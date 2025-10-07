AMD y OpenAI han anunciado una alianza estratégica para crear una infraestructura de IA de próxima generación. El acuerdo, multianual y multigeneracional, contempla una potencia total de 6 gigavatios mediante el despliegue de aceleradoras de AMD. Además, deja abierta la opción de que OpenAI adquiera un 10% del accionariado de AMD.

Ya hemos hablado en varias ocasiones que el desarrollo de la inteligencia artificial necesita infraestructuras colosales, especialmente el grupo de hiperescaladores, insaciables en consumo de recursos. Aunque no son pocos los analistas que ven síntomas de ‘burbuja’ ante las cifras que se están manejando, las inversiones no dejan de crecer.

Entre el hardware necesario para este tipo de infraestructuras destacan las aceleradoras. Un componente de elección preferente a la hora de diseñar servidores y centros de datos para IA debido a su capacidad para gestionar de manera eficiente múltiples operaciones de manera simultánea, una característica fundamental en el desarrollo de modelos de aprendizaje profundo. Para entender su importancia solo hay que repasar el récord de ingresos y beneficios del líder del sector, NVIDIA.

Aunque NVIDIA y OpenAI ya firmaron acuerdos de suministro de chips, incluido la participación financiera de la primera, el gigante mundial de la inteligencia artificial quiere garantizarse infraestructura y ahora anuncia una alianza estratégica con su principal rival, que han puesto en valor los ejecutivos de OpenAI:

«Esta alianza es un paso fundamental en el desarrollo de la capacidad computacional necesaria para alcanzar el máximo potencial de la IA», afirma Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI. «El liderazgo de AMD en chips de alto rendimiento nos permitirá acelerar el progreso y llevar los beneficios de la IA avanzada a todos con mayor rapidez».

AMD y OpenAI

El acuerdo representa un gran triunfo para AMD y debería garantizarle una posición de privilegio en el mercado de semiconductores para IA, como lo refleja el aumento de casi el 30% en el valor de sus acciones en un solo día. «Estamos encantados de asociarnos con OpenAI para ofrecer computación de IA a gran escala», ha comentado Lisa Su, presidenta y CEO de AMD. «Esta alianza aúna lo mejor de AMD y OpenAI para crear una verdadera situación beneficiosa para ambas partes, que permitirá el desarrollo de IA más ambicioso del mundo y el avance de todo el ecosistema de IA».

La subida en bolsa no afecta a la parte del acuerdo que contempla la oferta de OpenAI para comprar hasta el 10% de las acciones del fabricante de chips. Alineando aún más los intereses estratégicos, AMD ha emitido a OpenAI un warrant por hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, estructurado para ser devengado conforme se alcancen hitos específicos.

Miles y miles de chips

Técnicamente, el acuerdo contempla el despliegue progresivo a partir del segundo semestre de 2026 de una infraestructura que comenzará por 1 gigavatio con aceleradoras Instinct serie MI450 y escalará hasta los 6 gigavatios en el próximo lustro con las nuevas generaciones de aceleradoras de AMD.

La decisión de medir las transacciones de hardware de IA en gigavatios en lugar de potencia de procesamiento o incluso en su valor monetario (que se valora en decenas de miles de millones de dólares) tiene sentido en el momento actual de necesidades colosales de la IA. Para ponerlo en perspectiva, los centros de datos de todo el mundo consumieron aproximadamente 7,4 GW en 2023. Y a esto hay que añadir los 10 GW que NVIDIA planea proporcionar a OpenAI.

El dato está en sintonía con estudios anteriores que aseguraban que la IA podría representar casi la mitad del uso de electricidad de los centros de datos globales a finales de 2025. Las proyecciones del estudio sugieren que el hardware de IA pronto podría consumir tanta electricidad como naciones enteras. La Agencia Internacional de la Energía ya emitió una alerta al asegurar que la demanda mundial de electricidad de los centros de datos podría duplicarse en 2026, alcanzando niveles comparables al consumo anual de países como Japón. Por no hablar del consumo de recursos naturales fundamentales como el agua para la refrigeración.

En todo caso alianza muy importante, especialmente para AMD, como respaldo a las capacidades de la compañía mientras compite con NVIDIA por el dominio del mercado de chips de IA. Los ejecutivos de AMD prevén que el acuerdo generará más de 100.000 millones de dólares en nuevos ingresos en cuatro años gracias a OpenAI y a otros clientes que puedan seguirlo.