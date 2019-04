Viajando al pasado: siete sistemas operativos clásicos que puedes ejecutar desde el navegador

Hubo una época, no hace tantísimo tiempo, en la que la informática si no mejor, desde luego era muy diferente a la actual. Los ordenadores tenían poco más de 20 MB de almacenamiento interno y los sistemas operativos que presumían de interfaz gráfico eran toda una novedad. No había pantallas táctiles, pero sí aunténticas maravillas del diseño como el primer Macintosh o juegos como “Monkey Island” que siguen teniendo legiones de fans.

Son los años de los que nos hablaban en el documental “Piratas de Silicon Valley“, la conocida como edad de oro de la informática. Años de Windows 3.1, AmigaOS 1.2 o PC DOS 5. Hoy os proponemos volver a “vivir esos años”. Para ello, rescatamos nada menos que siete míticos sistemas operativos que puedes ejecutar desde cualquier navegador. ¡No te lo pierdas!

Windows 95

Lanzado por Microsoft el 24 de agosto de 1995, Windows 95 marcó un antes y un después entre los sistemas operativos de la década.

Con Windows 95 se estrenaron algunos de los elementos tan icónicos como el “Menú Inicio” y la barra de tareas. Además, por primera vez, Windows debaja de depender de MS-DOS para la gestión de ficheros.

La versión a la que podéis acceder desde este enlace emula “Windows 95 OSR2” un lanzamiento que todavía no era compatible con el estándar USB y que tenía ciertas dificultades de ejecución y rendimiento sobre procesadores Pentium.

El emulador permite activar el modo “pantalla completa” y es capaz de capturar los movimientos del ratón. Eso sí, tened en cuenta que al ser un emulador web (tanto para este como el resto de sistemas operativos), no podremos guardar los cambios, ni seguir trabajando “donde lo dejamos”.

Enlace: https://win95.ajf.me/win95.html

Macintosh

El lanzamiento del primer Macintosh en 1984, se convirtió en todo un hito generacional. Inolvidable es, en este sentido, el anuncio de televisión dirigido por nada menos que por Ridley Scott y en el que la joven atleta Anya Major, lanzaba su martillo contra el Gran Hermano.

Aunque comercialmente fue un fracaso, tiene el gran mérito de ser el primer sistema operativo destinado a usuario final y empresas, que contaba con una interfaz gráfica.

El emulador que lo trae de vuelta apuesta por System 7.0.1 e incorpora tres de las primeras aplicaciones que debutaron en Mac (MacPaint, Mac Draw y Kid Pix).

Enlace: https://jamesfriend.com.au/pce-js/

Macintosh Plus

Dos años después del lanzamiento del primer Macintosh, Apple presentó un modelo mejorado al que bautizó con el nombre de Macintosh Plus. Como el anterior, era un ordenador personal estupendo, que sin embargo, se veía lastrado por su precio: 2.600 dólares

El ordenador ofrecía a los usuarios 1 MB de memoria RAM (expandible hasta los 4 MB), tenía soporte para siete periféricos diferentes y ofrecía la posibilidad de trabajar con disquetes de hasta 800KB.

En este emulador encontramos muchas de las nuevas aplicaciones que ya se habían incorporado a la línea Macintosh en esa época, como Risk, Cannon Fodder o Shufflepuck, por no hablar de la que es probablemente la primera edición de Microsoft Office para Mac.

Enlace:https://jamesfriend.com.au/pce-js/pce-js-apps/

Windows 3.1

Windows 3.1 fue probablemente el primer sistema operativo que ayudó a Microsoft a “colocarse en el mapa”. Lanzado en abril de 1992, reemplazaba y mejoraba en muchas cosas al original Windows 3.0.

Una de las novedades más llamativas para sus usuarios fue la incorporación del sistema de fuentes tipográficas TrueType, que por primera vez permitía trabajar con fuentes como Arial, Courier New y Times New Roman.

Otras novedades incluían el soporte drag-and-drop para los iconos, el uso del ratón en aplicaciones MS DOS y la aplicación Program Manager. Teóricamente Windows 3.1 admitía un máximo de hasta 4 GB de memoria RAM. Sin embargo, lo habitual es que la configuración fuese de 256 MB. Aunque fue sustituido por Windows 95, Microsoft siguió dando soporte a este sistema operativo hasta el año 2008.

Como no podía ser de otra forma, además del sistema operativo completo, en este emulador vas a encontrar algunas de sus aplicaciones clásicas, como Write o Paintbrush, por no hablar de juegos tan queridos como el Buscaminas o el Solitario.

Enlace: https://classicreload.com/win3x-windows-31.html

AmigaOS 1.2

La primera versión de AmigaOS 1.2 y que luego triunfaría durante buena parte de los años 80 y 90, la vimos en el Commodore Amiga 500. Hablamos de un ordenador que especialemente en el campo de los juegos, era envidiado por todos aquellos que tenían que “conformarse” con un Amstrad o un Spectrum.

Y es que aunque era un equipo de propósito general, no podemos olvidar que fue aquí donde debutaron títulos tan famosos como “El secreto de Monkey Island”, “Lemmings” o “Sensible Soccer”. Todo ello en un equipo cuya pantalla tenía una resolución máxima de 640×400, soporte para 32 colores y 512 KB de memoria RAM.

Aunque en este emulador se echan de menos los grandes títulos de la saga, podemos juguetear con “Boing”, “Robocity” o “Lines”.

Enlace: http://pnacl-amiga-emulator.appspot.com/

PC DOS 5

Mientras que Apple y Commodore hacían lo posible para conquistar al usuario final con todo tipo de juegos y gráficos, en IBM tenían muy claro que su modelo de negocio pasaba por reinar en las empresas.

En este sentido, aunque los primeros IBM PC llegaron al mercado corporativo, habría que esperar hasta 1986 para encontrar un auténtico killer: IBM PC XT 286.

Es lo que encontramos en este emulador. Un equipo con 640 KB de memoria RAM, 20 MB de almacenamiento interno y un procesador de 6MHz. Si hablamos solo de PC DOS 5, hablamos en realidad de un sistema operativo que no fue lanzado hasta 1991 pero que fue, sin lugar a dudas, su mejor versión. Como curiosidad, señalar que este fue la última versión en la que Microsoft e IBM compartieron todo el código.

En este emulador encontrarás tres gratas sorpresas: Monkey Island, Civilization y Wolfestein 3D.

Enlace: http://jamesfriend.com.au/pce-js/ibmpc-games/

Windows 1.01

Lanzado en noviembre de 1985, Windows 1.01 fue la primera versión disponible del sistema operativo ideado por Bill Gates.

Pero en realidad, Windows 1.01 era más un front-end gráfico para MS-DOS que un sistema operativo en sí mismo. De hecho Windows 1.01 podía ejecutarse como un programa MS-DOS independiente.

Algunas de las aplicaciones que acompañaban a ese lanzamiento (y que se incluyen en este emulador) son Calculadora, Calendario, Visor del Portapapeles. Reloj, Bloc de Notas, Paint, Write o el juego Reversi.

Windows 1.01 incluía además otros elementos que se mostrarían más útiles en versiones posteriores, como sus propios drivers para tarjetas de vídeo, ratón, impresoras o módems.

Enlace: https://classicreload.com/Windows-1-01.html

Vía: Makeuseof