

1.024 shaders.

64 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

16 unidades de aceleración de trazado de rayos.

Bus de 64 bits.

5,3 TFLOPs de rendimiento en FP32.

16 MB de caché infinita.

4 GB de memoria GDDR6.

AMD Secure Processor integrado.

Interfaz PCIE Gen4 x4.

Dos conectores DisplayPort (podemos utilizar dos pantallas a la vez).

Consumo: hasta 50 vatios.

Especificaciones de la Radeon Pro W6300M