Noticias
Lanzamos Orbital Vision 2026
Ya está disponible para su descarga la sexta edición del anuario de referencia en transformación digital de TPnet. Más de 170 páginas de análisis, entrevistas exclusivas y casos de éxito que explican cómo la Inteligencia Artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse en el motor real de las empresas.
Si hace unas décadas la carrera espacial nos regaló una nueva perspectiva de nuestro planeta —una «visión orbital»—, hoy nos encontramos ante un despegue tecnológico de magnitud similar: la Inteligencia Artificial. Sin embargo, tras el ruido mediático y la fascinación inicial, las empresas se enfrentan ahora a la verdadera prueba de fuego: ¿Cómo se aterriza esta tecnología? ¿Cómo se pasa de la teoría a la cuenta de resultados?
Para responder a estas preguntas, MCPRO presenta Orbital Vision 2026: La Era de la Inteligencia Aplicada. En esta nueva edición de nuestro anuario, huimos de las predicciones futuristas para centrarnos en lo tangible. No hablamos de lo que la tecnología podría hacer, sino de lo que ya está haciendo en organizaciones líderes.
El libro electrónico, que puedes descargar gratis aquí, reivindica una premisa fundamental: la tecnología por sí sola carece de propósito sin el ingenio humano. Por ello, esta edición pone el foco en la unión del talento de las personas y la potencia de los algoritmos.
¿Qué vas a encontrar en Orbital Vision 2026?
Hemos estructurado el contenido en cinco coordenadas estratégicas para ayudar a los directivos a navegar la complejidad actual:
-
CHALLENGES: Abordamos los grandes desafíos estructurales. Contamos con la visión de José Borja Tomé, Director del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria (AEAT), quien explica cómo implementar la IA con garantías éticas. Además, Ishit Vachhrajani, Estratega Global de AWS, nos dibuja el paso de la automatización a los agentes autónomos, mientras que Alai Ayerdi, de DocuWare, analiza las barreras culturales y normativas que enfrentan las organizaciones en su digitalización.
-
PEOPLE: Ponemos rostro a la transformación digital a través de entrevistas en profundidad. Incorporamos a Mauricio Valencia, Director Regional de Ventas de DocuWare, para hablar sobre la gestión del cambio. Conversamos con Ricardo Hernández García (Samsung) sobre la humanización de la tecnología médica; Carlos Castaño (Fujitsu) sobre la integración de la IA en la estrategia y Eduardo Ordax (AWS) acerca de la IA Generativa. También contamos con Patricia Nuñez (Lenovo) sobre la flexibilidad tecnológica, y con José Ramón Reboredo (Grupo Piñero), quien destaca la importancia de la inteligencia emocional y el gobierno del dato.
-
PROJECTS: La prueba del movimiento se demuestra andando. Viajamos al corazón del superordenador MareNostrum 5 con el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y descubrimos cómo Bodegas Matarromera aplica visión artificial grano a grano gracias a la colaboración de Julio Pinto Solano. Analizamos junto a Pablo Pastega la revolución de la movilidad con FlixBus y detallamos cómo la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de la mano de Virtual Cable ha democratizado el acceso al software ayudados por . Además, revisamos la transformación en la experiencia del cliente de Paradores con Jesús Patiño y la gestión documental aeronáutica de Swiftair.
- TOOLS: Identificamos las soluciones que hacen posible el viaje. Desde la revolución de la gestión documental con DocuWare y los avances en diagnóstico médico de Samsung, hasta el análisis de tendencias disruptivas como los nuevos Agentes de IA, capaces de ejecutar tareas autónomas complejas, y el papel crucial del Código Abierto para la soberanía digital.
-
FUTURE: Nos anticipamos a lo que viene. El experto David Lahoz nos prepara para el fin del briefing tradicional en marketing, y Beatriz Romanos nos introduce en la revolución Foodtech. Por su parte, Melchor Sanz, CTO de HP, lanza una advertencia clave sobre la inminente necesidad de la resiliencia cuántica en la ciberseguridad corporativa.
Una edición posible gracias a los líderes del sector
Este documento de consulta imprescindible ha sido posible gracias al apoyo y la experiencia de nuestros patrocinadores, quienes lideran la innovación en sus respectivos campos: DocuWare, Lenovo, AWS, Samsung, Virtual Cable, HP y Fujitsu, contando además con la colaboración académica de UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología).
No te quedes atrás en la conversación tecnológica del año. Entiende el presente para liderar el futuro.
