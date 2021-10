Trabajar en una oficina, trabajar desde casa… trabajar, en definitiva, frente a la pantalla del ordenador, exige de más sacrificios de los que la gente que no lo hace se cree y para que todo discurra de la mejor manera es imprescindible contar con las herramientas adecuadas. ¿Buscas un combo de teclado y ratón que cumpla con todos tus requisitos? Te invitamos a descubrir la combinación MX Keys y MX Master 3 para empresa, un dúo que te va a ganar desde la primera sesión.

En el extraño caso de que las denominaciones MX Keys y MX Master 3 no te digan nada, te adelantamos que puedes estar muy tranquilo, porque hablamos de dos de los periféricos estrella de Logitech, marca que seguro conoces porque es líder en su sector desde hace mucho años ofreciendo lo que cualquier profesional o usuario busca de estos periféricos: innovación y calidad en sus productos. Pues bien, MX Keys y MX Master 3, teclado y ratón, respectivamente, son dos ejemplos inmejorables de ello… y no, no es una exageración.

De hecho, el teclado MX Keys y el ratón MX Master 3 son modelos bien conocidos entre todo tipo de usuarios, profesionales y domésticos, a razón de una trayectoria en las que las nuevas versiones y las mejoras incrementales continuas se han ido sucediendo a lo largo de los años. Dicho de otra forma, si los predecesores de MX Keys y MX Master 3 ya eran los mejores de su clase antaño, actualmente no tienen rival en la oferta de teclados y ratones para profesionales.

Entre las principales características de la combinación MX Keys y MX Master 3 destaca su alta calidad de construcción, la habitual en todos los productos de la marca suiza, así como un diseño que no abandona las formas clásicas o la sobriedad en su presentación, pero que se atreve a distinguirse de la competencia con multitud de detalles que, más allá del afán estético, están dispuestos en favor de la experiencia de uso en entornos en producción, que es para lo que han sido creados.

MX Keys, un teclado para dominarlos a todos

El teclado MX Keys es uno de los periféricos más avanzados que haya creado nunca Logitech por varias razones, entre las que cabe destacar:

Autonomía : MX Keys puede funcionar hasta 10 días con una carga completa o hasta 5 meses con la retroiluminación desactivada.

: MX Keys puede funcionar hasta 10 días con una carga completa o hasta 5 meses con la retroiluminación desactivada. Comodidad : MX Keys cuenta con un reposamanos exclusivo diseñado para ofrecer un descanso y una comodidad prolongada.

: MX Keys cuenta con un reposamanos exclusivo diseñado para ofrecer un descanso y una comodidad prolongada. Construcción : MX Keys se asienta sobre una sola placa metálica con el fin de ofrecer una mayor estabilidad y reducción de ruido que los teclados ordinarios.

: MX Keys se asienta sobre una sola placa metálica con el fin de ofrecer una mayor estabilidad y reducción de ruido que los teclados ordinarios. Precisión : MX Keys garantiza la estabilidad y la exactitud, que cada pulsación de tecla sea una acción natural y precisa, sin importar si se trata de recorrer mil líneas de código o filas de datos en un segundo o examinarlas una por una.

: MX Keys garantiza la estabilidad y la exactitud, que cada pulsación de tecla sea una acción natural y precisa, sin importar si se trata de recorrer mil líneas de código o filas de datos en un segundo o examinarlas una por una. Versatilidad: MX Keys es compatible con los principales sistemas operativos del mercado: Windows, Mac, Android, iOS… Y puede funcionar con varios de manera simultánea, cambiando de uno a otro con tan solo presionar una tecla.

Al margen de las características básicas que uno esperaría encontrar en un producto de la calidad de la serie empresarial de Logitech, MX Keys incluye otras dos que marcan la diferencia en el entorno laboral y que se sustentan en Logi Bolt, la tecnología inalámbrica de bajo consumo exclusiva de Logitech:

Administración y personalización : MX Keys facilita su administración remota y en volumen tanto con las actualizaciones del firmware, como con los ajustes de software de modo centralizado a través de dispositivos Logi Bolt. Asimismo, permite la adaptación del teclado, incluyendo la personalización de teclas, botones y atajos de teclado para optimizar tareas repetitivas y maximizar la productividad.

: MX Keys facilita su administración remota y en volumen tanto con las actualizaciones del firmware, como con los ajustes de software de modo centralizado a través de dispositivos Logi Bolt. Asimismo, permite la adaptación del teclado, incluyendo la personalización de teclas, botones y atajos de teclado para optimizar tareas repetitivas y maximizar la productividad. Seguridad: MX Keys utiliza la tecnología inalámbrica Logi Bolt, la cual permite también la conexión incluso en entornos inalámbricos saturados, además de ofrecer una capa de seguridad adicional mediante cifrado y protección FIPS al emparejarse con un receptor USB Logi Bolt, además de la posibilidad de crear copias de seguridad del dispositivo.

MX Master 3, el ratón todoterreno

Si MX Master es uno de los ratones de oficina más populares de todos los tiempos por su potencia y versatilidad, MX Master 3 es su compañero definitivo. Entre sus características destaca:

Autonomía : MX Master 3 puede funcionar hasta 70 días con una carga completa y hasta tres horas con un solo minuto de carga rápida.

: MX Master 3 puede funcionar hasta 70 días con una carga completa y hasta tres horas con un solo minuto de carga rápida. Comodidad : MX Master 3 cuenta con un conocido diseño ergonómico que se adapta a la palma de la mano, facilitando su control y reduciendo la tensión en sesiones de trabajo largas.

: MX Master 3 cuenta con un conocido diseño ergonómico que se adapta a la palma de la mano, facilitando su control y reduciendo la tensión en sesiones de trabajo largas. Construcción : MX Master 3 ha sido fabricado utilizando los mejores materiales y las últimas tecnologías como Logitech Darkfield Tracking, gracias a la cual puede usarse en cualquier superficie incluido el cristal.

: MX Master 3 ha sido fabricado utilizando los mejores materiales y las últimas tecnologías como Logitech Darkfield Tracking, gracias a la cual puede usarse en cualquier superficie incluido el cristal. Precisión : MX Master 3 dispone de una resolución de hasta 4000 DPI e integra un botón rueda MagSpeed para una experiencia de desplazamiento más rápida, silenciosa y precisa con un modo gradual, según se necesite.

: MX Master 3 dispone de una resolución de hasta 4000 DPI e integra un botón rueda MagSpeed para una experiencia de desplazamiento más rápida, silenciosa y precisa con un modo gradual, según se necesite. Versatilidad: MX Master 3 es igualmente compatible con sistemas operativos que dispongan de soporte para mantener una conexión Bluetooh, por lo que es posible utilizarlo en Windows, Mac, Android, iOS.

Al igual que sucede con el teclado MX Keys, el ratón MX Master 3 puede presumir de características avanzadas más allá de las corrientes, incluyendo el mencionado soporte de personalización a través de la aplicación Options, disponible para Windows y macOS y que en el caso del MX Master 3 permite además de personalizar las acciones de los botones, hacer lo propio con los gestos. Sin embargo, la gran novedad que incorpora el MX Master 3 es…

…MagSpeed, tal es como se denomina al botón-rueda del MX Master 3, es capaz de ofrecer una experiencia adaptable tanto en precisión como en velocidad según el modo que se utilice. Así, el modo gradual de MagSpeed aumenta la precisión del ratón hasta en un 87%, mientras que el modo de giro libre aumenta su velocidad de desplazamiento hasta en un 90%, del orden de mil líneas al segundo, conservando en ambos casos un funcionamiento realmente silencioso.

En conjunto, la combinación MX Keys y MX Master 3 para empresa ha sido diseñada para mantener un alto grado de confort, sin prescindir de toda la potencia que las herramientas para profesionales precisan y que sumadas a las tecnologías inalámbricas y de personalización de Logitech, abren un inmenso abanico de posibilidades con el que impulsar la productividad laboral, especialmente en áreas con requisitos y flujos de trabajo tan especializados como las de creadores de contenidos, programadores o analistas.