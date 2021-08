Estoy seguro de que muchos de nuestros lectores recordarán a 3DFX, una empresa mítica que revolucionó el sector de la aceleración 3D en juegos, y que vivió una época dorada en la segunda mitad de los años noventa gracias al enorme éxito que tuvieron sus aceleradoras 3D Voodoo, Voodoo Rush, Voodoo Banshee, Voodoo 2 y, en menor medida, Voodoo 3.

Podemos decir que, a partir del lanzamiento de la serie Voodoo 3, a 3DFX no le salieron bien las cosas. Glide, la API propietaria de la firma que simplificaba el soporte de aceleración 3D en sus tarjetas gráficas, y que permitía sacarles el máximo rendimiento sin demasiado esfuerzo, había perdido terreno frente a OpenGL y Direct3D.

No fue casualidad, el auge que vivieron también otros jugadores al sector gráfico, NVDIA y ATI principalmente, unido a las mejoras que recibieron dichas APIs (OpenGL y Direct3D) y al hecho de que estas no estaban limitadas a un único fabricante de tarjetas gráficas, como sí ocurría con Glide, hicieron que los desarrolladores fuesen perdiendo el interés en esta de forma gradual.

Ese fue un problema importante con el que tuvo que lidiar 3DFX, pero no fue el único. NVIDIA empezó a ponerle las cosas muy difíciles tanto en términos de rendimiento como de calidad de imagen con las series Riva TNT y Riva TNT 2, y con el lanzamiento de la GeForce 256, la primera GPU con aceleración por hardware de transformación e iluminación, el gigante verde dio un mazazo tremendo a 3DFX, tanto que la compañía ya no pudo recuperarse y entró en caída libre.

Al final, tras varios intentos por recuperar la corona en el sector de las tarjetas gráficas de alto rendimiento, 3DFX acabó siendo liquidada, y curiosamente fue NVIDIA, su principal rival, la que se hizo con la mayoría de sus patentes y de su tecnología gráfica. La operación tuvo un valor aproximado de 70 millones de dólares, y se cerró en 2002.

Con todo eso en mente, pensar que 3DFX pudiese volver en algún momento al sector gráfico nos parecía prácticamente imposible, pero hoy nos hemos llevado una sorpresa mayúscula al ver que Jansen Products ha comprado a 3DFX, y que esto supondrá, en teoría, el regreso de la compañía al sector gráfico.

En un comunicado oficial a través de Twitter se ha confirmado el lanzamiento de nuevos productos gráficos a finales de este año, y la expansión de la empresa a otros sectores importantes, incluyendo tanto smartphones como televisores inteligentes.

¿Es real, podríamos ver la vuelta de 3DFX?

Podría ser real, sí. NVIDIA no quiso mantener la licencia de dicha marca, así que la misma quedó totalmente libre, y cualquier empresa podría registrarla y resucitarla. Sin embargo, quiero dejar claro que volver al sector gráfico no sería tan simple como resucitar una marca, y si no que se lo pregunten a Intel, que lleva varios años invirtiendo millones para diseñar GPUs dedicadas de alto rendimiento.

De momento, ninguna empresa, ni ningún interesado, se ha molestado en poner en entredicho los tweets que apuntan al regreso de 3DFX, así que esto consigue darle un cierto halo de validez, pero debemos tener en cuenta que no hay nada confirmado, y que la supuesta Jansen Products no aparece registrada en ningún sitio, así que ese supuesto regreso de 3DFX podría ser falso.

La información llevaba varios días corriendo como la pólvora en Internet, pero no habíamos querido compartirla con vosotros porque tenía toda la pinta de ser falsa. Hoy, tras este anuncio, y tras ver que la cuenta sigue en pie, creemos que merece la pena prestarle un poco de atención, y por eso hemos compartido esta información con vosotros. Obvia decir que, si se produjese el regreso de 3DFX, sería una excelente noticia para el sector gráfico, y para los consumidores.