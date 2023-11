Un youtuber demanda a Google España por despido improcedente

Un youtuber español ha demandado a Google España por despido improcedente. Se trata de un caso que podría sentar un precedente para los derechos laborales de los creadores de contenido multimedia, según apuntan desde el sindicato UGT, cuyos servicios jurídicos se han encargado de preparar la demanda.

Con la demanda se busca demostrar que existía una relación de empleo entre Jota (Jotapov), creador de contenido político satírico a partir de los canales oficiales del parlamento y de distintos ayuntamientos, y YouTube. Sus reclamaciones se basan en que el youtuber ofrecía regularmente sus servicios en la plataforma y recibía una remuneración derivada de los ingresos publicitarios.

Google España desmonetizó el canal Último Bastión de Jota el pasado mes de agosto. Desde entonces no recibe ingresos por él, y además, el youtuber asegura que la empresa retiró dinero que ya estaba en su cuenta de pagos de YouTube.

Según Reuters, su abogado ha señalado que consideran los hechos denunciados «una ruptura de la relación de empleo«, añadiendo que habían pedido al tribunal que clasifique la relación entre Jota y YouTube como laboral, y su despido efectivo como improcedente. Se desconocen los motivos por los que el canal fue desmonetizado.

Google asegura que los creadores de contenido no son sus empleados, y que en este caso en concreto, el canal de Jota no cumple con las políticas de monetización de YouTube. En concreto, Google España ha asegurado que están «muy comprometidos con el éxito de los creadores, y por eso es por lo que compartimos la mayoría de nuestros ingresos con ellos. Recopilamos un montón de feedback cuando nos reunimos con cientos de creadores cada año. No obstante, al contrario de lo que se reclama, no son empleados de YouTube, de acuerdo con la naturaleza de la relación«.

Después de la presentación de la demanda, ambas partes acudieron a un acto de conciliación en el que no se llegó a un acuerdo. Tras esto, la demanda siguió su trámite, y se fijó como fecha de juicio el próximo 26 de junio de 2024.

Se trata de una demanda pionera por el planteamiento de la existencia de relación laboral entre un creador de contenido y Youtube, «al existir indicios de dependencia y ajenidad suficientes para determinar la laboralidad en este caso concreto, en el que el creador de contenido regularmente prestaba sus servicios y percibía una remuneración derivada de los ingresos publicitarios, que Google gestiona a través de su canal Youtube«.

Por lo tanto, de resultar favorable para el demandante, la sentencia podría llevar asociada una indemnización por despido improcedente, al desmonetizar Google de manera unilateral el canal del demandante. En este caso, también podría suponer el pago por parte de la empresa de sus obligaciones en cuanto a cotizaciones de Seguridad Social.