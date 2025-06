LibreOffice señala los «costes reales» de la migración a Windows 11

Microsoft ha venido insistiendo en que la migración a Windows 11 es la solución al final del soporte técnico de Windows 10 que sucederá el 14 de octubre de 2025. No todos están de acuerdo y creen que hay otras alternativas más efectivas y rentables, especialmente las que llegan del código abierto como Linux.

La gran comunidad del Open Source está adoptando una actitud agresiva para responder a la campaña (no menos agresiva) que desde hace meses promueve Microsoft en torno a la respuesta que usuarios y empresas deben dar al final de Windows 10. Así nació el proyecto ‘End Of 10’ que tiene el objetivo de promover Linux como el reemplazo más lógico y que, no menos importante, impida que millones de PCs no compatibles con Windows 11, pero perfectamente válidos para tareas informáticas, vayan a la basura.

¿Migración a Windows 11 o alternativas?

Hace unas semanas KDE, responsable de uno de los mejores entornos de escritorio para Linux, respaldó el proyecto bajo argumentos contundentes: «Actualiza tu software, no tu equipo… Tu equipo está sentenciado… ¿Ejecutas Windows 10 en tu equipo? El 14 de octubre, Microsoft quiere convertirlo en basura». «Te verás obligado a gastar el dinero que tanto te costó ganar y, sin quererlo, contaminarás la tierra y el agua mientras tu antiguo aparato se pudre en un vertedero. El aire también se contaminará con las emisiones derivadas de la fabricación y el envío de un nuevo dispositivo que realmente no necesitas… Incluso si aceptas esta extorsión tecnológica ahora, en unos años lo volverán a repetir como ya han hecho muchas veces en el pasado».

Ahora, con argumentos similares, The Document Foundation, creador de la suite ofimática abierta y gratuita LibreOffice (alternativa a Microsoft Office) también se ha unido para apoyar la iniciativa ‘Endof10’. La fundación escribe que «no es necesario seguir el proceso de actualización de Microsoft . Existe una opción mejor que devuelve el control a los usuarios, las instituciones y los organismos públicos: Linux y LibreOffice. Juntos, estos dos programas ofrecen una alternativa potente, respetuosa con la privacidad y con garantía de futuro al ecosistema Windows + Microsoft 365″.

La fundación señala los costes reales que a su juicio tiene esta migración a Windows 11. «La actualización no trata solo de actualizaciones de seguridad. Aumenta la dependencia de Microsoft mediante una integración agresiva en la nube, obligando a los usuarios a adoptar cuentas y servicios de Microsoft. También genera mayores costos debido a los modelos de suscripción y licencias, y reduce el control sobre el funcionamiento del equipo y la gestión de los datos. Además, los nuevos requisitos de hardware dejarán obsoletos millones de PC en perfecto estado».

Para el responsable de LibreOffice el fin de Windows 10 no marca el fin de la elección, sino el comienzo de una nueva era: «Si está cansado de las actualizaciones obligatorias, los cambios invasivos y de estar sujeto a las decisiones comerciales de un solo proveedor, es hora de un cambio. Linux y LibreOffice están listos: ¡2025 es el año perfecto para elegir la libertad digital!«

The Document Foundation destaca que Linux + LibrteOffice constituyen la columna vertebral de un entorno informático libre basado en estándares abiertos. Para usuarios particulares, administraciones públicas, escuelas y empresas, esta combinación ofrece más que suficiente: «es madura y segura, y ya se utiliza en todo el mundo para cargas de trabajo críticas. Además, el uso de estándares abiertos protege a los usuarios de cualquier intento de control por parte de los desarrolladores de software».

También señalan que reemplazar Windows y Microsoft Office no es tan difícil como parece, ni a nivel individual ni corporativo. Muchas organizaciones de todo el mundo ya lo han hecho, y muchas otras planean hacerlo, «precisamente porque ya no quieren estar sujetas a las estrategias comerciales de Microsoft y sus socios».

Finalmente, la fundación explica que aunque Microsoft esté obligando a los usuarios a actuar, también les abre una puerta. «Es hora de cuestionar sus suposiciones y recuperar el control del funcionamiento de sus computadoras personales, su vida útil y, sobre todo, de la gestión de su contenido», concluyen.