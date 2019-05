Microsoft y Sony formarán equipo para soportar streaming de juegos

Microsoft y Sony han anunciado un acuerdo estratégico para el sector de videojuegos. Una alianza inusual entre dos de los grandes rivales en la primera industria del entretenimiento mundial, pero que puede ofrecer beneficios para ambos frente a otros rivales que asoman en el horizonte.

El streaming de juegos va a revolucionar la industria y Microsoft y Sony se preparan para ello. «Las dos compañías explorarán el desarrollo conjunto de futuras soluciones en nube alojadas en Azure para respaldar sus respectivos juegos y servicios de transmisión de contenido», explica Microsoft en un comunicado. Los servicios existentes de streaming de juegos y contenido de Sony también serán impulsados ??por Microsoft Azure en el futuro.

La alianza no solo abarcará al uso del sistema de computación y almacenamiento de Microsoft, sino que irá más allá abarcando el desarrollo de videojuegos: «estos esfuerzos también incluirán la construcción de mejores plataformas de desarrollo para la comunidad de creadores de contenido». Con la enorme rivalidad actual entre las plataformas en torno a PS4 y Xbox One y la guerra por la exclusividad de grandes títulos, no sabemos hasta donde alcanzará el acuerdo. «Compartiremos información adicional cuando esté disponible», dice Microsoft.

«El enemigo de mi enemigo, es mi amigo»

Por ahí parece que va a este sorprendente acuerdo. No ha pasado desapercibido la futura entrada de un gigante como Google en el mercado de juegos con STADIA. No estamos ante una consola, sino ante un servicio de streaming de juegos al instante, sin tiempos de acceso, sin descargas y sin parches de ningún tipo. El jugador solo necesitará un dispositivo compatible (smartphones, PCs, portátiles o incluso televisores) y una buena conexión a Internet. Los servidores de Google harán el resto.

Y de servidores va la historia para competir contra otro de los ‘enemigos’ a los que apunta este acuerdo, una Amazon que es el líder en servicios en nube y principal rival de Microsoft, que con esta alianza se queda sin alojar (al igual que Google) toda la plataforma de juegos de Sony. Y terminará siendo enorme teniendo en cuenta la necesidad de servir desde la nube a decenas de millones de usuarios la ingente cantidad de datos necesaria.

Además de videojuegos en streaming, el acuerdo entre Microsoft y Sony contempla colaboración en semiconductores e Inteligencia Artificial (AI). Esto incluirá soluciones de sensores de imagen inteligentes y productos de consumo de Sony que utilizarán Azure AI.

«Sony siempre ha sido un líder en entretenimiento y tecnología, y la colaboración que anunciamos hoy se basa en esta historia de innovación… Nuestra asociación ofrece la potencia de Azure y Azure AI a Sony para ofrecer nuevas experiencias de juegos y entretenimiento para los clientes», concluye Satya Nadella, CEO de Microsoft.