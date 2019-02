Reggie Fils-Aime abandona la presidencia de Nintendo America

El carismático presidente y director de operaciones de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, se jubilará el próximo abril según ha anunciado la compañía japonesa.

Fils-Aime entró en Nintendo hace quince años como vicepresidente de ventas y marketing y desde 2006 se convirtió en el primer presidente de origen no japonés y en el ejecutivo más importante de la gran compañía de videojuego fuera del país asiático.

El presidente de Nintendo ha logrado ser muy conocido en toda la industria del entretenimiento occidental por sus múltiples apariciones en eventos y ferias para presentar consolas y videojuegos, y también por su peculiar personalidad y sentido del humor que ha dejado Internet lleno de ‘memes’ y lo ha convertido en uno de los ejecutivos favoritos de los medios de comunicación, miembros de la industria y fans de Nintendo.

Su liderazgo en el territorio más grande de Nintendo expandió la audiencia de productos de la firma japonesa fuera de su país de origen. La administración de Fils-Aime condujo a ventas récord en sistemas de juego como Nintendo DS, Wii, Nintendo 3DS y Nintendo Switch, con un único lunar: el fiasco de Wii U achacable a la central japonesa.

Durante su mandato, Nintendo of America ha ampliado su presencia física en los Estados Unidos, ha establecido una oficina de ventas y marketing clave en California y ha construido una nueva sede en Redmond, Washington, que ha recibido premios por su diseño ecológico.

“Nintendo posee una parte de mi corazón para siempre”, ha declarado Fils-Aime. “Es una parte que está llena de gratitud, por las personas increíblemente talentosas con las que he trabajado, por la oportunidad de representar una marca tan maravillosa y, sobre todo, por sentirme como un miembro de la comunidad de jugadores más positiva y duradera del mundo”.

Nintendo fans, Reggie has a message for all of you. Please take a look. pic.twitter.com/EAhaEl5oEJ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 21 de febrero de 2019