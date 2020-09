HP ha presentado una importante renovación de su catálogo de estaciones de trabajo profesionales, de sobremesa serie HP Z y las móviles serie HP ZBook.

Pocos fabricantes tienen un portfolio de workstations tan extenso como HP en número de modelos y en formatos, cubriendo desde mini-PC a portátiles, pasando por los más clásicos de sobremesa en varios factores de forma y caracterizados por el uso de los procesadores más avanzados, gráficas profesionales y seguridad grado empresarial. Revisamos las novedades.

HP ZBook Fury G7

Si las recientes workstation Mobile ZBook Studio y Create apostaban por el diseño y movilidad, este portátil apuesta más por el rendimiento como renovación de la HP ZBook 17 que tuvimos la oportunidad de analizar. Ofrece una selección de pantallas de 15,6 o 17 pulgadas con opción de tecnología táctil y resoluciones FHD o 4K, certificadas por PANTONE, soporte para el 100% de la gama de color DCI-P3 y HDR 400.

El hardware interno tiene su base en los procesadores más avanzados de Intel para portátiles (hasta el Core i9-10885H o el Xeon W-10885M) y gráficas profesionales con la opción de NVIDIA Quadro RTX 5000 o la AMD Radeon Pro W550M.

HP dice haber mejorado la actualización o reemplazo de componentes facilitando la retirada de la cubierta inferior para revelar las 4 ranuras SODIMM que la computadora ofrece para instalar hasta 64 Gbytes de memoria RAM DDR4 o los cuatro conectores / bahías para almacenamiento interno donde destacan las dos SSD PCI-Express de 2 Tbytes que puede instalar.

Aunque la autonomía no es un punto preferente en una estación de trabajo, HP monta en el portátil una gran batería de 94 Wh y ha reducido el grosor y la delgadez de su chasis de aluminio para favorecer la portabilidad y la resistencia con certificación para pruebas de resistencia militares MIL. Su conectividad es amplia con Thunderbolt, Ethernet Gigabit o Wi-Fi 6.

HP ZBook Fury G7 estará disponible a partir del 14 de septiembre con opciones de sistemas entre Windows 10 o Red Hat Enterprise Linux 8, certificaciones ISV para aplicaciones profesionales y el habitual conjunto de características de seguridad y gestión propias de este tipo de máquinas profesionales: HP Sure Sense, Recover, Sure Click, Sure View, BIOSphere y otras.

HP ZBook Power G7

Un escalón por debajo de la anterior en rendimiento, pero con un chasis de aluminio más delgado y ligero, es otra workstation Mobile con pantalla de 15,6 pulgadas de diagonal, opción de tecnología táctil y paneles con resolución hasta 4K.

La Power G7 está disponible con las mismas opciones de procesador que Fury (Intel Core i9 o Xeon W), pero limita la capacidad gráfica hasta una NVIDIA Quadro T2000. Puede equipar 64 GB de RAM (2 ranuras SODIMM) y hasta 4 Tbytes de capacidad de almacenamiento con dos ranuras PCIe NVMe.

La computadora portátil funciona con una batería de 83 Wh y cuenta con las mismas opciones de conectividad, características de seguridad grado empresarial y sistemas operativos Windows y Linux del modelo anterior. Estará disponible a partir del 5 de octubre y aunque no se ha facilitado precio, se espera será uno de los modelos más asequibles de las HP ZBook.

HP Z de sobremesa

Z2 Mini G5

Es otra de las workstations que tuvimos oportunidad de analizar en versiones anteriores cuando se convirtió en la primera estación de trabajo en formato «mini» de la industria. Si mencionar workstation era hasta hace poco sinónimo de una torre de enorme tamaño que albergaba potentes componentes y un sinfín de cables de conexión, que colocábamos debajo de la mesa del escritorio para no verla en mucho tiempo, esta mini es un gran cambio como equipo elegante y compacto para los entornos de trabajo del futuro.

La nueva versión mantiene su aspecto externo, pero con un diseño interno reforzado en términos de refrigeración y potencia de la fuente de alimentación para alojar componentes más potentes, como los procesadores Intel Core i9-10900K o Xeon W-1290P de 125 vatios que puede incluir.

Para el apartado gráfico puede alojar hasta la NVIDIA Quadro RTX 3000. Soporta hasta 64 GB de RAM DDR4-3200, cuenta con soporte para almacenamiento PCIe NVMe y una bahía libre disponible para montar un disco duro de 2,5 pulgadas o SSD SATA.

A pesar de su tamaño ofrece una amplia conectividad, con dos puertos USB tipo C, cuatro puertos USB tipo A, tres DisplayPort 1.4 para conectar monitores con resolución hasta 4K y Ethernet Gigabit. HP también ofrece una serie de módulos flexibles opcionales que permiten agregar puertos Thunderbolt 3, HDMI y otros puertos DisplayPort o USB adicionales. La HP Z2 Mini G5 ya está disponible en algunas regiones.

HP también ha actualizado otros modelos como la Z2 Small G5 y la Z2 Tower G5, estaciones de trabajo profesionales que apuestan por factores de forma en tamaños reducidos, pero con potentes procesadores de 10 núcleos de Intel y gráficas dedicadas como la Quadro RTX 3000 y la RTX 6000 en la torre de tamaño completo.

Para finalizar, destacar también otra de las novedades, una nueva estación de trabajo ZCentral 4R que ofrece más potencia y capacidad de expansión y está destinada a atender el incremento del teletrabajo con una solución de estación de trabajo remota completa ZCentral Remote Boost.