¿Quieres comprarte Internet? Tim Berners-Lee lo subasta desde 1.000 euros

Quién iba a decir que llegaría un momento en que Internet se pondría a la venta. Y sin embargo eso es, casi exactamente, la intención de Tim Berners-Lee. El científico británico y uno de los padres de la web, ha anunciado que subastará el código original de la World Wide Web, en forma de NFT (Non Fungible Token).

Bajo el título «This Changed Everything», Sotheby’s venderá al mejor postor el código fuente de la primitiva web, en un evento que se desarrollará entre el 23 y el 30 de junio. El precio de salida es de tan solo 1.000 euros, pero se espera que el precio final supere con facilidad el millón.

Como muchos sabéis, los NFT son activos digitales (en este caso el código de la web, pero también puede ser un archivo JPF o MP3) que expresan su autenticidad, es decir su valor como «master o copia 0», almacenando y protegiendo sus metadatos a través de la tecnología blockchain. No es la primera vez que esto pasa. Hace unos meses os contábamos cómo el «just setting up my twttr que Jack Dorsey publicó el 21 de marzo de 2006, fue subastado por 2,5 millones de euros.

La persona que se haga con este NFT en concreto, obtendrá los archivos originales, una visualización animada del código, una carta escrita por el propio Berners-Lee en la que explica el proceso de desarrollo y un «póster» digital. Para el científico británico, esta será la primera vez que saque rédito económico directo del que sin lugar a dudas, es uno de los inventos más importantes de la historia.

En la presentación que acompaña a la subasta, Berners-Lee comenta lo siguiente: «Hace tres décadas, creé algo que, con la ayuda posterior de un enorme número de colaboradores en todo el mundo, ha sido una poderosa herramienta para la humanidad. Para mí, lo mejor de la web ha sido el espíritu de colaboración. Aunque no hago predicciones sobre el futuro, espero sinceramente que su uso, su conocimiento y su potencial sigan abiertos y a disposición de todos nosotros para seguir innovando, creando e iniciando la próxima transformación tecnológica, que aún no podemos imaginar.»

En cuanto al valor de este código en forma de NFT, añade: «los NFT, ya sean obras de arte o un artefacto digital como este, son las últimas creaciones lúdicas en este ámbito, y el medio de propiedad más apropiado que existe. Son la forma ideal de empaquetar los orígenes de la web».

Desde que el artistas conocido como Beeple (Mike Winkelmann es su nombre real) consiguiera vender a finales de 2020 un NFT por 69 millones de euros, el mercado de estas creaciones digitales no ha parado de crecer y se calcula que solo en los seis primeros meses de este año, ha superado la barrera de los 2.000 millones de dólares.