Estados Unidos dice no a las pruebas de chips en humanos que quería realizar Elon Musk

Neuralink es, sin duda, una de las empresas de Elon Musk que más polémica ha generado en los últimos años. Su objetivo es, según las propias palabras del mil millonario, hacer que los ciegos vuelvan a ver, que parapléjicos puedan volver a caminar y convertir al ser humano en un cyborg para que pueda superar las limitaciones inherentes a su propia condición, es decir, a su propia humanidad.

Se enfoca como una empresa de carácter médico, y es normal porque realizan bioimplantes, pero estos han suscitado muchas cuestiones, y de hecho sus experimentos con monos han dado pie a numerosas acusaciones de maltrato animal. En medio de toda esa polémica se encuentra uno de los puntos clave más importantes para la compañía de Elon Musk, poder realizar pruebas en humanos.

Reuters ha publicado un extenso e interesante artículo sobre este tema, donde han analizado sus claves más importantes, y han hablado también del rechazo rotundo que dio la FDA (U.S. Food and Drug Administration) a la solicitud de Neuralink de iniciar sus pruebas con seres humanos.

El rechazo de la FDA se produjo en 2022, pero había estado envuelto en un importante secretismo por parte de la firma de Elon Musk, y no se ha descubierto hasta hoy. Según la fuente, cuando la FDA recibió la petición respondió con varias docenas de problemas que Neuralink tiene que resolver por completo antes de poder volver a plantearse entrar en la fase de prueba con humanos, y entre estas destacan principalmente temas de seguridad, como por ejemplo los riesgos de implantar una batería de ion de litio, los riesgos de migraciones de los cables a otras áreas del cerebro y otras cuestiones relacionadas con la posibilidad de quitar los implantes sin que se produzcan daños en el tejido cerebral.

Algunos temas son tan básicos que la verdad me hacen preguntarme en qué fase se encuentra realmente Neuralink, y me lleva a cuestionarme si realmente están preparados para afrontar el salto a pruebas con humanos incluso a largo plazo. Tienen mucho trabajo por hacer, y llegados a este punto es importante recordar aquellas filtraciones que decían que los monos que utilizó la empresa para probar sus implantes no solo murieron, sino que además lo hicieron con un sufrimiento extremo. No creo que queramos ver esto en humanos.