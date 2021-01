Diez libros tecnológicos que tienes que leer antes de que acabe el año

¿Cuáles han sido los mejores libros tecnológicos que se han publicado en el último año? ¿Cuáles deberían ser más leídos en los departamentos tecnológicos de las empresas? ¿Qué títulos van a resultar más influyentes a lo largo de este año?

Esto es lo que se ha preguntado Peter High, presidente de la consultora tecnológica Metis Strategy, «tech evangelist» y productor de la serie de podcasts Technovation. ¿La respuesta? Como veremos a continuación, una serie de libros en los que la respuesta al COVID-19, la resiliencia, la experimentación continua o el futuro de la Inteligencia Artificial están muy presentes.

The future is faster than you think (Peter H.Diamandis / Steve Kotler)

La tecnología se está acelerando mucho más rápido de lo que nadie podía imaginar. Durante la próxima década, experimentaremos más trastornos y crearemos más riqueza que en los últimos cien años. En una hoja de ruta sobre nuestro futuro próximo, Diamandis y Kotler investigan cómo una oleada tras otra de tecnologías (IA, blockchain, impresión en 3D, redes globales) repercutirán tanto en nuestra vida cotidiana como en la sociedad en su conjunto

Lead from the future (Mark W. Johnson/ Josh Suskewicz)

Una de las lecciones que ha dejado la pandemia de Covid es que las empresas ya no pueden planificar el futuro observando el pasado. Para superar este desafío, «Lead from the Future introduce» un enfoque de «futuro-back» para el desarrollo de la estrategia que permite a los ejecutivos pensar de forma clara, creativa y extensa sobre el futuro, mientras convierten las ideas para el futuro en acción hoy.

Aquí no hay reglas: Netflix y la cultura de la reinvención (Reed Hastings / Erin Meyer)

Reed Hastings, el cofundador, presidente y CEO de Netflix, desvela por primera vez la sorprendente y poco ortodoxa cultura de una de las compañías más creativas y de mayor éxito en la historia de Silicon Valley.

Nunca antes ha existido una empresa como Netflix. No solo por su extraordinario liderazgo en la industria de los medios, la tecnología y el entretenimiento o por su capacidad de generar miles de millones de dólares de ingresos anuales, con más de 167 millones de usuarios en 190 países. Netflix es, además, una empresa revolucionaria sobre todo por su cultura de gestión radical y a contracorriente de las ideas que tradicionalmente se dan por sentadas.

Humanocracy: creating organizations as amazing as the people inside them (Gary Hamel / Michele Zanini)

En el último libro del destacado pensador empresarial Gary Hamel, éste y su coautor Michele Zanini sostienen que las burocracias descendentes que gestionan la mayoría de las organizaciones no son las ideales para nuestro mundo en rápida evolución. La humanocracia articula en cambio, un plan para una nueva estructura organizativa que fomente la creatividad y la innovación en lugar de sofocarla.

Doing Agile Right: Transformation without chaos (Darrell Rigby / Sarah Elk / Steve Berez)

A medida que más empresas abrazas metodologías «agile», resulta interesante investigar qué hay de cierto en esa nueva forma de trabajar y si en realidad, se puede aplicar en cualquier contexto, tal y como se promete.

En Doing Agile Right se estudia el verdadero valor de estas meotodoloías en los tiempos que corren a la vez que proporciona a los directivos una comprensión de los distintos equilibrios y compensaciones que tienen que tener en cuenta para poner en marcha estos métodos con éxito.

Competing in the age of AI (Marco Iansiti / Karim R. Lakhani)

Resulta bastante probable que la inteligencia artificial sea la tecnología que vaya a definir la próxima década. «Competing in the Age of AI» presenta en este sentido, un nuevo marco en el que se evalúan los modelos de negocio y operativos en la era de la IA y ofrece un camino para aquellos líderes que buscan transformar sus empresas en organizaciones «dirigidas» por este tipo de tecnologías.

Reprogramming the American dream: from rural America to Silicon Valley (Kevin Scott / Greg Shaw)

Se ha escrito mucho sobre cómo la IA transformará el mundo del trabajo, pero casi siempre desde el punto de vista urbano, en las profesiones más liberales. Ha pasado más desapercibido e cambio, cómo estas tecnologías van a impactar en los trabajadores que tienen una menor cualificación, o en unas zonas rurales que poco tienen que ver con las grandes ciudades.

En Reprograming the American Dream, Kevin Scott, director de tecnología de Microsoft, ofrece una visión integradora de cómo la IA puede crear abundancia y oportunidades para todos.

Experimentation works: The surprising power of business experiments (Stefan Thomke)

En el mundo digital actual, que cambia a velocidad de vértigo, resulta vital que las organizaciones experimenten constantemente con nuevas ideas. En «Experimentation Works», el profesor de la Harvard Business School, Stefan Thomke, ofrece una orientación clara sobre qué es un buen experimento y cómo fomentar una cultura de experimentación e innovación dentro de la empresa.

Post Corona: From crisis to opportunity (Scott Galloway)

La pandemia provocada por el Covid-19 ha trastornado la vida en todo el mundo y ha acelerado muchas tendencias que ya estaban en marcha desde hace años.

En Post Corona, Scott Galloway comparte su opinión sobre los retos y las oportunidades que se avecinan, y cómo las compañías pueden moverse en estos tiempos tan inciertos.

How to Lead: Wisdom from the world’s greatest CEOs, founders, and game changers (David Rubenstein)

La pandemia de Covid-19 ha trastornado la vida en todo el mundo y ha acelerado muchas tendencias que ya estaban en marcha desde hace años. En Post Corona, el autor de bestsellers Scott Galloway comparte su opinión sobre los retos y las oportunidades que se avecinan, y cómo los líderes pueden navegar en estos tiempos inciertos.