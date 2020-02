Cómo los Mac de Apple están triunfando en las grandes empresas

La noticia, que también recogimos en MCPRO, la dio IBM hace tres meses: «Los usuarios de Mac son más productivos y felices», afirmaba. Para evitar suspicacias, por eso de su alianza estratégica de Apple, apoyaba sus conclusiones en una encuesta desarrollada entre todos sus empleados en la que afirmaba que «en comparación con los usuarios de Windows, un 22% más de usuarios Mac OS superan las expectativas en las evaluaciones de rendimiento». Consecuencia de lo anterior, al ofrecer libertad de elección a sus empleados, la compañía explicaba que estaba desplegando 1.900 dispositivos Mac cada semana.

No es la única gran empresa en la que se vive una situación similar. La omnipresencia del iPhone en Estados Unidos y el empuje del BYOD ha llevado a los pportátiles de Apple a las puertas de muchas compañías. Este empuje de los usuarios ha provocado que al igual que IBM, otras multinacionales estén dando la opción a sus empleados de trabajar con Macs en lugar de con un PC Windows «tradicional». Cisco por ejemplo, una compañía que hace no tantos años le había «declarado la guerra» a los equipos de Apple (al parecer no cumplían con sus políticas de red) se encuentra en estos momentos que el 10% de los equipos de sus empleados son Macs (más de 35.000 equipos).

Al margen de lo anterior, la gran pregunta es la forma en la que se integran los equipos de Apple en una gran red corporativa, de qué forma cumplen la política IT de la empresa, su compliance y por supuesto, probablemente lo que más preocupa a las compañías, el coste total de la propiedad. Veamos qué hay detrás de los temás que más preocupan.

El coste real del Mac

En primer lugar analicemos dentro de la empresa, quién es el target de los equipos de Apple: principalmente creativos, ejecutivos y trabajadores que se ven obligados a pasar mucho tiempo en escenarios de movilidad. No solo habitualmente son equipos más ligeros, sino que potencialmente se enfrentan a un menor número de amenazas de seguridad, lo cual puede equivaler a un mejor desempeño cuando se encuentran fuera de la red corporativa.

En segundo lugar, no es cierto que los equivalentes Windows de estos equipos sean mucho más baratos. Cuando analizamos la gama portátil alta de marcas como HP, Dell, Lenovo y otras es fácil descubrir precios muy similares a los que ofrece Apple. Lo que nos lleva a la pregunta final: el TCO o coste total de la propiedad.

En este punto merece la pena volver al informe de IBM. ¿Cuánto le cuesta mantener su base instalada de Macs? ¿Hay diferencia frente a lo que cuesta mantener sus equipos Windows? En este punto, Fletcher Previn, CIO de IBM, explicó que a media que se ponían en marcha los nuevos equipos de Apple y se integraban en la infraestructura TI de la compañía, la empresa comprobó que un único técnico de help desk era capaz de gestionar las necesidades de 5.400 usuarios Mac. Para el mismo número de usuarios de sistemas Windows, IBM emplea hasta 22 personas. » Esto quiere decir que para IBM, el soporte de Windows es hasta un 186% más caro que el de Mac» concluye.

Las cuentas por supuesto no siempre son tan sencillas. Ya sea por la amplia presencia de Thin Clients en determinados sectores (bancario, seguros, contact center, etc.) ya sea porque el viaje al cloud ha popularizado tecnologías como la virtualización del escritorio, analizar el coste real de esta política IT no siempre es fácil de calcular. No obstante, algunos analistas sugieren que una métrica que «podríamos comprar» en una gran empresa es que tendría sentido que entre el 15% y 25% de los empleados utilizasen equipos Mac, un porcentaje que podría crecer en compañías que se centran en el área creativa.

Gestión a escala

Al margen del coste, uno de los problemas que históricamente ha lastrado el crecimiento del Mac en las empresas ha sido su problema para «escalar». Dicho de otra forma, aunque gestionar cinco equipos en un estudio creativo nunca ha supuesto un problema, la falta de herramientas para gestionar decenas o centenares de equipos ha sido desde siempre un gran «No a Apple» para los CIOs.

Esto ha comenzado a cambiar hace unos años con la introducción del iPhone y el iPad en las redes corporativas, lo que ha provocado que muchas empresas hayan adoptado soluciones MDM (Mobile Device Management) que permitían gestionar de forma sencilla su inmenso parque de smartphones y terminales móviles y que progresivamente, han comenzado a dar soporte también a los portátiles de Apple.

Pero también Microsoft también se ha puesto las pilas. Desde Mac OS X Yosemite, los de Redmond dan soporte a los equipos de Apple en su Microsoft System Center, una de las soluciones de gestión de infraestructura IT más utilizadas por las empresas. Por parte de Apple, las herramientas de gestión de dispositivos iOS que ponía en manos de las empresas, han sido extendidas a la gestión de dispositivos Mac a partir de Mac OS X Lion, liberando APIs específicas para plataformas como VMware AirWatch.

Backups y Recuperación ante desastres

Es cierto que cada vez son más las compañías que confían en el cloud a la hora de poner en marcha su política de gestión de copias de seguridad y recuperación ante desastres. En el caso del cloud público las diferencias entre Macs y PCs son mínimas, ya que los principales proveedores cloud disponen de conectores para ambas plataformas.

Si la gestión de las copias de seguridad las realizamos en nuestro propio data center, las empresas que confían en Mac tienen dos opciones. La primera, si la compañía es pequeña, es que cada equipo disponga de un disco duro externo en el que se realizan copias incrementales a través de la herramienta nativa «Time Machine» o completas con software de referencia como «Carbon Copy Cloner».

En el caso de empresas más grandes, será necesario habilitar uno o varios servidores Mac OS en el centro de datos. En este punto merece la pena destacar que Apple ha comenzado a comercializar sus nuevos Mac Pro también para integrarse un rack de modo que puede ser una buena idea a considerar cuando empezamos a trabajar con un número importante de máquinas. A partir de aquí podemos programar copias de seguridad periódicas desde cada Mac hacia un servidor Time Machine departamental.

Seguridad

Por su menor cuota de mercado, el número de amenazas de seguridad a la que se enfrentan los dispositivos Mac es notablemenye inferior a las que sufren los equipos que confían en Windows. Dicho de otra forma, no es que Mac sea más seguro que Windows (algo sobre lo que podríamos debatir) sino que el interés de los hackers por atacar estos sistemas es muy inferior.

Dicho lo cual tanto a nivel hardware (con la incorporación de Touch ID por ejemplo) como sobre todo en el propio sistema operativo, Mac OS ha progresado notablemente en los últimos años en el campo de la seguridad.

Como muestra, en macOS Catalina Apple ha introducido su Gatekeeper una tecnología que garantiza que un Mac solo ejecute software de confianza. La solución ahora comprueba en todas las aplicaciones los problemas de seguridad conocidos, mientras que las nuevas protecciones de datos requieren que todas las aplicaciones obtengan permiso antes de acceder a los documentos del usuario.

Además con macOS Catalina, todos los Mac con el chip de seguridad T2 admiten el bloqueo de activación para hacerlos menos atractivos para los ladrones. Por último, con la nueva aplicación Find My, puede conocerse la ubicación de un Mac perdido o robado.

Las barreras entre PCs y Macs en las empresas por lo tanto se diluyen y teniendo en cuenta que la mayoría de las aplicaciones de negocio más importantes ya son bien multiplataforma, bien se ofertan en su modalidad SaaS, ya no está tan claro que el Mac no pueda también reinar en la empresa.