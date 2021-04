Microsoft Build 2021 también será online, entre el 25 y el 27 de mayo

Mientras todos seguimos esperando que llegue por fin el final de la pandemia, los eventos tecnológicos que hasta su comienzo eran presenciales van pasando uno por uno a su celebración online. El último en anunciar que va a tener lugar a través de Internet es Microsoft Build, que en este 2021 tendrá lugar entre el 25 y el 27 de mayo, sin ninguna conferencia ni acto presencial. Todo se llevará a cabo online, mediante streaming.

Será la segunda vez que Microsoft Build se lleve a cabo online, sin evento presencial, por culpa de la pandemia. El año pasado, todos los interesados en participar en él que se apuntaron en su web pudieron acceder a sus charlas y conferencias de manera gratuita. Por lo tanto, al repetirse el formato, todo apunta a que en 2021 Microsoft Build también será gratis.

Por ahora, lo único que ha hecho la compañía para indicar que Microsoft Build será online y a finales de mayo es actualizar su página general dedicada a eventos para indicar sus fechas. Además, ha concretado un poco a quiénes está destinado Build, apuntando que en él, «desarrolladores, arquitectos, startups y estudiantes aprenden, conectan y escribem código juntos, compartiendo sus conocimientos y aumentando sus habilidades mientras exploran nuevas formas de innovar para el mañana«.

Eso sí, Microsoft todavía no ha actualizado la página dedicada al Build, que muestra todo lo sucedido en el Microsoft Build 2020, en la que suelen figurar tanto las instrucciones de inscripción y el formulario para hacerlo, así como el listado de charlas, conferencias, talleres y otras actividades que tienen lugar en su transcurso. Tampoco se sabe todavía quiénes serán los ponentes del evento, ni los temas que se tratarán en él. En cuanto a la inscripción, todavía no está abierta, y es probable que no lo esté hasta finales de este mes de abril.

Los de Redmond se unen así a otras grandes tecnológicas que siguen programando sus eventos este año en formato únicamente presencial. Así, Apple ha anunciado hace solo unos días que su conferencia para desarrolladores, la Worldwide Developer Conference, tendrá lugar entre el 7 y el 11 de junio próximo a través de streaming, como el año pasado. Mientras tanto. Google todavía no ha dado noticia de si su evento anual Google I/O, que canceló el año pasado, será este año en formato online o también lo suspenderá a la espera de poder celebrarlo de manera presencial en 2022. Eso sí, del 12 al 14 de octubre tiene previsto celebrar otro de sus eventos, Google Cloud Next 2021, aunque todavía no está claro en qué formato será. Todo depende en principio de la evolución de la pandemia.