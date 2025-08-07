Donald Trump pide la dimisión inmediata del CEO de Intel, Lip-Bu Tan

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido la dimisión inmediata del CEO de Intel, Lip-Bu Tan, alegando que tiene relación con empresas tecnológicas de China. Esta demanda de Trump se ha producido después de que el Senador de Arkansas (EEUU) Tom Cotton sembrase ayer mismo dudas, según Reuters, preguntando al Presidente de la Junta Directiva de Intel si las supuestas conexiones de Tan con China podrían llevar a conflictos con las normativas sobre seguridad estadounidenses, así como afectar a la seguridad e integridad de la compañía.

En una carta que le ha enviado Cotton, publicada en un mensaje en sus redes sociales, Cotton asegura que Tan controla varias docenas de empresas chinas, y que tiene acciones de cientos de compañías en el país asiático dedicadas a la fabricación de chips, así como a la manufactura avanzada. Además, destaca que al menos ocho de ellas tienen relación con el ejército de China.

El senador también hace referencia al puesto anterior de Tan en Cadence Design Systems, una empresa que se dedica a la tecnología de automatización de diseño electrónico, que hace unos días se ha declarado culpable de vender de forma ilegal sus productos a una universidad militar china, y de transferir su tecnología a una empresa china de semiconductores sin contar con permisos para ello. Desde la compañía aseguraron que todas estas actividades se llevaron a cabo durante el periodo en el que Tan fue CEO de la empresa, que se extendió desde 2008 hasta 2021.

A la vista de esta carta, y del mensaje publicado, Trump ha destacado en su perfil de Truth Social que el CEO de Intel tiene muchos conflictos de intereses y que debe de dimitir de inmediato, además de asegurar que no hay otra solución al problema.

Tan fue nombrado CEO de Intel el pasado mes de marzo, con el fin de dar una nueva dirección a la empresa para conseguir superar la situación complicada que está viviendo la empresa. Llegó a Intel después de que la Junta Directiva de Intel echase a su antecesor en el cargo, Pat Gelsinger, que en sus tres años y medio en el cargo se sumió en una profunda crisis que ha hecho que se haya quedado muy por detrás de competidores como TSMC.

Desde su llegada, Tan ha reorganizado distintas áreas, está evaluando las tecnologías de procesos empleadas en la fabricación de chips en Intel y ha despedido a alrededor de 24.000 trabajadores, con salidas que llegarán al tercio de la plantilla. Además, ha paralizado proyectos que Intel iba a acometer en Europa. En concreto, en Alemania y Polonia.

El pasado mes de abril, Reuters publicó que Tan había invertido, antes de llegar a Intel, en más de 600 empresas chinas de tecnología, algunas ligadas con el ejército chino, pero que había salido del accionariado de varias de ellas.

El pasado mes de abril, Reuters confirmó que entonces Tan controlaba más de 40 empresas y fondos chinos, además de ser accionista minoritario en otras 600 a través de inversoras de su propiedad. Esto hizo que varios accionistas de Intel expresasen dudas sobre su papel en Intel, pero en muchos casos, además de su reputación en el sector, valoraban también que sus años de experiencia invirtiendo en China le otorgaban competencias clave para revivir a la empresa y conseguir que superase su crisis. De hecho, Tan encabezaba las listas de candidatos a suceder a Gelsinger de muchos de los accionistas de Intel, por su reputación y experiencia.

Tan hizo sus inversiones en China a través de Walden International, la compañía de inversión que fundó en San Francisco en 1987. También utilizó dos empresas con sede en Hong Kong: Sakarya Limited y Seine Limited. Tan era, el 31 de octubre pasado, el único propietario de Sakarya, de hecho, y controla Seine a través de Walden, según los datos sobre empresas de China.

Entonces, desde Intel no quisieron hacer declaraciones sobre las inversiones de Tan en China, señalando que Tan había superado una batería de preguntas de funcionarios y directivos que requiere la presentación y explicación de cualquier conflicto de intereses que pudiese darse.

Desde Walden tampoco hicieron comentarios, y una fuente cercana al asunto aseguró a la agencia que Tan había salido del accionariado de las empresas en China, sin entrar en más detalles. No obstante, las bases de datos de China entonces seguían listando sus inversiones como actualizadas, y no se pudo concretar hasta qué punto había retirado las inversiones en el país.

Aún así, en Reuters no encontraron evidencia alguna de que Tan contase en la actualidad con inversiones en empresas que figuran en la lista del Tesoro de Estados Unidos. Sí de que Tan, uno de los primeros inversores de Silicon Valley en invertir en China, destinó al menos 200 millones a hacerse con acciones en empresas de tecnologías de manufactura avanzada y fabricación de chips en el país asiático entre marzo de 2012 y diciembre de 2024.

En una declaración enviada a Reuters, Intel ha señalado sobre este asunto que tanto la empresa como Tan están «profundamente comprometidos con la seguridad nacional de Estados Unidos, así como de la integridad de nuestro papel en el ecosistema de defensa estadounidense«.