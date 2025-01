El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado The Stargate Project junto a los líderes de las compañías que van a llevar a cabo una iniciativa privada en la que participarán varios gigantes tecnológicos con OpenAI a la cabeza y que invertirá en los próximos cuatro años hasta 500.000 millones de dólares para crear infraestructura de IA.

A pocos puede extrañar que la inteligencia artificial haya sido (junto a la «salvación» de TikTok) uno de los primeros anuncios en materia de tecnología del nuevo presidente de Estados Unidos y de la oligarquía tecnológica que pretende mandar en el país (y en todo el planeta) durante su mandato. «Apúntense ese nombre, Stargate, porque van a escucharlo mucho», aseguró Trump a la prensa en el anuncio del «proyecto de infraestructura de inteligencia artificial más grande, con diferencia, de la historia».

Trump aseguró que la gigantesca inversión permitirá «crear cientos de miles de empleos en USA» y señaló su relevancia para hacer frente a la competencia de China y la enorme inversión que el gigante chino también está realizando: «Queremos que esta tecnología permanezca en nuestro país. China es un competidor y, en el futuro de la tecnología, queremos que se quede en este país. China es un competidor y otros también lo son. Queremos que esté aquí”,

Trump no solo dio titulares y en medio de una avalancha de órdenes ejecutivas, hay que citar expresamente una que tiene relación directa con The Stargate Project. Y es que Trump anuló la orden ejecutiva 14110 de la administración Biden que regulaba la inteligencia artificial y establecía un desarrollo y uso seguro, protegido y confiable de la inteligencia artificial. La eliminación de esta norma supone una reducción significativa de la supervisión en un área de desarrollo tan rápido como controvertido y donde no han sido pocas las alertas de una IA descontrolada.

Una iniciativa gigantesca para infraestructura de IA

Entrando en materia más tecnológica, decir que el proyecto lo forman cuatro compañías principalmente (OpenAI, Oracle, SoftBank y MGX) unidas en una especia de joint venture que para empezar ya ha comprometido 100.000 millones de dólares y están dispuestas a llegar a esos 500.000 millones de dólares en los próximos cuatro años.

«Comenzaremos a invertir 100.000 millones de dólares de inmediato», escribieron las empresas en una declaración conjunta. «Esta infraestructura garantizará el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial, creará cientos de miles de puestos de trabajo estadounidenses y generará enormes beneficios económicos para todo el mundo».

La empresa conjunta será operada por OpenAI, clave de una iniciativa que busca una escala sin precedente para crear infraestructura de IA. La compañía más avanzada del planeta en tecnologías de IA, tendrá la responsabilidad operativa y el gran objetivo es crear nuevos y más avanzados modelos de aprendizaje automático. La gestión financiera del proyecto estará a cargo del banco japonés SoftBank, y su jefe, Masayoshi Son, será el presidente de Stargate.

Además de la firma de inversiones, MGX, otro gigante, Oracle, será clave para la infraestructura y su presidente Larry Ellison (reconocido republicano y otro de los grandes apoyos de Trump) explicó que los centros de datos ya estaban actualmente en construcción. «El primero de ellos está en construcción en Texas. Cada edificio tiene medio millón de pies cuadrados. Hay 10 edificios en construcción actualmente, pero se ampliará a 20, y en otras ubicaciones más allá de Abilene que es nuestra primera ubicación».

como ejemplo de los tipos de aplicaciones que el proyecto espera ejecutar en su nueva y brillante infraestructura, Ellison citó la gestión de registros médicos electrónicos que ayudaría a los médicos a emplear IA para tratar a los pacientes.

Otros socios relevantes del The Stargate Project

Además de los socios principales, The Stargate Project contará con la participación de otros gigantes como ARM (propiedad de SoftBank), Broadcom que actualmente está en conversaciones como OpenAI para incluir sus chips en su infraestructura o NVIDIA, como el gran productor mundial de aceleradoras para IA.

También estará Microsoft como otro de los socios tecnológicos clave, aunque al tiempo del anuncio de este proyecto, ha modificado su acuerdo de 10 años con OpenAI y Azure ya no será el único proveedor exclusivo para el laboratorio. No se conocen los motivos de los cambios en la sociedad, pero todo apunta a que las necesidades de OpenAI tras la colosal inversión de The Stargate Project será de tal dimensión que ni siquiera la infraestructura de Microsoft será suficiente para alojar todos los datos.

«Todos esperamos seguir construyendo y desarrollando la IA, y en particular la IAG (inteligencia artificial general), para el beneficio de toda la humanidad», concluyeron los socios del The Stargate Project, una iniciativa con una escala de inversión desconocida y que hace palidecer las anunciadas por otras compañías como Amazon (75.000 millones de dólares), Google (50.000 millones de dólares) o la misma Microsoft que tiene prevista una inversión interna de 80.000 millones de dólares en los próximos años, financiada en parte por el aumento de precio de sus servicios principales como la suite Microsoft 365.