La Comisión Europea ha impuesto a Google una multa de 2.950 millones de euros por prácticas anticompetitivas en su negocio de tecnología publicitaria. Google ha anunciado que apelará la decisión y Trump ha amenazado con nuevos aranceles.

La Comisión Europea explica que Google ha infringido las normas antimonopolio de la UE al distorsionar la competencia en el sector de la tecnología publicitaria (adtech). La Comisión considera que Google lo hizo al favorecer sus propios servicios en detrimento de sus competidores, proveedores de servicios de tecnología publicitaria, anunciantes y editores en línea.

La Comisión ordena a Google que ponga fin a estas prácticas monopolísticas y que implemente medidas para finalizar lo que llama «sus conflictos de intereses inherentes a lo largo de la cadena de suministro de adtech». Google tiene ahora 60 días para informar a la Comisión sobre cómo piensa hacerlo y las medidas que adoptará.

UE multa a Google y Trump amenaza

Google tiene un largo historial de sanciones por prácticas anticompetitivas. La relativa al monopolio en adtech es la segunda de mayor cuantía de la historia de la UE, tras la histórica de 2018 con 4.300 millones de euros. Y no solo en Europa. En Estados Unidos todavía está pendiente el caso del monopolio en las búsquedas por Internet, un comportamiento por el que fue condenado el pasado año y por el que el Departamento de Justicia llegó a pedir la división de la compañía con la venta de Chrome.

La Comisión Europea también va por esa vía y ha reiterado su posición preliminar de que Google debería desprenderse de parte de sus servicios, si bien primero evaluará los esfuerzos de cumplimiento solicitados. «Google debe ahora proponer una solución seria para resolver sus conflictos de intereses, y si no lo hace, no dudaremos en imponer medidas contundentes», señaló Teresa Ribera, vicepresidenta y responsable de competencia de la CE.

«Los mercados digitales existen para servir a las personas y deben basarse en la confianza y la equidad. Cuando los mercados fallan, las instituciones públicas deben actuar para impedir que los actores dominantes abusen de su poder«, añadió Ribera.

Google responde

Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta y directora global de Asuntos Regulatorios del gigante de Internet, ha asegurado que «no hay nada anticompetitivo en ofrecer servicios a compradores y vendedores de publicidad, y existen más alternativas a nuestros productos que nunca».

«La decisión de la Comisión Europea sobre nuestros servicios de tecnología publicitaria es errónea y apelaremos. Impone una multa injustificada y exige cambios que perjudicarán a miles de empresas europeas, dificultándoles la rentabilidad», asegura Mulholland en una respuesta ya típica ante este tipo de sanciones.

Conviene recordar que la publicidad en línea es la base financiera de Google. Alphabet, su empresa matriz, reportó en julio ganancias trimestrales de 28.200 millones de dólares, provenientes principalmente de la publicidad.

Y Donald Trump

El presidente de Estados Unidos ha amenazado con nuevos aranceles si la Comisión Europea no retira la multa a Google. «¡Es muy injusto y el contribuyente estadounidense no lo tolerará!», declaró Trump en su red social. «Como lo he dicho antes, mi Administración no permitirá que estas acciones discriminatorias se mantengan», advirtiendo que de confirmarse la multa, iniciará procedimientos para imponer aranceles como represalia.

Señalar que la multa de la UE a Google llega solo un día después de la reunión de Trump en la Casa Blanca con importantes líderes tecnológicos, entre ellos el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai.

El Consejo Europeo de Editores no está satisfecho

La organización de medios de comunicación que presentó la demanda inicial por las prácticas investigadas por la UE, aseguró que una multa no era suficiente. «Sin una aplicación fuerte y decisiva, Google simplemente considerará esto como un coste del negocio mientras consolida su dominio en la era de la IA», dijo su directora, Angela Mills Wade, en un argumento que se viene repitiendo en todas las imposiciones de sanciones por monopolio. Por altas que sean las multas, a estos gigantes les sale más rentable pagarlas mientras puedan mantener las prácticas que les aseguren el dominio del sector.