El Modo IA del buscador de Google empieza su despliegue en castellano

El buscador de Google tendrá pronto disponible la versión en castellano de su función «Modo IA», su experiencia de búsqueda de información impulsada por Inteligencia Artificial. La compañía ha anunciado ya el comienzo de su despliegue a nivel mundial, que se hará de manera progresiva.

Con este cambio, los usuarios del buscador de Google en castellano podrán acceder a su interfaz de búsqueda conversacional. En él podrán realizar preguntas para encontrar la información que deseen utilizando lenguaje natural, e intervenir en conversaciones con el buscador, además de subir imágenes para realizar búsquedas con ellas como punto de partida, y profundizar en temas para los que la persona que hace la búsqueda necesite más información.

Esta expansión del Modo IA del buscador de Google llega pocas semanas después de su principal expansión hasta la fecha, cuando la compañía lanzó la función en inglés a 180 países después de un tiempo disponible únicamente en Estados Unidos, Reino Unido e India. Este modo, al menos por ahora en inglés, ofrece ventajas a los suscriptores de Google IA Ultra, a los que ofrece funciones avanzadas, como la posibilidad de hacer reservas en establecimientos de restauración cuando usan el modo IA.

Más adelante, la compañía tiene previsto ofrecer también la posibilidad de que el buscador en Modo IA programe de manera automática otros tipos de citas, e incluso pueda hacer compra de entradas para espectáculos.

El castellano no es el primer idioma al que pasa el Modo IA de Google después del inglés, ya que a principios de este mes los de Montain View anunciaron también su disponibilidad en hindí, japonés, indonesio, coreano y portugués de Brasil. La versión de castellano solo ha tardado unos días más en llegar.

El Modo IA es un elemento distinto de los resúmenes elaborados con IA, con información relacionada con las búsquedas efectuadas, y que aparecen justo antes de los resultados de las mismas desde hace unos meses. Se trata de una experiencia de búsqueda conversacional, que se puede utilizar con texto, voz o imágenes y fotos como elemento de partida, en el que los usuarios conversan directamente con Gemini AI. En este momento, con su versión 2.5.

Este modo de búsqueda expande las capacidades de estos resúmenes gracias a que ofrece un razonamiento más avanzado, así como funciones de uso multimodal y razonamiento más elaborado, lo que permite hacer preguntas y búsquedas más complejas. El resultado que generará el buscador, impulsado por IA, contendrá enlaces a contenido externo para poder ampliar la información.

Este formato de búsqueda permite elaborar preguntas complejas, y hacerlas en varias fases. Tanto como continuación de la pregunta inicial como cuestiones derivadas de los resultados que han aparecido producto de la petición original. Por tanto, ofrece más posibilidades a quienes necesitan encontrar la respuesta a preguntas complicadas.