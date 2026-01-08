Dell relanza su familia de portátiles XPS con dos nuevos modelos de 14 y 16 pulgadas

Dell ha confirmado que relanza su gama de portátiles XPS con dos nuevos modelos, el XPS 14 y el XPS 16, con pantallas de 14 y 16 pulgadas respectovamente. Ambos equipos, presentados en el marco del CES 2026, han sido rediseñados para mejorar su portabilidad, rendimiento y autonomía, además de sumar nuevos elementos centrados en la sostenibilidad. Lo que no cambia es el público al que están dirigidos: profesionales y creativos.

El nuevo diseño de los Dell XPS se ha centrado también en conseguir que fuesen más pequeños y ligeros que los modelos anteriores de la familia, además de optimizar su experiencia de uso y de incorporar nuevas capacidades hardware, con el fin de que puedan trabajar en distintas tareas relacionadas con la IA.

Así, los Dell XPS 14 y 16 cuentan con un diseño monocasco, más compacto y ligero, fabricado en aluminio mecanizado CDC y protegido con Gorilla Glass. Esto da más rigidez a su estructura, mejora su resistencia y amplía su durabilidad. Además, cuentan con mejoras en la experiencia de uso y actualizaciones relevantes en hardware, especialmente en capacidades de inteligencia artificial y eficiencia energética. Sus diseñadores han cuidado la eliminación de líneas visibles, con una apuesta por una estética minimalista, con el logotipo XPS integrado en la tapa de ambos modelos.

Dell ha recuperado también en estos equipos la fila de teclas de función tradicional para mejorar la retroalimentación táctil. Además, les ha integrado un panel táctil de cristal sin costuras, con elementos que enmarcan su zona activa. El teclado, por otro lado, cuenta con teclas con más produndidad, así como una retroalimentación optimizada, con el objetivo de que sean más precisas y resulten más cómodas a la hora de pulsarlas y emplear el teclado de forma habitual.

Estos portátiles integran puertos USB-C modulares y teclados que pueden desmontarse con mayor facilidad que los anteriores. Además, utilizan materiales reciclados en su carcasa. Se encuentran tanto en el acero de las bisagras como en el cobalto y el cobre de las baterías, entre otros elementos. Los dos cumplen con los estándares EPEAT 2.0, en línea con los objetivos de diseño circular de Dell.

Llevan un procesador Intel Core Ultra Series 3, además de gráficos Intel Arc con 12 núcleos Xe. Estos procesadores llevan a estos portátiles a ofrecer la potencia de computación necesaria para utilizar Copilot, además de permitir una mayor agilidad en la edición de imagen y fluidez en la reproducción de vídeos y juegos.

En cuanto al sistema térmico, rediseñado, cuenta con ventiladores nuevos, que según Dell son los más finos y de mayor tamaño integrados hasta ahora en un portátil XPS. Gracias a su diseño mejoran el flujo de aire en el interior del equipo, y contribuyen a un funcionamiento con menos temperatura y más silencioso, además de favorecer la eficiencia energética.

Los nuevos XPS son también los más finos de la gama presentados hasta ahora, con 14,6 milímetros de grosor. Además llevan una cámara 4K de 8 Megapíxeles, y pesan unos 400 gramos menos que los equipos XPS anteriores. 1,6 kilos del XPX 16 y 1,3 kilos el XPS 14.

Su pantalla LCD 2K está dotada de un sistema de gestión inteligente de la energía con una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz. Baja a 1 Hz para contenido estático, como los textos de un email en pantalla, y sube a 120 Hz cuando se reproducen vídeos o se hace scroll por contenidos. Su batería les proporciona una autonomía de 27 horas en uso, que supera las 40 horas de reproducción de vídeo en local, en función de la configuración y la actividad.

Además de estos dos modelos de portátil, Dell ha anunciado que la familia XPS se ampliará a lo largo de 2026 con nuevos modelos de distintos formatos y precios. Entre ellos está un nuevo XPS 13, que se prevé que será el más delgado y ligero de la gama hasta ahora. TEndrá 13 milímetros de grosor y pantalla InfinityEdge, y llegará hacia finales de año.

Mientras tanto, los Dell XPS 14 y XPS 16 estarán disponibles a partir del 27 de enero, con nuevas configuraciones a partir del mes de febrero. Ambos estarán disponibles en principio en color graphito, y más adelante en otro tono conocido como Shimmer. Además, el XPS 14 se lanzará con Ubuntu 24.04 como sistema operativo, además del que llegará primero con Windows 11, a lo largo de 2026.