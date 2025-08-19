LibreOffice ha publicado una guía de migración a ODF y ha criticado lo que llama ‘bloqueo’ que Microsoft usa en sus formatos de documentos propietarios para mantener el dominio de sus soluciones de productividad y colaboración.

Los formatos de documentos son esenciales en el mundo digital y el debate entre los propietarios, los abiertos y su interoperabilidad lleva coleando desde hace décadas. Los responsables de LibreOffice, seguramente la mayor alternativa a la suite Microsoft Office que domina con mano firme el segmento ofimático con sus versiones locales y en nube, creen que formatos propietarios como el DOCX del procesador de texto Word o el XLSX de la hoja de cálculo Excel limitan a los usuarios a un proveedor específico y a sus estrategias comerciales, que «tienden a explotarlos al máximo en todos los sentidos».

LibreOffice, como hizo recientemente al señalar los «costes reales» de la migración a Windows 11 y por ello su apuesta por Linux, acusa a Microsoft de usar deliberadamente formatos de archivo excesivamente complejos para limitar a consumidores y empresas a usar sus productos Microsoft 365 y Office. Y particularmente el Office Open XML (OOXML) de Microsoft, que se encuentra en los archivos .docx y .xlsx.

Ambas son colecciones de archivos XML que definen la estructura de un documento, pero LibreOffice argumenta que Microsoft estaba «utilizándolos como arma» al hacerlos innecesariamente complicados para que los productos de la competencia los analizaran, lo que generaba problemas de formato extraños cuando un archivo .docx se abre en una solución de la competencia, como LibreOffice.

Por ello, sigue defendiendo a ODF (OpenDocument), un estándar abierto que no está controlado por ninguna empresa en particular, ofrece una alternativa abierta y estándar que protege a los usuarios y su privacidad, promueve la interoperabilidad, el acceso a largo plazo y la propiedad de los datos.

Guía de migración a ODF de LibreOffice

En su última guía, LibreOffice mantiene que el uso de formatos propietarios pone en peligro la privacidad y amenaza el acceso a largo plazo y la propiedad de los datos en comparación con las especificaciones «transparentes» de ODF. A su juicio, su uso supone un paso fundamental para los usuarios en términos de privacidad y soberanía digital.

En cuanto a la migración, LibreOffice propone una guía, pequeña, pero clara, que desglosa el proceso de migración para que la transición sea fluida, eficiente y sostenible, tanto a nivel individual (donde los problemas son prácticamente inexistentes) como a nivel empresarial, donde «los problemas existen debido a las estrategias de bloqueo de formatos propietarios»:

Paso 1: Comprenda ODF y sus ventajas

Sin dependencia de un único proveedor: libertad de utilizar cualquier software compatible.

Mejor accesibilidad a largo plazo, robustez y estabilidad del almacenamiento.

Transparencia y seguridad, gracias al pleno cumplimiento de las especificaciones abiertas.

Mejor interoperabilidad entre plataformas y herramientas.

Paso 2: Documentar el inventario para definir las prioridades de conversión y estimar el esfuerzo necesario para la migración

Identificación de tipos de archivos (DOCX, XLSX, PPTX) y su número.

Análisis de documentos para distinguir entre documentos activos (utilizados periódicamente), aquellos que se pueden archivar y documentos obsoletos.

Análisis de documentos con formato complejo o contenido multimedia incrustado.

Paso 3: planificar el flujo de trabajo de migración

¿Convertir documentos en masa o gradualmente según sea necesario?

Fase piloto con un pequeño grupo de usuarios para identificar cualquier problema con los documentos antes de la conversión masiva.

Capacitación a usuarios sobre la migración y creación de un servicio de soporte para conversiones y gestión de backups.

Paso 4: Convertir documentos al formato ODF

Utilice la función de exportación de LibreOffice (‘Guardar como’).

Utilice herramientas de conversión por lotes para grandes volúmenes (scripts de línea de comandos de LibreOffice).

Validar los archivos convertidos para garantizar el formato y la integridad de los datos.

Realice una copia de seguridad de los archivos originales hasta que se complete correctamente la migración.

Paso 5: Monitorización de la migración