Lanzamos Orbital Vision 2026

Ya está disponible para su descarga la sexta edición del anuario de referencia en transformación digital de TPnet. Más de 170 páginas de análisis, entrevistas exclusivas y casos de éxito que explican cómo la Inteligencia Artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse en el motor real de las empresas.

Si hace unas décadas la carrera espacial nos regaló una nueva perspectiva de nuestro planeta —una «visión orbital»—, hoy nos encontramos ante un despegue tecnológico de magnitud similar: la Inteligencia Artificial. Sin embargo, tras el ruido mediático y la fascinación inicial, las empresas se enfrentan ahora a la verdadera prueba de fuego: ¿Cómo se aterriza esta tecnología? ¿Cómo se pasa de la teoría a la cuenta de resultados?

Para responder a estas preguntas, MCPRO presenta Orbital Vision 2026: La Era de la Inteligencia Aplicada. En esta nueva edición de nuestro anuario, huimos de las predicciones futuristas para centrarnos en lo tangible. No hablamos de lo que la tecnología podría hacer, sino de lo que ya está haciendo en organizaciones líderes.

El libro electrónico, que puedes descargar gratis aquí, reivindica una premisa fundamental: la tecnología por sí sola carece de propósito sin el ingenio humano. Por ello, esta edición pone el foco en la unión del talento de las personas y la potencia de los algoritmos.

¿Qué vas a encontrar en Orbital Vision 2026?

Hemos estructurado el contenido en cinco coordenadas estratégicas para ayudar a los directivos a navegar la complejidad actual:

Una edición posible gracias a los líderes del sector

Este documento de consulta imprescindible ha sido posible gracias al apoyo y la experiencia de nuestros patrocinadores, quienes lideran la innovación en sus respectivos campos: DocuWare, Lenovo, AWS, Samsung, Virtual Cable, HP y Fujitsu, contando además con la colaboración académica de UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología).

No te quedes atrás en la conversación tecnológica del año. Entiende el presente para liderar el futuro.

