Análisis Dynabook Portégé X30W: pensado para un mundo híbrido

Como el portátil más ligero de su categoría. Así se presenta el Portégé X30W, el nuevo ultraligero de Dynabook y que tiene en los profesionales más exigentes y “viajeros” a todo un público al que conquistar. Con menos de un kilo de peso (989 gramos) gracias a un chasis construido en magnesio y un grosor que baja de los 2 cm (179 mm), Dynabook pone en nuestras manos un equipo de 13,3” táctil equipado con prácticamente todo lo que podemos necesitar en ese nuevo “mundo híbrido”, en que al trabajo en la oficina se le une el trabajo en casa y cada vez más, en entornos de movilidad.

¿Y qué es lo que nos promete? No solo ser tan ligero que apenas notamos que lo llevamos encima cuando viajamos, sino también que gracias a su certificación MIL STD 810G, trabajaremos con un portátil capaz de resistir sin despeinarse, a cambios bruscos de temperatura, exposición a sal o arena, vibración, soporte a bajas presiones, resistencia a lluvia o humedad y muchas más. ¿Y a caídas? Pues el fabricante no nos garantiza nada en este punto, pero teniendo cuenta ambas características (la flexibilidad del magnesio y MIL STD 810G), no deberíamos tener motivos para preocuparnos si la caída se produce con el portátil cerrado y un metro o metro y medio de altura.

Pero además de ser resistente, hay otras dos cualidades que le pedimos a un portátil como lo que nos entrega Dynabook en este Portégé X30W. La primera, que tenga una autonomía que nos permita poder olvidarnos casi por completo del cargador. La segunda, que esa ultraportabilidad no suponga grandes sacrificios en el terreno del rendimiento.

Autonomía para un día de trabajo o más

Comencemos con la autonomía. Los ex-Toshiba nos prometen en un escenario ideal (ya saben, en ese en el que prácticamente no podemos tocar el ordenador), el poder estirar la batería hasta las 16 horas. Como no podía ser de otra forma, tomamos esta cifra con pinzas y cargados de prudencia, pues la experiencia nos indica que los tests sintéticos que miden la vida útil de la batería, poco tienen que ver con el uso normal que le vamos a dar a nuestro equipo.

En este caso de hecho, nuestras pruebas dejan la autonomía del Dynabook en las diez horas (algo menos si hacemos uso del vídeo), lo cual no está nada mal si tenemos en cuenta que algunas de las tablets más populares del mercado no nos ofrecen tanto. Pero si diez horas se nos quedan cortas, contamos con la ventaja de que este equipo incorpora tecnología de carga rápida, lo que nos permite recuperar hasta un 40% de batería, en 30 minutos.

Por supuesto no se puede tener todo… y si queremos que la batería de un portátil tan delgado como este dure más de diez horas, es necesario realizar algunos sacrificios. Y la gran sacrificada en este caso, es la pantalla. Que en 2021 un portátil que se vende como premium siga equipando una pantalla Full HD (1980 x 1080 p.) es en cierto sentido decepcionante. No pedimos por supuesto una pantalla 4K que puede no tener sentido en un equipo corporativo como el que tenemos entre manos, pero desde luego hubiese sido muy bienvenida la calidad de lectura y visualización de contenidos que ya obtenemos con una resolución 2K.

Dicho sea de paso, esta es la única pega que podemos ponerle a una pantalla que, por otro lado tiene muchos elementos interesantes. En primer lugar, un panel IZGO mate (Indium Gallium Zinc Oxide) que favorece ese ahorro de energía del que hablábamos hace unos párrafos. Y en segundo término, que parte de se ahorro se compensa con un brillo de 470 nits. Ambas características favorecen la visualización en exteriores, ofreciendo además colores vibrantes y gran nitidez desde cualquier ángulo. Al mismo tiempo, tanto a izquierda como a derecha estira su superficie hasta prácticamente el mismo marco…mientras que un centímetro más en su parte superior e inferior hubiese sido de agradecer.

Garantía Intel EVO

Vayamos ahora al rendimiento. Una de las primeras cosas que llaman la atención del equipo es que la tradicional pegatina de Intel Core, ha sido sustituida por una nueva que reza: Intel EVO. Desde la undécima generación de procesadores Intel Core (es decir, la actual), esta nueva certificación de Intel se aplica a los portátiles que según la multinacional americana cumplen con las siguientes características: calidad, rapidez, movilidad y potencia.

Y en este último terreno, el de la potencia, Dynabook no decepciona. El Portégé X30W incorpora un procesador Intel Core i5-1135G7 de 11.ª generación, unidad SSD de 512 GB y 16 GB de RAM. El conjunto se completa con la nueva generación de GPUs desarrollada por Intel: Iris Xe. No nos va a permitir jugar a juegos de última generación con el máximo detalle, pero el salto que ha dado Intel en la calidad de sus GPU con este modelo es más que evidente.

Esta ecuación de componentes nos asegura desde luego que vamos a poder ejecutar el 99% de las tareas a las que se puede enfrentar un profesional con totales garantías, y salvo usos que se salen del cometido de este equipo, cuesta imaginarse aplicaciones o casos en los que lo último de Dynabook no pueda cumplir de manera holgada.

Dicho lo anterior, es importante tener en cuenta que si vamos a introducir un hardware tan potente en un chasis tan delgado, la disipación del calor puede convertirse en un problema. Y si como sospechábamos, no íbamos a tardar en escuchar los ventiladores a la primera de cambio, no tardamos demasiado en constatarlo. Un trabajo de intensidad media dispara las aspas. La buena noticia es que lo hace de una forma ciertamente más silenciosa que en otros equipos; la mala, que no nos va a costar muchísimo que entren en acción.

Pero decíamos que este era un equipo potente y lo es desde luego en sus opciones de conectividad. A sus dos puertos USB-C Thunderbolt 4, se le unen un conector HDMI, otro puerto USB 3.1 de tipo A, lector de tarjetas Micro SD y conector de audio Jack de 3,5 mm. A esto se le añaden detalles tan interesantes como su compatibilidad con WiFi 6 y Bluetooth 5.1. Por último, destacar un apartado de audio en el que se apuesta por Dolby Atmos y micrófonos duales con cancelación de ruido.

Una tablet 360

Portégé X30W, además de ofrecer el máximo como portátil, también funciona bien como tablet, gracias a su pantalla táctil y una estupendas bisagras que permiten girar la pantalla por completo (360º). A esto, Dynabook suma un stylus con el que poder tomar notas sobre la misma pantalla y que ofrece una precisión de 4.096 niveles de presión y 240 pps y que ofrece grandes resultados también en aplicaciones de diseño gráfico.

Para aprovechar al máximo este modo de tablet, la compañia toma una decisión curiosa: además de la webcam principal (720p, compatible con Windows Hello), lo nuevo de Dynabook incluye una segunda webcam situada ligeramente por encima de las teclas de función del teclado y cuyo objetivo, presumimos, es servir de cámara fotográfica cuando utilizamos este portátil en modo tablet. ¿Son muchos los usuarios que van a sacar partido de esa cámara adicional? Probablemente no y su inclusión parece que responde más a una de esas cosas que se hacen, “porque podemos hacerlo” que como respuesta a una necesidad real. Dynabook asegura que también podremos utilizarla para aplicaciones de realidad aumentada pero…no parece que este vaya a ser el caso de prácticamente nadie.

Si la esa cámara secundaria va a pasar desapercibida, no podemos decir lo mismo de un teclado realmente cómodo para escribir con velocidad y que no sólo está retroiluminado, sino que nos permite definir distintos niveles de luminosidad bajo las teclas. El trackpad en cambio, por lo contenido del equipo, se nos queda algo corto en cuanto a tamaño. Lo compensa en cambio con una buena respuesta táctil y la inclusión en la esquina superior derecha del mismo, de un lector de huellas para nuestra identificación biométrica. El mismo sensor nos servirá además como función wake on, lo que acelera enormemente el ponernos a trabajar de nuevo.

La apuesta por la seguridad y que esperamos en un portátil pensado para la empresa se completa con Secured-Core, tecnología que utiliza el BIOS propio de dynabook para mejorar las credenciales de seguridad. En el campo de la privacidad, destacar que la cámara principal cuenta con su propio obturador integrado.

Conclusiones

El Dynabook Portégé X30W ofrece a los profesionales prácticamente todo lo que necesitan para desenvolverse con gran soltura en escenarios de ultramovilidad: autonomía, ligereza y rendimiento. Y en este punto, muy pocas pegas podemos ponerle a un equipo que aspira a ofrecer el máximo en todas las situaciones.

Si no lo consigue siempre es porque en ese querer ir a por todas, en todos los campos, exige ciertos sacrificios. Y en este sentido, a cambio de una autonomía ligeramente inferior o un peso algo superior, no nos hubiese importado contar con una pantalla con más resolución o una disipación del calor más eficiente.

Sin embargo, para todos los que ambos aspectos (autonomía y peso) son factores decisivos a la hora de decantarse por un equipo, entonces este portátil es un gran candidato que se beneficia además de sus amplias opciones de conectividad, un gran teclado y un estupendo modo tablet gracias a sus bisagras de 360 grados.