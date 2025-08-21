LG amplía su gama de portátiles gram Pro con nuevos modelos ultraligeros

Poco después de anunciar la ampliación de su gama de portátiles ultraligeros gram Pro 2025, LG los ha traído a España. Son los modelos 16Z90TR y 17Z90TR, con pantallas de 16 y 17 pulgadas respectivamente. Ambos equipos, como todos los de esta gama, destacan por su ligereza y portabilidad. El modelo con pantalla de 16 pulgadas pesa 1.360 gramos, mientras que el de 17 pulgadas pesa un poco más: 1.470 gramos.

Ambos modelos incorporan las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 505, así como la tecnología gram AI, lo que los convierten en equipos pensados especialmente para diseñadores, profesionales de la animación y la edición de vídeo, y creadores de contenido, ya que necesitan portátiles de alto rendimiento para tareas de edición de vídeo, modelado 3D o renderizado.

La integración de la gráfica de NVIDIA mencionada hace que los usuarios de estos equipos cuenten, gracias a tecnologías como DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling), con un aumento significativo de la tasa de fotogramas, optimización inteligente del rendimiento en función de la carga del sistema y un modo de ultra rendimiento que permite ajustar el equilibrio entre rendimiento y calidad visual. Además, por su capacidad gráfica, los nuevos modelos de portátiles LG gram Pro permiten disfrutar de los juegos más exigentes a nivel gráfico en la actualidad.

En cuanto a la tecnología gram AI, combina soluciones de Inteligencia Artificial locales y en la nube, con el objetivo de optimizar la eficiencia y de adaptarse a lo que necesite el usuario. La función «gram chat On-Device» permite realizar tareas rápidas de manera segura, y sin necesidad de contar con conexión a Internet. Esto hace que ambos equipos estén indicados también para la gestión de información sensible.

El servicio gram Chat Cloud, además, desarrollado con base en la arquitectura de GPT4o, puede responder a consultas complejas, lo que amplía las posibilidades de uso de los equipos. Otras de sus herramientas destacadas son Time Travel, que permite recuperar estados previos de trabajo; y AI Search, que está diseñada para localizar con rapidez texto incrustado en documentos o imágenes.

Estos nuevos portátiles de LG cuentan con batería de alta capacidad de 90 Wh, y un sistema de refrigeración dual que les permiten alcanzar una autonomía superior a un día. En el caso del portátil de 16 pulgadas, su batería puede durar hasta 27 horas, que se reducen a las 25 en el modelo de 17 pulgadas.

Su chasis destaca por su delgadez, y está fabricado en magnesio y nano carbono, lo que hace que los equipos sean más ligeros, pero sin perder resistencia. De hecho, han superado siete pruebas militares MIL-STD-810H6, lo que certifica que están protegidos frente a golpes y condiciones extremas.

Incorporan procesadores Intel Core ultra H-Series (Arrow Lake), y sus pantallas son WQXGA, con una resolución de 2.560 x 1.600 y una tasa de refresco de 144 Hz. Su sistema de sonido 4-way Dual Speaker permite que los equipos consigan más profundidad en los sonidos graves, lo que permite generar un entorno acústico envolvente.

Ambos cuentan con 32 GB de RAM, una unidad de almacenamiento SSD de 1 TB y sistema operativo Windows 11. El LG gram Pro 16Z90TR está disponible por 2.649 euros, mientras que el gram Pro 17Z90TR cueta 2.699 euros.