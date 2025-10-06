Apple se prepara para la jubilación de Tim Cook

Tim Cook ha sido el CEO de Apple desde agosto de 2011, cuando arrancó la difícil tarea de suceder a Steve Jobs, el legendario cofundador y ex CEO de la compañía. Durante los últimos 14 años, Apple ha experimentado transformaciones significativas bajo su liderazgo, alcanzando una valoración bursátil de casi 4 billones de dólares.

Muchos expertos del sector tecnológico creen que su designación fue todo un acierto, el ejecutivo perfecto para realizar la transición post-Jobs que no era nada sencilla. Pero nada dura para siempre y la jubilación de Tim Cook está próxima. El ejecutivo cumplirá 65 años el próximo mes y la junta directiva de Apple podría estar considerando ya a su posible sucesor, según informa el editor de Bloomberg y especialista en Apple, Mark Gurman.

La jubilación de Tim Cook

John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, es, según se informa, el principal candidato para reemplazar a Cook. Por varias razones, especialmente por su sólida formación técnica y, como director de ingeniería de hardware, por su labor en el desarrollo de productos.

Según Gurman, «Apple probablemente necesita hoy más un tecnólogo que un comercial o un ejecutivo de operaciones». Dado que Apple ha enfrentado varias deficiencias en áreas como la IA generativa y la realidad mixta, es más probable que la junta directiva de la compañía favorezca a un líder con experiencia en hardware e ingeniería:

«Apple ha tenido mucho éxito diseñando sus propios chips, pero la compañía ha tropezado en áreas como la realidad mixta, la IA generativa, el hogar inteligente y los vehículos autónomos. Esto podría llevar a la junta directiva a concluir que un líder en ingeniería de producto como Ternus es la solución, a pesar de que no se le conoce internamente como alguien que busca grandes apuestas».

El segundo factor determinante es la edad. Muchos de los altos ejecutivos de Apple tienen más de 60 años y se acercan a la jubilación. Sin embargo, a sus 50 años, Ternus aún tiene potencial para liderar Apple durante al menos la próxima década. Según Gurman, los equipos de marketing y relaciones públicas de Apple ya están promocionando a John Ternus buscando una mayor visibilidad pública. «Quienes están cerca de la empresa no dudan en absoluto de que Ternus acabará siendo director ejecutivo», asegura.

Señalar que en el último evento de Apple, Ternus fue responsable de presentar el iPhone Air, uno de los productos clave de la compañía y la base para la próxima generación de móviles inteligentes de Apple, los dispositivos que más ingresos le reportan. Continuará: la jubilación de Tim Cook es ‘cuestión de estado’ en la firma de Cupertino.