Google está desarrollando el nuevo Siri de Apple como una versión personalizada de su modelo Gemini, aseguran desde Bloomberg.

Los principales analistas consideran que Apple va retrasada en la implementación de funciones de inteligencia artificial. Pero la compañía es un gran especialista en adoptar tecnologías que lanzadas más tarde que la de sus competidores terminan convirtiéndose en referencia del sector por su capacidad de usabilidad y accesibilidad a nivel de usuario, una carencia hasta ahora persistente en los modelos de IA.

Apple ha aumentado inversiones en IA usando tanto recursos propios como de terceros. Aquí es donde entra el potencial acuerdo con Google que ya se había rumoreado. Según el editor de Bloomberg, Apple le estaría pagando a Google una cantidad no determinada para que desarrolle un modelo personalizado basado en Gemini que le permite lanzar el nuevo Siri, su asistente personal. Licenciar soluciones de terceros que ya están funcionando en el mercado y usarlas en sus propias aplicaciones es la manera más rápida de ponerse al día.

Queda por ver si los usuarios de Apple aceptarán un asistente de IA basado en el modelo de Google o «si podrá revertir el daño a la marca Siri» que a su juicio ha provocado el retraso de la versión IA. El nuevo modelo se ejecutará en los servidores de la nube privada de Apple, pero ello no significa que el ecosistema de Apple se llene de repente con los servicios de Google o las funciones de Gemini ya disponibles en los dispositivos Android.

En cambio, Siri se basará exclusivamente en un modelo de IA desarrollado por Google, que impulsará nuevas funciones de inteligencia artificial para los usuarios de Apple y dentro de la interfaz de Apple. Gurman añadió que no se espera que ninguna de las dos compañías haga declaraciones públicas sobre la colaboración.

Además, Gurman afirmó que el lanzamiento de la nueva versión de Siri (previsto para marzo o abril de 2026) coincidirá con el lanzamiento de la nueva pantalla inteligente de Apple, que estará disponible tanto en versión con altavoz como para montaje en pared.

Apple también planea presentar las últimas versiones de sus sistemas operativos en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) en junio de 2026. Ahí es donde se espera que la compañía incorpore importantes actualizaciones a su ecosistema Apple Intelligence.

No se descartan acuerdos con otras compañías como Anthropic u OpenAI o adquisiciones de especialistas en IA. El propio CEO, Tim Cook, ya confirmó que la marca está reasignando a un número considerable de empleados para trabajar en las funciones de Apple Intelligence y también que estaban abiertos a comprar otras empresas que acelerasen el proceso: «Estamos abiertos a fusiones y adquisiciones que aceleren nuestra hoja de ruta».