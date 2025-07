Cómo preparar los equipos profesionales antes de vacaciones

El mes de julio avanza y seguramente estás a punto de iniciar un merecido descanso. «Vacaciones» entre comillas porque, aunque deberíamos desconectar por completo, muchos autónomos y pequeños empresarios no podemos cancelar la actividad total ni en vacaciones o aunque la empresa esté parcialmente cerrada.

Preparar los equipos profesionales -tanto el hardware que dejamos en la oficina funcionando como los dispositivos que llevamos consigo- para atender cualquier urgencia que surja sin tener que interrumpir nuestras vacaciones, es una tarea que debemos realizar antes de salir. Repasamos algunas de las cuestiones a dejar cubiertas.

Backup – Sincronización

La copia de seguridad es una tarea de mantenimiento obligada para un usuario o profesional que quiera mantener a salvo sus datos. Antes de salir de vacaciones, es una buena ocasión para asegurarnos que el sistema de backup está activo y que podremos recuperar los datos en caso de cualquier problema cuando estamos fuera. También interesante comprobar que los equipos que usaremos en las vacaciones están sincronizados con los de la oficina, usando algún servicio de almacenamiento en nube.

Conexión remota

Además de la sincronización a nivel de datos, seguramente necesitaremos activar algún tipo de tecnologías de conexión remota. Una fórmula es la VPN o red privada virtual, una tecnología de red que permite extender de forma segura una red local sobre una red pública como Internet. Muy útil para conectar distintas sucursales de una empresa, accesos de soporte técnico o como es el caso, un profesional que requiera conectar de forma segura y remota con una computadora de su oficina desde cualquier lugar geográfico.

Conexión a Internet

Un profesional no puede fiar su actividad a las redes Wi-Fi gratuitas de establecimientos hoteleros, generalmente saturadas e intrínsicamente inseguras, que pueden usarse para navegación web intrascendente, pero no para acceso a páginas web o servicios de Internet que requieran la entrada de datos personales y mucho menos corporativos o financieros. Si no contamos con tarjetas SIM adicionales (como las que ofrecen las operadoras para su uso en las vacaciones) podemos usar nuestro smartphone como punto de acceso Wi-Fi.

Energía

Las tormentas veraniegas son frecuentes y con ellas los cortes de corriente. Si necesitamos mantener encendidos nuestros equipos de la oficina, es imprescindible contar con sistemas de alimentación ininterrumpidas o SAIs. El mercado ofrece todo tipo de ellos, de varias potencias y precio, siendo una inversión también imprescindible en periodo no veraniego.

Robo de equipos

Circular por aeropuertos, estaciones de tren u otros centros de transporte; restaurantes, hoteles y zonas públicas grandes o seminarios o conferencias, se está convirtiendo en un factor de riesgo para nuestro equipo informático. El robo o extravío de ordenadores portátiles, tablets o smartphones es una lacra que se cuenta por millones de unidades anuales a lo largo de todo el mundo. El periodo de vacaciones es muy propenso para los cacos y conviene tomar medidas para evitar o minimizar el impacto del robo de un equipos profesional, porque además de la pérdida económica directa del hardware, dejar en manos de terceros nuestros datos profesionales, financieros o personales, o las contraseñas para accesos a servicios de Internet, pueden suponer un coste incuantificable.