Trump firma la orden que entrega TikTok EEUU a inversores estadounidenses

Por fin ha terminado el culebrón de TikTok en Estados Unidos: Donald Trump ha firmado la orden ejecutiva que entregará la compañía en Estados Unidos a un grupo de inversores locales, entre los que Oracle va a jugar un papel destacado, con el objetivo de conseguir que la red social en el país cumpla los requisitos de una ley nacional aprobada en 2024.

La nueva TikTok EEUU estará valorada, según Reuters, en unos 14.000 millones de dólares, y tras la aprobación de las autoridades de China a los cambios, los activos de TikTok en Estados Unidos se extraerán en las próximas semanas de los globales, propiedad de ByteDance.

El Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha hecho notar eso sí que todavía será necesario ajustar diversos detalles para formalizar completamente el acuerdo. Entre ellos, cómo el grupo inversor que se quedará con la mayoría de la red social en EEUU empleará el que se considera su principal activo: su algoritmo de recomendaciones.

La orden firmada por Trump asegura que los partners de seguridad del grupo que va a ser propietario de TikTok en Estados Unidos entrenará de nuevo al algoritmo y se encargará de monitorizarlo, algo que ha levantado dudas en ciertos sectores. El grupo, a través de una compañía conjunta establecida para ello, se encargará también de sus operaciones.

Entre los nuevos propietarios de TikTok EEUU hay varios nombres destacados del mundo de la tecnología y las comunicaciones. Entre ellos Michael Dell, Presidente y CEO de Dell Technologies; y Rupert Murdoch, Presidente emérito de Fox Corporation, propietaria de Fox News. También Larry Ellison, CTO y fundador de Oracle, estaría en el grupo.

La matriz china de TikTok, ByteDance, seguirá estando entre los accionistas de la red social en el país, aunque solo será propietaria de una pequeña parte de la división, inferior al 20%. ByteDance está valorada en la actualidad en 330.000 millones de dólares, y TikTok solo constituye una pequeña parte de sus ingresos.

Esto es lo que dicen desde Estados Unidos, pero parece que los medios chinos apuntan a un marco diferente para este acuerdo. Según ellos, ByteDance va a seguir teniendo un papel destacado en las operaciones de TikTok en EEUU, con la puesta en marcha de una nueva empresa en el país como parte de la reestructuración de la red social a nivel local.

Esta nueva empresa, creada por ByteDance, será responsable del comercio electrónico en la red social, las operaciones de branding y la interconexión con las operaciones internacionales de la compañía. Esta empresa conjunta, se encargará de la seguridad online de TikTok en EEUU, de la protección de su contenido y del software, así como de los negocios locales relacionados.

Según otros medios chinos, ByteDance tiene también planes de abrir una filial en Estados Unidos, que recibiría algunos ingresos de la nueva empresa conjunta de TikTok en el país. En esta última, un grupo de tres inversores, entre los que están Oracle y Silver Lake, se quedarán con la mitad de sus acciones, aunque este porcentaje podría variar. Mientras tanto, un grupo de los accionistas actuales de la red social se quedarán con otro 30% de sus títulos. Entre ellos figuran Susquehanna International Group, General Atlantic y KKR.

Lo que sí está claro es que el acuerdo incluye una cláusula que establece que ByteDance debe tener uno de los siete puestos de la junta directiva de la nueva entidad que controlará TikTok en Estados Unidos. Los otros seis los ocuparán estadounidenses.