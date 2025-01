HDMI 2.2: promete 96 Gbps y el fin de los problemas de latencia de audio

Además de lo último en ordenadores y electrónica, el CES 2025 ha sido también el marco en el que se ha presentado la futura nueva versión del protocolo HDMI. Cerca de siete años después de que se lanzase la 2.1, el Foro HDMI ha desvelado por fin cuál será su sucesora, así como las características que tendrá. Para empezar, HDMI 2.2, que así se llama, requerirá cables nuevos si los usuarios quieren sacarle todo el partido, aunque valdrá el mismo conector.

Este nuevo cable, que llegará para utilizar con dispositivos compatibles HDMI 2.2, tendrá su propio nombre: Ultra96. Con él se podrán conseguir las velocidades de transmisión que promete la nueva versión del estándar HDMI: hasta 96 Gbps. El doble de lo que se puede conseguir con los dispositivos y cables que se utilizan con el protocolo HDMI 2.1, que alcanza una velocidad máxima de 47 Gbps.

Eso sí, lo que por ahora han presentado los responsables del Foro HDMI son solo los conceptos y características básicas del estándar. Se conocerán al completo cuando las empresas y organizaciones que forman parte del nuevo programa de adopción de HDMI reciban las especificaciones completas de su versión 2.2. Las tendrán en su poder, si todo sale según lo previsto, antes de que finalice la primera mitad de 2025.

Principales características de HDMI 2.2

No obstante, los miembros del foro han asegurado que ofrecerá, entre otras cosas, tasas de refresco más elevadas, además de permitir resoluciones más altas, aunque todavía no se conoce hasta qué punto. También contará con un nuevo Protocolo de indicación de latencia, diseñado para mejorar la sincronización entre el audio y el vídeo, y evitar los retardos de sonido. Especialmente en las aplicaciones para la televisión, en las que el sonido tiene que pasar de la televisión a la barra de sonido o a los altavoces externos.

Con HDMI 2.1 y eARC ya se han solucionado muchos de los problemas de sincronización entre audio y vídeo, pero todavía pueden aparecer en función del equipo y los componentes que tenga el usuario. Todo apunta a que HDMI 2.2 irá más lejos para conseguir que el sonido y el vídeo estén alineados en todo momento, y los problemas de latencia de audio queden atrás.

Además, contar con un ancho de banda de hasta 96 Gbps para las transferencias mejorará el funcionamiento de aplicaciones que trabajan con mundos virtuales e inmersivos, así como las que requieran un trabajo intenso con datos. Entre ellas las de realidad aumentada, espacial, virtual y mixta. También mejora el trabajo con ampliaciones de imaginería médica, visión por computador o firma digital a gran escala.

Eso sí, aunque ya no falte mucho tiempo para el lanzamiento oficial de las especificaciones completas de HDMI 2.2, todavía falta bastante tiempo hasta que lleguen los cables compatibles con el nuevo estándar, así como los dispositivos que lo soporte. Hasta ahora no hay ningún fabricante de cables o de dispositivos que haya anunciado públicamente su compatibilidad con el nuevo estándar, algo que probablemente harán en un futuro no muy lejano.

Tardará unos años en llegar a los usuarios

Con un cable HDMI, por ejemplo, se podrá ofrecer contenido 4K hasta a 480 Hz, 8K a 240 Hz y 10K a 120 Hz. Los cables HDMI actuales más avanzados ya pueden ofrecer contenidos 4K hasta a 120 Hz. Para muchos esto ya es más que suficiente, por lo que es poco probable que los usuarios se sientan inclinados a pasarse al HDMI 2.2 a corto plazo.

Es probable que no lo hagan hasta dentro de unos años, cuando empiecen a utilizar pantallas más grandes que las actuales, y cuando también existan contenidos que hagan que contar con resoluciones más elevadas valga la pena. En cualquier caso, aparte de necesitar nuevos cables para poder aprovechar la nueva versión de HDMI, también será necesario contar con televisores, ordenadores y otros dispositivos externos que sean compatibles eon HDMI 2.2.

Según Chandlee Harrell, Presidente del Foro HDMI, la misión de la entidad es «desarrollar especificaciones que cubran la creciente demanda del ecosistema HDMI de funciones y capacidades de alto rendimiento. Esta nueva especificación ofrece apoyo a un panorama en rápida evolución en cuanto a nuevas e impresionantes tecnologías y productos que entrarán al mercado, tanto en la actualidad como en el futuro«.

El Foro HDMI, la entidad encargada del desarrollo y evolución del protocolo HDMI, es una organización sin ánimo de lucro, compuesta por los principales fabricantes de electrónica de consumo, ordenadores personales, dispositivos móviles, cables y componentes. Además de velar por el avance del HDMI, su misión es también impulsar una mayor participación de la industria en el desarrollo de las versiones futuras del protocolo, así como expandir el ecosistema de productos interoperables y compatibles con HDMI.