OpenAI comienza a probar anuncios en ChapGPT

OpenAI está implementando los anuncios en ChapGPT, una medida controvertida que ha comenzado para sus usuarios en Estados Unidos, pero que terminará llegando a sus 800 millones de usuarios. El argumento del gigante de la IA es conocido: «es necesario para compensar los enormes costes de infraestructura».

La llegada de la publicidad al chatbot que inició la revolución actual de la IA generativa estaba anunciada. A pesar de las aseveraciones anteriores del CEO de OpenAI, Sam Altman («detesto los anuncios, simplemente por ser una opción estética») las multimillonarias inversiones previstas para la creación de centros de datos de IA que sostengan sus servicios en un acaparamiento desmedido de semiconductores que amenaza con provocar una involución del mercado cliente, junto a la presión corporativa ante la inminente salida a bolsa y la necesidad de salir de los números rojos en la cuenta de resultados, están detrás de este cambio de rumbo.

OpenAI confía en generar un flujo de ingresos significativos ya que ChatGPT tiene más de 800 millones de usuarios activos semanales. Sin embargo, tiene riesgos: la publicidad puede molestar a una buena parte de ellos, afectar a su confianza y limitar su crecimiento. No faltan alternativas, incluso para algunos mejores como el Gemini de Google, y otros como el Copilot de Microsoft o el Claude de Anthropic.

Para entender la importancia del cambio de estrategia, decir que uno de sus grandes competidores, Anthropic, publicó anuncios durante la SuperBowl 2026 para criticar la publicidad de OpenAI. La compañía descartó anuncios en Claude, explicando que se centrará en desarrollar modelos más pequeños y podría introducir planes de suscripción más económicos si los usuarios los demandan.

Anuncios en ChatGPT

OpenAI explica que este «experimento publicitario inicial» es parte de su esfuerzo por respaldar un acceso más amplio a funciones de inteligencia artificial cada vez más potentes y, al mismo tiempo, ayudar a financiar la infraestructura y el desarrollo que mantienen al asistente funcionando a escala.

Para rebajar las críticas hacia la medida, la compañía anuncia una serie de ‘principios publicitarios’ donde promete no vender los datos de los usuarios a los anunciantes. Los anuncios estarán claramente etiquetados como patrocinados y separados visualmente de las respuestas del chatbot. Además, los anuncios no influirán en las respuestas del asistente ni comprometerán la privacidad.

Los usuarios tendrán cierto control sobre la experiencia con los anuncios, incluyendo opciones de personalización, así como su desactivación en contextos sensibles como discusiones sobre salud o política.

Despliegue

La compañía enfatiza que esta fase inicial es una oportunidad de prueba y aprendizaje. Los comentarios de los primeros usuarios ayudarán a definir cómo se perfeccionar los anuncios y, potencialmente, cómo se expanden en el futuro. OpenAI afirma que utilizará la información de este proceso de prueba para «equilibrar mejor la monetización con la experiencia del usuario».

Los anuncios en ChatGPT se incluirán en la versión gratuita (Free) y también en el nuevo modelo de suscripción económico ChatGPT Go que la compañía estrenó en India y que ya ha comenzado a desplegar en el resto de mercados. Este plan tiene un precio de 8 dólares mensuales (el más barato de las soluciones de pago de OpenAI) y ofrece ventajas en el número de interacciones, acceso al último modelo GPT-5.2 y una memoria ampliada. El resto de planes de suscripción de OpenAI, ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, no tendrán publicidad al menos de momento.