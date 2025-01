15 años de los Apple iPad y la «revolución» del tablet

Los Apple iPad acaban de cumplir sus primeros quince años en el mercado. Unos dispositivos que, sin ser tan revolucionarios como los iPhone comercializados tres años antes, fueron también importantes para iniciar la era actual de la tableta electrónica.

El malogrado Steve Jobs volvió a sorprender a la industria cuando el 27 de enero de 2010 anunció el primer iPad. Según la promoción interna, se trataba de «un dispositivo revolucionario para navegar por la web, leer y enviar correos electrónicos, disfrutar de fotos, ver vídeos, escuchar música, jugar, leer libros electrónicos y mucho más».

Precedentes

Apple no inventó el segmento del tablet, aunque así pudiera parecer a los no iniciados o a los que vieron que los de Cupertino defendieron sus patentes y diseños con uñas y dientes en demandas judiciales contra otros fabricantes que se «inspiraron» en estos iPad para comercializar sus propios desarrollos.

Y es que en la década de los 50 fue presentado un dispositivo electrónico denominado “Styalator” destinado a escritura electrónica y más tarde, el grupo de investigación militar estadounidense DARPA desarrolló el “Rand Tablet” que avanzaba funciones similares. La genial película de Stanley Kubrick ’2001: una odisea en el espacio’ (1968) mostraba a los astronautas Bowman y Poole manejando un dispositivo electrónico cuyo diseño podría pasar perfectamente por un tablet moderno.

Otros fabricantes abrieron camino, como el Gridpad Pen Computer de Samsung en el 1989 y los primeros diseños de Microsoft que contemplaban funciones de interacción con pantallas táctiles que son básicas en los tablets actuales, como el “deslizar para desbloquear” que precisamente fue objeto de debate y demanda de Apple contra Samsung por cuestiones de copyright. En 1994, la compañía Knight Ridder, presentó su propio tablet, a finales de siglo conocimos el Intel Web tablet; El Nokia 510 webtablet llegó en 2001 y el «iPad Digital» de LG fue presentado el mismo año. Ninguno tuvo efecto real en el mercado.

Alan Kay, programador y científico al que se le reconoce el mérito de diseñar «el primer tablet» (el Dynabook creado en Xerox en la década de los años 60) fue contratado por Steve Jobs para el departamento de I+D de Apple Computer. Y fue clave para el lanzamiento del iPad, si bien Apple había desarrollado internamente en la década de 1980 una decena de «tablets» distintos aunque sin llegar a comercializarlos.

Y llegó el primer Apple iPad

Apple no inventó la «pólvora» como hemos visto, pero justo es reconocer que trabajó mejor que nadie y el lanzamiento supuso “un antes y un después” en el segmento. Un empeño del propio Jobs, cuya visión quedó patente para abrir al público masivo una categoría de producto que hasta entonces era meramente testimonial, reducido a ámbitos profesionales y/o corporativos o meros prototipos que no acabaron de comercializarse.

Como explicó el CEO de Apple en su presentación: «El iPad crea y define una categoría completamente nueva de dispositivos que conectarán a los usuarios con sus aplicaciones y contenidos de una forma mucho más íntima, intuitiva y divertida que nunca”.

El poderoso marketing de Apple también apuntó fuerte por un dispositivo que mejoraba todo lo visto anteriormente en el sector, en hardware y también en software. Por supuesto, el sentido de la oportunidad aprovechando el tirón del iPhone comercializado tres años antes, también funcionó. Y es que, esencialmente se trataba de un iPhone gigante con diseño espectacularmente ligero y delgado gracias a un chasis unibody de aluminio.

Su pantalla IPS multitáctil de 9,7 pulgadas ofrecía un funcionamiento perfecto junto al sistema operativo iPhone OS 3.2, versión optimizada para tablets del que la firma empleaba en los iPhones y como ella derivada del Mac OS X. El uso de un SoC ARM de diseño propio y bajo consumo permitía una autonomía de diez horas. Contaba con versiones Wi-Fi y 3G y ofrecía accesorios como un dock con teclado.

Su precio de 499 dólares fue bastante más bajo que el que se venía rumoreando y su éxito comercial fue rotundo, vendiendo 300.000 unidades en su primer día de comercialización, más de 3 millones en los primeros tres meses y 15 millones de unidades cuando llegó el iPad 2.

Más versiones de iPad

La influencia del iPad en el desarrollo global de tablets fue enorme, aunque nadie alcanzó las cotas de Apple y los de Cupertino han venido dominando la cuota de mercado de tablets desde el lanzamiento. Además de actualizaciones casi anuales de la línea general, Apple sumó las versiones ‘mini’ como variantes de precio reducido.

Ya en 2015, comercializó las versiones ‘Pro’ para tareas creativas y de productividad. Promocionadas como «reemplazo de los ordenadores portátiles», la firma de Cupertino intentó igualar la experiencia de escritorio con el lanzamiento de accesorios que potenciaban su uso, como fundas con teclado y lápices ópticos, además de mejorar el soporte para periféricos como ratones.

Apple también desarrolló novedades en software para reforzar esta línea de producto y aquí tenemos que destacar el estreno del iPadOS, el primer sistema operativo dedicado en exclusiva a tablets. Creado sobre la base de iOS 13, incluyó novedades específicas para el factor de forma y funcionamiento de los iPads y acercó el sistema móvil al del propio macOS para ordenadores personales.

El mercado del tablet

Tras el espectacular aumento de ventas de dos dígitos en los años posteriores al lanzamiento del primer Apple iPad, el mercado del tablet se ha ido desangrando con la salvedad de los dos años de pandemia del COVID donde las ventas volvieron a mejorar. Pero no parece que los mejores años vuelvan.

La promoción de iPad como «un reemplazo para portátiles» no ha terminado de funcionar y más allá del marketing ha sido una inspiración para la creación de ordenadores híbridos (detachables, convertibles, 2 en 1…) y por ahí viene una parte de la caída de ventas, ya que los híbridos ofrecen funciones de tableta electrónica y también las propias de un ordenador personal portátil.

Otra gran competencia para los tablets llega de los smartphones. La gran versatilidad de los móviles inteligentes modernos y su aumento de tamaño y potencia, ha canibalizado la venta de tablets al igual que hiciera en el de cámaras fotográficas compactas o la de consolas portátiles de videojuegos. A medida que los móviles han aumentado de tamaño y se han acercado a las diagonales de los tablets de bajo formato, para un buen número de usuarios tiene poco sentido comprar dos dispositivos.

La bajada de ventas también se explica por el ciclo de reemplazo de los propios tablets. Los nuevos modelos no ofrecen innovaciones destacables que convenzan al usuario de la necesidad de actualizar, aunque las mejoras en hardware y software se suceden con cada generación. Y no; Apple no inventó el concepto del tablet, pero abrió el camino para todo lo que llegó después. Mucho de todo ello se lo debemos a los Apple iPad y al empeño de Steve Jobs en su lanzamiento.