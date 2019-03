Kaz Hirai, Presidente de Sony, anuncia su retirada

Un año después de presentar su dimisión como CEO de Sony, Kazuo “Kaz” Hirai ha anunciado que también dejará su puesto como Presidente de la compañía. Con este movimiento, Hirai anuncia su retirada de la empresa en la que ha desarrollado su carrera durante los últimos 35 años. Le sustituirá en el puesto Kenichiro Yoshida, actual CEO de Sony, y su antiguo responsable financiero.

En el comunicado en el que se anuncia el nuevo organigrama de la compañía, el propio Hirai ha confirmado su salida con unas declaraciones en las que subraya que desde que pasó el testigo de CEO a Yoshida hace un año, el pasado mes de abril, ha tenido la oportunidad, como Presidente de Sony, “de asegurar una transición suave, y de proporcionar apoyo a la dirección de Sony“.

Hirai confía en que “todos en Sony están perfectamente adaptados al fuerte liderazgo del señor Yoshida, y que están preparados para construir un futuro aún más brillante para Sony, por lo tanto, he decidido dejar Sony, que ha sido parte de mi vida durante los últimos 35 años. Me gustaría extender mi más cálida gratitud a todos nuestros empleados y accionistas, que me han apoyado en esta etapa“. Hirai y Yoshida llevan tiempo colaborando en tareas directivas. En concreto, llevan, según Yoshida, “trabajando en reformas en la dirección desde diciembre de 2013“.

Eso sí, el cambio en el puesto no va a ser inmediato. Con el anuncio de Hirai se abre un periodo de transición, que culminará el 18 de junio, cuando se hará efectivo el nombramiento de Yoshida. Kaz Hirai actuará a partir de entonces, y por petición expresa del equipo directivo de Sony, como consejero ocasional. Lo ha confirmado el propio Yoshida, asegurando que aunque Hirai “se retirará de la Presidencia y de la Junta Directiva, esperamos seguir con su su apoyo de alto nivel a la dirección de Sony, que engloba una gran variedad de negocios diversos“.

Hirai comenzó su carrera en Sony en 1984, año en el que entró a trabajar en la división de música de la compañía. Más adelante pasó a dirigir la división de marketing del área, y no fue hasta 1995 cuando se unión a Sony Computer Entertainment. En 2006 sucedió a Ken Kutaragi como responsable de la división de juegos, y en 2012 se convirtió en CEO de Sony. Siete años más tarde, dejará de formar parte del día a día de la compañía.