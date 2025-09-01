Todo listo para IFA 2025, la gran feria europea

Llega septiembre, la ‘Vuelta al Cole’ y con ellos la IFA 2025, la feria de tecnología para consumo más importante de las que se celebran en Europa y que en esta edición se desarrollará desde el 5 al 9 de septiembre, si bien desde el día 3 hay eventos oficiales programados de varios fabricantes como apertura de un evento que marcará el último tramo de 2025.

Una vez superada la edición centenaria y recuperada la media de asistentes (180.000), exhibidores (1.800) y volumen de negocio perdida por la pandemia del COVID, la edición 101 cambia el significado de su logo, desde ‘Internationale Funkausstellung’ hacia un sugerente enfoque de modernidad: Innovación para todos.

Además de las típicas presentaciones de productos, la feria celebrará eventos paralelos enfocados al mundo empresarial que se han venido consolidando con el paso de las ediciones. Entre ellos destaca el IFA Global Markets que reunirá a OEM, ODM, OBM, proveedores, fabricantes y marcas emergentes de todo el mundo como la principal plataforma de abastecimiento B2B de Europa para electrónica de consumo y el IFA Next como centro para startups.

También destacados el IFA Retail Leaders Summit, un evento exclusivo para 100 grandes ejecutivos responsables globales de la toma de decisiones en el sector minorista; The IFA Creator Hub para streamers y creadores de contenido que están marcando tendencias; los premios a la innovación e ingeniería IFA Innovation Awards 2025, para concluir con la guinda que pondrá el IFA Sommergarten 2025, donde artistas de primer nivel darán espectáculos para los amantes de la música y la tecnología en pleno corazón de Berlín.

Qué esperamos del IFA 2025

La feria celebrará las típicas conferencias magistrales (keynotes) con una apertura general y bienvenida que suele correr a cargo de algún ministro del gobierno alemán, en una muestra de la relevancia del IFA para Alemania y toda Europa. La gala inaugural reunirá a invitados de alto nivel de la política, la industria tecnológica y los medios de comunicación, que celebrarán el inicio de una edición que girará en torno a la innovación, el diálogo y el progreso tecnológico.

Por supuesto, una feria considerada como «el CES de Europa», sigue siendo esencialmente un marco global para la presentación de productos, cubriendo con distintas áreas temáticas el amplio espectro de electrónica y tecnología con espacios dedicados a la informática y los juegos; el entretenimiento en el hogar; audio; comunicaciones; estado físico y salud digital, y otras especiales como la dedicada a las casas inteligentes o el Hub de robótica. Por supuesto, como nadie escapa a la gran tendencia tecnológica de 2025, las 1.800 marcas presentes en los 28 pabellones de la feria desplegarán los últimos avances en inteligencia artificial.

Por fabricantes, entre las conferencias confirmadas destacan las de Acer, la primera que se celebrará como previa de la inauguración oficial el 3 de septiembre. Se espera la renovación de su línea de portátiles ultraligeros para profesionales creativos y empresariales y también la actualización de la gama de portátiles para juegos. Además de rendimiento e IA, la sostenibilidad y el diseño ecológico son temas recurrentes y la firma taiwanesa apostará por ellos.

Samsung es otro de los esperados, ya que ha programado un evento propio para el 4 de septiembre dentro de la feria. Es segura la presentación de la nueva generación de tabletas electrónicas de gama alta Galaxy Tab S11 (la mayor competencia de los iPad Pro) y un nuevo móvil S25 de la variante FE. También será de interés las novedades de su ecosistema SmartThings, que promueve la vida impulsada por IA en televisores, electrodomésticos, móviles y más. Samsung presentará nuevos electrodomésticos de cocina integrados de alta gama, como la placa de inducción con extractor y el lavavajillas con IA a medida. Samsung podría sorprendernos con su primer teléfono triple plegable o con una actualización de su visor Project Moohan XR.

LG también tendrá presencia importante en la IFA 2025, con un tema principal «Orquesta de Electrodomésticos con IA», bajo el que presentará una visión integral de hogares inteligentes y sincronizados. El stand de la compañía en IFA exhibirá sus últimos electrodomésticos con IA, incluyendo avances en el concentrador doméstico ThinQ ON, nueva gama de aspiradoras diseñadas para consumidores europeos, una estación de aspiradora robot incorporada que cabe debajo del fregadero de la cocina. LG también presentará soluciones de lavandería con inteligencia artificial y otras innovaciones para el hogar centradas en la comodidad y la eficiencia energética. No faltarán novedades en monitores y podremos ver sus últimos portátiles ultraligeros LG gram Pro.

Lenovo espera ser tan protagonista como en ediciones anteriores. Y es que suele aprovechar la feria europea para presentar innovaciones en diseño y este año se espera un portátil cuya pantalla puede girar noventa grados, pasando del formato apaisado al retrato en un solo movimiento. También está confirmada la presentación de su nueva consola portátil Legion Go 2 (un segmento en plena ebullición) con la presencia destacada del chip AMD Ryzen Z2 Extreme, pantalla OLED y batería de mayor capacidad. También se espera la presentación de nuevos móviles de la marca Motorola.

Además de los fabricantes que celebrarán conferencias propias, se espera la presencia de Intel, AMD y NVIDIA con sus últimas novedades en procesadores y tarjetas gráficas que alimentarán al resto de proveedores. MSI con su nueva línea de monitores y la consola Claw 8; Sony con la cámara A7 V, nueva línea de televisores y equipos de audio; Hisense con pantallas de última generación e integración en hogares inteligentes; Bosch con sus soluciones para lavandería, cocina saludable y tecnología para el hogar conectado; Philips con electrodomésticos, pantallas y productos de cuidado personal o Anker con nueva línea de robots de limpieza inteligente y cargadores inalámbricos, serán otros de los protagonistas de la IFA 2025.

Agenda del IFA 2025